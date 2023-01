Đây là loại ung thư cực kỳ tiềm ẩn, bạn cần cảnh giác khi có những triệu chứng này

Gan nằm ẩn trong khoang bụng và được bảo vệ bởi các tổ chức xương, bình thường không dễ bị ảnh hưởng, chỉ có khi tổn thương phát triển đến các dây thần kinh phân bổ trên bề mặt gan thì người bệnh mới cảm nhận được.

Do đó, khi khối u chưa phát triển hoặc cách xa vỏ nang, các triệu chứng không rõ ràng, người bệnh không có cảm giác khó chịu nên sẽ không đến bệnh viện để điều trị.

Bên cạnh đó, đối với người bình thường, nói chung chỉ cần 30% gan là đủ để duy trì hoạt động của cơ thể con người. Vì vậy, khi bệnh nhân ung thư gan xuất hiện các triệu chứng như vàng da, cổ trướng thì đã ở giai đoạn giữa và cuối.

Các triệu chứng của bệnh ung thư gan là gì?

Đau vùng gan: Đau vùng gan đa số là đau dai dẳng hoặc đau âm ỉ, đây là một trong những triệu chứng ung thư gan giai đoạn cuối thường gặp.

Gan to: Hơn 90% bệnh nhân ung thư gan có gan to dần, kèm theo cảm giác đau ở các mức độ khác nhau.

Vàng da: Xuất hiện vàng da thường có nghĩa là bệnh nhân đã bước vào giai đoạn tiến triển của ung thư gan.

Triệu chứng xơ gan: Nếu bệnh nhân ung thư gan có kèm theo xơ gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì sẽ xảy ra cổ trướng và hình thành tuần hoàn bàng hệ tĩnh mạch.

Biểu hiện toàn thân: Bệnh nhân ung thư gan thường có các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, gầy, sút cân, suy dinh dưỡng, suy mòn.

Triệu chứng di căn: Nếu di căn ở phổi, ngực… có thể xuất hiện các triệu chứng khó chịu ở các bộ phận tương ứng.

Các yếu tố dẫn ung thư gan là gì?

1. Viêm gan mãn tính

“Viêm gan B mãn tính, viêm gan C – xơ gan – ung thư gan” – bộ 3 bệnh lý về gan luôn đe dọa tính mạng con người. Virus viêm gan B, C liên tục xâm nhập và gây tổn thương lá gan, nếu người bệnh xem nhẹ có thể tiến triển thành xơ gan thậm chí dẫn đến ung thư gan.

Biện pháp: Kiểm tra xem bạn có bị viêm gan B hay C không, tiêm vắc xin viêm gan B và viêm gan C thường xuyên.

2. Gan nhiễm mỡ

Khả năng dự trữ của gan có giới hạn chịu đựng, nếu mỡ tiếp tục tăng và vượt quá giới hạn cho phép thì mô gan bình thường sẽ trở thành kho dự trữ mỡ, từ đó biến chứng thành gan nhiễm mỡ.

Dưới tác động của một số bệnh viêm gan mãn tính, rượu và các yếu tố gây ung thư có nguy cơ cao khác, một tỷ lệ gan nhất định bị xơ trở nên ác tính và trở thành ung thư gan.

Biện pháp: kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục.

3. Nghiện rượu

Lạm dụng rượu lâu ngày sẽ liên tục gây tổn thương gan, gây thoái hóa và hoại tử tế bào gan, dẫn đến bệnh gan do rượu và xơ gan do rượu. Nếu bạn cũng đang bị viêm gan mãn tính (viêm gan B, viêm gan C) thì tổn thương sẽ tăng lên gấp bội.

Biện pháp: bỏ rượu hoặc uống ít nhất có thể.

4. Ăn đồ ngâm chua lâu ngày, bị mốc

Thực phẩm bị mốc sẽ sinh ra một chất rất độc và gây ung thư mạnh - aflatoxin. Nó là một chất có độc tính cao, sau khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ gây tổn thương cho mô gan.

Là cơ quan trao đổi chất của cơ thể con người, gan có nhiệm vụ phân hủy và chuyển hóa các chất độc hại do cơ thể sản sinh ra. Tuy nhiên, nếu chất độc quá cao để gan phân hủy, chúng sẽ tồn tại trong gan, gây tổn thương lâu dài cho cơ thể.

Biện pháp: Ăn ít thức ăn ngâm chua như dưa muối, không ăn thức ăn bị mốc, cải thiện chất lượng nước.

5. Lạm dụng thuốc gây hại gan

Một số loại thuốc cũng có thể gây tổn thương gan liên tục, sau khi dùng thuốc sẽ xuất hiện các triệu chứng như viêm gan, chức năng gan không bình thường, gọi là viêm gan do thuốc.

Nếu bạn dùng phenylbutazone, ibuprofen, aspirin và các loại thuốc khác trong thời gian dài hoặc với số lượng lớn, có thể gây ứ mật trong gan và thậm chí hoại tử tế bào gan.

