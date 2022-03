Dâu tằm đang vào mùa, nhưng ít người biết những lợi ích tuyệt vời của nó

Ngoài hương vị thơm ngon, dâu tằm có nhiều lợi ích đáng kinh ngạc đối với sức khỏe.

Thời điểm này là lúc dâu tằm chín nhiều nhất, mọi người thường tranh thủ mua rất nhiều để ngâm đường, làm nước hoa quả, làm mứt, hoặc đôi khi là sấy khô và ăn như một món ăn vặt.

Hương vị ngọt ngào và giá trị dinh dưỡng ấn tượng khiến cho dâu tằm ngày càng được mọi người ưa chuộng.

Thành phần dinh dưỡng chính của dâu tằm

Dâu tằm có một lượng lớn chất xơ, giúp bạn duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh. Chúng chứa khá nhiều nước và ít calo.

Dâu tằm rất giàu vitamin C và sắt, cũng như một lượng kali và vitamin E và K. Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe làn da và các chức năng khác nhau của cơ thể. Hơn nữa, vitamin K có vai trò không thể thiếu trong quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Kali là một khoáng chất thiết yếu có thể làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vitamin E là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể và chống lại các tác hại của quá trình oxy hóa.

Dâu tằm có chứa một số hợp chất thực vật, chẳng hạn như anthocyanins, axit chlorogenic, rutin và myricetin. Những quả mọng có màu đậm và chín mọng giàu các hợp chất này hơn quả không màu.

Lợi ích sức khỏe của quả dâu tằm

Dâu tằm hoặc chiết xuất từ ​​dâu tằm có thể có lợi trong việc chống lại một số bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

- Giảm cholesterol

Cholesterol là một phân tử chất béo quan trọng có trong mọi tế bào của cơ thể bạn. Tuy nhiên, nồng độ cholesterol trong máu tăng cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu cho thấy, dâu tằm và chiết xuất của nó có thể giảm mỡ thừa, giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, nó còn có khả năng giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

- Cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ tăng nhanh lượng đường trong máu. Dâu tằm có chứa hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ), có tác dụng ức chế một loại enzym trong ruột phân hủy carbs.

Do đó, dâu tằm có thể có lợi trong việc chống lại bệnh tiểu đường bằng cách làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

- Giảm nguy cơ ung thư

Căng thẳng gia tăng trong cơ thể được chứng minh là gây ra tổn thương oxy hóa trong các tế bào và mô, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư

Trong hàng trăm năm, dâu tằm đã là một thảo dược không thể thiếu trong y học cổ truyền Trung Quốc như một phương thuốc chống lại bệnh ung thư.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, chất chống oxy hóa trong nước ép dâu tằm có thể làm giảm stress oxy hóa - giảm nguy cơ ung thư.

- Cải thiện lưu thông máu

Hàm lượng sắt cao trong dâu tằm có thể đáng kể làm tăng sản xuất tế bào hồng cầu, giúp cơ thể tăng cường phân phối oxy đến các mô quan trọng và hệ thống cơ quan của cơ thể.

- Cải thiện tầm nhìn

Uống một ly nước dâu tằm mỗi ngày có thể giúp cải thiện thị lực của. Nó có hàm lượng vitamin A cao, rất tốt cho việc tăng cường thị lực và giảm căng thẳng cho mắt. Nó cũng bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do thường là nguyên nhân gây giảm thị lực của mắt và thoái hóa võng mạc.

- Giúp tóc chắc khỏe

Dâu tằm được biết đến với vai trò hỗ trợ sản xuất sắc tố melanin trên tóc. Điều này cho phép bạn giữ được màu tự nhiên của tóc. Nó đặc biệt có lợi cho những người bị bạc tóc sớm. Nếu uống nước ép dâu tằm thường xuyên, nó có thể làm cho tóc khỏe mạnh hơn.

- Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C là một vũ khí tuyệt vời chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng và các mầm bệnh lạ. Vì vitamin C không được lưu trữ hoặc sản xuất trong cơ thể, bạn cần phải đưa nó vào chế độ ăn uống của mình. Một khẩu phần dâu tằm gần như là toàn bộ nhu cầu vitamin C trong ngày.

Nguồn: http://danviet.vn/dau-tam-dang-vao-mua-nhung-it-nguoi-biet-nhung-loi-ich-tuyet-voi-cua-no-502022223059144483.htm