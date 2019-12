Dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua của căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao đầu bảng

Ung thư tuyến tụy là bệnh rất nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các bệnh ung thư, chỉ 8,5% số người sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán.

Tuyến tụy

của chúng ta là một cơ quan dài chừng 15,24 cm và nằm ẩn sau dạ dày. Tuyến tụy đóng vai trò quan trọng: hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu. Hầu hết chúng ta không quan tâm đến tuyến tụy của mình, cho đến khi tình cờ phát hiện bệnh, hoặc khi triệu chứng đã rõ ràng. Ung thư tuyến tụy được gọi là một sát thủ thầm lặng vì căn bệnh này thường không có triệu chứng trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, có một vài dấu hiệu ung thư tuyến tụy thường xuất hiện cùng với nhau. Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra được những dấu hiệu này và tìm gặp bác sĩ để được giúp đỡ kịp thời.

Giảm cân đáng kể

Biểu hiện đầu tiên có thể nhận thấy là giảm cân đáng kể, do đó nếu bạn nhận thấy bản thân giảm cân rất nhanh trong một thời gian ngắn, hãy cẩn thận vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nguyên nhân là do khi chức năng tuyến tụy suy giảm sẽ gây tắc nghẽn tiêu hóa. Thêm vào đó, khi các tế bào ung thư phát triển quá nhanh sẽ khiến không có đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể.

Vàng da

Nhiều người nghĩ rằng mắc bệnh về gan thì cơ thể mới có dấu hiệu vàng da nhưng thực tế không phải vậy. Trong sự phát triển của ung thư tuyến tụy, đầu dưới của ống mật sẽ bị áp bức và các triệu chứng vàng da có thể xảy ra. Do đó, khi có vàng da, bạn không nên xem nhẹ, hãy đi khám càng sớm càng tốt để biết triệu chứng này có liên quan đến ung thư hay không.

Đầy hơi

Bị đầy hơi sau bữa ăn là chuyện thường gặp, nhất là khi bạn ăn quá no. Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt cũng hay bị đầy hơi.

Nhưng nếu tình trạng đầy hơi không biến mất sau vài ngày thì đó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy. Khối u phát triển làm bụng phình to ra. Nhiều bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy nói rằng họ khó chịu vì hay bị sưng bụng, có cảm giác bội thực mỗi khi ăn dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

Chất thải cơ thể bất thường

Một dấu hiệu ung thư tuyến tụy khác là nước tiểu màu nâu thẫm và phân trở nên nhạt màu, có màu xám, nhờn. Cả hai đều là triệu chứng phụ của vàng da do khối u phát triển làm tắc dịch mật trong tuyến tụy.

Bilirubin là chất làm cho phân có màu nâu, nhưng khi dịch mật bị tác động bởi một khối u thì chất này sẽ ở lại trong máu thay vì được đào thải ra ngoài qua đường ruột.

Khi nồng độ bilirubin trong máu tăng lên, nó sẽ được đào thải một phần qua đường tiểu, khiến nước tiểu có màu nâu sẫm. Phân thiếu bilirubin thì trái lại, bị nhạt đi thành màu xám.

Nước tiểu sẫm màu cũng có thể là do cơ thể bị mất nước, và sự thay đổi màu sắc của phân đôi khi là do những gì bạn đã ăn gần đây. Nhưng nếu hiện tượng nước tiểu sẫm màu và phân bị nhạt màu thường xuyên xảy ra thì nhiều khả năng là tuyến tụy đã có vấn đề.

Đau bụng

Hầu hết người bị ung thư tuyến tụy (khoảng 80%) cũng cho biết rằng họ hay bị đau âm ỉ vùng bụng trên, đôi khi cơn đau trải dài hơn và bao quanh cả vùng lưng.

Mặc dù thời gian đầu, cơn đau đến rồi sẽ đi, nhưng nó trở nặng hơn vào ban đêm và tiến triển từ nhẹ đến nặng trong vài tháng. Vị trí của cơn đau sẽ giúp các bác sĩ xác định được vị trí của khối u.

Đau lưng

Khối u tụy khi phát triển sẽ gây áp lực lên các cơ quan nội tạng, cơ bắp và cột sống, dẫn đến cơn đau âm ỉ ở lưng dưới.

Đây là một triệu chứng khá mập mờ vì có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau lưng: do co thắt cơ khi đến kỳ kinh nguyệt hay do tư thế ngủ không phù hợp, hoặc do làm việc quá sức. Nhưng bạn nên cẩn trọng với những cơn đau ở vùng bụng kéo dài không dứt sau vài ngày vì cơn đau như vậy có khả năng là do tuyến tụy gặp vấn đề.

Mất cảm giác ngon miệng

Khối u phát triển trong cơ thể gây áp lực lên dạ dày, đôi khi gây đau đớn cho người bệnh mỗi khi ăn uống.

Ngoài ra, dạ dày chịu áp lực nên người bệnh ung thư tuyến tụy không còn cảm thấy thèm ăn hoặc ăn mất ngon. Hãy đi gặp bác sĩ nếu bạn gặp các vấn đề với việc ăn uống như sau:

- Cảm thấy đầy bụng dù không hề ăn gì trong suốt nhiều giờ đồng hồ

- Chỉ ăn được một lượng ít ỏi so với khẩu phần ăn thường ngày

- Thấy thức ăn có vị khác lạ, ăn mất ngon

Bị tiểu đường

Ung thư tuyến tụy và tiểu đường tưởng chừng là hai căn bệnh khác biệt, nhưng bị tiểu đường có thể là một dấu hiệu ung thư tuyến tụy. Bởi vì tuyến tụy giúp kiểm soát lượng đường trong máu, không có gì lạ khi ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu sẽ khiến việc sản xuất insulin trở nên kém hiệu quả.

Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ có các triệu chứng tiểu đường như mệt mỏi, thường phải đi tiểu và tiểu gấp, gặp vấn đề về thị lực và tứ chi. Hiển nhiên không phải tất cả các trường hợp bị tiểu đường đều liên quan đến ung thư tuyến tụy nhưng khi bệnh khởi phát nhanh mà không có lý do rõ ràng, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn thực hiện xét nghiệm thêm.

Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường còn có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Buồn nôn và ói mửa

Một dấu hiệu ung thư tuyến tụy khác chính là buồn nôn và ói mửa.

Tuyến tụy cũng chịu trách nhiệm tạo ra các enzyme tiêu hóa giúp tiêu hóa thức ăn đúng cách. Quá trình tiêu hóa bị gián đoạn khi ung thư xâm lấn tuyến tụy, dẫn đến cảm giác khó chịu mỗi khi ăn do vi khuẩn ở đường tiêu hóa dưới phát triển quá mức.

Các khối u cũng có thể chèn ép dạ dày và phần nào gây ra tắc nghẽn khiến thức ăn không thể đi qua như bình thường. Những biến động trong quá trình tiêu hóa này sẽ gây cảm giác buồn nôn, hay ợ nóng và trào ngược axit thực quản.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy Tuổi cao Hút thuốc Béo phì Tiền sử bệnh tiểu đường Tiền sử viêm tụy Uống rượu quá mức Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, virus viêm gan B hoặc virus gây suy giảm miễn dịch ở người Ăn nhiều bơ, chất béo bão hòa, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn Ăn ít trái cây và rau quả Tiếp xúc với một số hóa chất Đột biến ở một số gen nhất định Tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tụy Viêm tụy có tính chất gia đình Có nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau liên quan đến việc phát triển ung thư tuyến tụy nhưng cũng vẫn có người bị ung thư tụy mặc dù không có yếu tố nguy cơ nào

