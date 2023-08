Dấu hiệu quý ông mắc bệnh khó nói, khắc phục ngay kẻo không thể 'lên đỉnh'

Rối loạn cương dương là trạng thái dương vật cương không đủ cứng hoặc không đủ khả năng duy trì sự cương cứng để tiến hành thỏa mãn hoạt động tình dục trọn vẹn. Tình trạng này là một trong các biểu hiện của bệnh yếu sinh lý ở nam giới.

Hiện tượng cương là một quá trình sinh lý vô cùng phức tạp, có sự tham gia của các hệ thống thần kinh, tâm thần, nội tiết, mạch máu, cấu trúc của dương vật… nhằm đưa máu đến thể hang nhiều để cho dương vật căng cứng. Do đó, bất cứ một trở ngại nào trong quá trình này dù nhỏ nhất, ở mức độ phân tử cũng có thể gây ra rối loạn cương.

Vì vậy, rối loạn cương có thể do một hay phối hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Năm nguyên nhân chính gây rối loạn cương thường gặp là: nội tiết tố, thần kinh, tâm thần, hệ thống mạch máu dương vật và các nguyên nhân bất thường về hình thể cấu trúc dương vật. Ngoài ra, chấn thương vùng chậu, bộ phận sinh dục và dùng thuốc cũng là các nguyên nhân thường gặp.

Rối loạn cương dương là trạng thái dương vật cương không đủ cứng hoặc không đủ khả năng duy trì sự cương cứng để tiến hành thỏa mãn hoạt động tình dục trọn vẹn. Tình trạng này là một trong các biểu hiện của bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Ảnh minh họa: Internet

Có 2 loại rối loạn cương dương:

Rối loạn cương dương nguyên phát: là bệnh nhân chưa từng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng dương vật.

Rối loạn cương dương thứ phát: là dương vật bệnh nhân cương cứng bình thường, nhưng một thời điểm nào đó lại không đạt được độ cứng mong muốn.

Biểu hiện của rối loạn cương dương

Bệnh nhân có thể nhận biết rối loạn cương dương thông qua bốn nhóm triệu chứng sau:

Mất hoàn toàn sự khao khát và nhu cầu về tình dục, dương vật hoàn toàn mềm và không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý bình thường của người vợ

Một số trường hợp mặc dù vẫn có khao khát tình dục nhưng khi tiếp xúc với phụ nữ dù dùng tất cả các biện pháp kích thích nhưng không thể cương cứng được

Dương vật thường xuyên cương cứng không theo chủ ý của bản thân, thất thường, lúc cần thì không thể cương cứng được. Đây cũng là một biểu hiện rối loạn cương dương phổ biến ở phái mạnh.

Dương vật cương cứng nhưng không đủ thời gian để giao hợp, khi đưa vào cơ thể phụ nữ thì tự mềm ra và mọi hưng phấn âm thầm biến mất.

Nguyên nhân gây rối loạn cương dương

Mặc dù việc nhận biết và chẩn đoán rối loạn cương dương khá dễ dàng nhờ vào các triệu chứng cụ thể nhưng việc tìm ra nguyên nhân gây bệnh lại khó khăn vì mỗi người bệnh thường có một nguyên nhân riêng biệt. Có những nhóm nguyên nhân thường gặp như sau:

Nguyên nhân do thần kinh: Bệnh khởi phát từ các viêm dây thần kinh; nhiễm độc thần kinh do thuốc lá, rượu, ma túy, hóa chất; bệnh tiểu đường hoặc tổn thương sau phẫu thuật vùng tiểu khung... khiến cho đường dẫn truyền tín hiệu từ não bộ tới ngoại vị bị rối loạn

Nguyên nhân do rối loạn vận chuyển mạch máu: Tác động tưới máu cho dương vật hoặc thoát máu quá nhanh qua tĩnh mạch vùng dương vật

Nguyên nhân do tâm lý: Bệnh nhân có thể bị một tai nạn hoặc chấn động về tinh thần trong cuộc sống dẫn tới ám ảnh, mặc cảm bất lực.

Rối loạn nội tiết: giảm testosterone trong má u (mãn dục nam), tăng prolactin do tuyến yên tiết ra, suy tuyến giáp…

Các biến chứng của phẫu thuật vùng chậu như điều trị ung thư, cắt tuyến tiền liệt, cắt bỏ bàng quang triệt để; phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo; phẫu thuật ung thư trực tràng…

Chấn thương: sọ não, tủy sống, xương chậu…

Một số thuốc điều trị huyết áp cao, thuốc lợi tiểu, thuốc chống loạn nhịp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần…

Bệnh trầm cảm.

Áp lực tác động lên vùng chậ u kéo dài (ví dụ đạp xe quá nhiều)

Các yếu tố nguy cơ tác động đến tình trạng rối loạn cương

Khi càng lớn tuổi, sự cương cứng của dương vật kém hơn.

Một số yếu tố rủi ro có thể gây ra rối loạn cương dương bao gồm:

Người đang mắc một số bệnh lý như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim.

Người hút thuốc lá thường xuyên. Thói quen này sẽ hạn chế lưu lượng máu đến tĩnh mạch và động mạch, theo thời gian có thể gây ra các bệnh mạn tính dẫn đến rối loạn cương dương

Người bị thừa cân, béo phì.

Người từng trải qua một số phương pháp điều trị y tế như phẫu thuật tuyến tiền liệt, xạ trị ung thư…

Người bị chấn thương dương vật, đặc biệt là khi chấn thương đó làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh hoặc động mạch kiểm soát sự cương cứng.

Người đang điều trị bằng thuốc gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin và thuốc điều trị huyết áp cao, thuốc điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

Người thường xuyên dùng ma túy và rượu. Tình trạng rối loạn cương dương đặc biệt nghiêm trọng với người sử dụng ma túy lâu dài hoặc nghiện rượu nặng.

Người đang có vấn đề tâm lý như thường xuyên căng thẳng, lo lắng hoặc trầm cảm.

Hầu như thuốc là cách điều trị phổ biến của nhiều bệnh lý khác nhau, và rối loạn cương dương không là một ngoại lệ. Thuốc có tác dụng tăng lượng máu lưu thông đến dương vật, từ đó giảm các biểu hiện rối loạn cương dương ở bệnh nhân. Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị rối loạn cương dương

Rối loạn cương (RLC) là thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi và cảnh báo đến năm 2025 có khoảng 15% nam giới thế giới (322 triệu nam giới) trên 65 tuổi bị tác động bởi RLC. Theo các bác sĩ chuyên khoa, rào cản lớn nhất là tâm lý tự ti, tuổi tác cao, thiếu niềm tin vào kết quả điều trị… nên có rất nhiều người không tìm đến bác sĩ để được khám, tư vấn mà một bộ phận lớn tự tra thông tin trên mạng xã hội để 'chữa bệnh, việc này dẫn đến những sai lầm trong điều trị bệnh nhân RLC.

Khi đã có kết quả chẩn đoán rằng đã mắc chứng rối loạn cương dương, bạn cần tuân theo phác đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra. Có thể bao gồm nhiều phương pháp kết hợp lại như: dùng thuốc, chèn thuốc vào dương vật, thiết bị hút chân không, thiết bị co thắt, thay thế testosterone,…

Uống thuốc

Hầu như thuốc là cách điều trị phổ biến của nhiều bệnh lý khác nhau, và rối loạn cương dương không là một ngoại lệ. Thuốc có tác dụng tăng lượng máu lưu thông đến dương vật, từ đó giảm các biểu hiện rối loạn cương dương ở bệnh nhân.

Loại thuốc được bác sĩ khuyên dùng nhiều nhất chính là những sản phẩm có chứa phosphodiesterase với khả năng chấm dứt bệnh lên đến 70%. Bệnh nhân sẽ uống thuốc trước mỗi lần quan hệ tình dục 1 giờ, lưu ý không nên sử dụng quá 1 lần mỗi ngày.

Thuốc chèn vào dương vật hoặc tiêm

Loại thuốc này giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật và mở rộng động mạch. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ đáng lưu ý của thuốc là gây cảm giác nóng rát dương vật, choáng váng, cương cứng trong thời gian dài gây đau đớn.

Những lần sử thuộc thuốc đầu tiên sẽ được bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng. Phương pháp dùng thuốc tiêm hoặc chèn này có thể làm dương vật cương cứng lên đến 90%. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ khi thực hiện phương pháp này nhiều lần bởi nó sẽ khiến cho dương vật xuất hiện mô sẹo.

Liệu pháp thay thế testosterone

Phương pháp này dành riêng cho những trường hợp bệnh nhân rối loạn cương dương do lượng testosterone trong máu quá thấp. Tùy vào ý thích, bạn có thể chọn nhiều hình thức thay thế như: dùng kem bôi, miếng dán, tiêm trực tiếp,… Tuy nhiên, người bệnh có thể bị các tác dụng phụ như tăng nguy cơ đột quỵ, rối loạn gan,…

Cà chua là loại quả mọng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa. Điển hình là lycopene, giúp bảo vệ tế bào tinh hoàn, tế bào tiền liệt tuyến. Vitamin C có trong cà chua cũng giúp nam giới cải thiện chất lượng tinh trùng. Nam giới có thể sử dụng cà chua như một loại hoa quả tươi. Hoặc chế biến thành các món canh, súp tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Thiết bị hút chân không và thiết bị co thắt

Thiết bị hút chân không có tác dụng làm tăng khả năng cương cứng của dương vật. Tuy nhiên, kích thước thiết bị này so với bộ phận sinh dục nam thì quá cồng kềnh nên dễ gây cản trở quá trình xuất tinh.

Mặt khác, dùng thiết bị co thắt cũng là một cách điều trị chứng rối loạn cương dương hiệu quả. Đây là một thiết bị có hình dáng như: vòng kim loại, cao su, dây,… với khả năng làm chậm dòng chảy của máu để tránh các tác dụng phụ khi dùng thuốc.

Đặt thể hang nhân tạo

Kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo điều trị RLC, đây được xem là phương pháp tối ưu hiện nay được áp dụng đối với các bệnh nhân điều trị thuốc ức chế men không hiệu quả. Kỹ thuật này được áp dụng, điều trị thành công cho hơn 300.000 nam giới bị RLC tại Mỹ.

Theo đó, thiết bị được phẫu thuật gắn ẩn bên trong cơ thể có tác dụng như một "công tắc" kích hoạt dương vật. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ hài lòng của người RLC và bạn đời sau phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo lên đến hơn 90%. Theo TS.BS Benjamin Chua, chuyên gia tư vấn và điều trị cấp cao về Phẫu thuật Mạch máu Trung tâm Mạch máu và Can thiệp Nội mạch VIC Singapore, khi điều trị bệnh lý này các bác sĩ thường để ý tới việc máu di chuyển trong động mạch mà ít để ý tới dòng việc tĩnh mạch bị rò cũng gây ra việc dương vật không cương cứng được.

Hiện phía Trung tâm Mạch máu và Can thiệp Nội mạch VIC Singapore đang sử dụng phương pháp siêu âm Doppler và chụp CT thể hang có cản quang nhằm phát hiện chứng RLC do rò tĩnh mạch hay thông động tĩnh mạch gây ra thì sẽ có thể dùng phương pháp can thiệp nội mạch. Hầu hết bệnh nhân sẽ thử dùng thuốc trước như Viagra và Cialis nhưng những thuốc này sẽ không hiệu quả mấy với các trường hợp rò rỉ tĩnh mạch và thiểu năng động mạch.

Nếu rối loạn cương dương xuất phát từ thiểu năng động mạch, bệnh nhân sẽ hưởng lợi từ thủ thuật nong mạch và đặt stent động mạch bẹn giúp cung cấp máu đến động mạch dương vật. Nếu là rò rỉ tĩnh mạch thì chúng tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp thuyên tắc rò rỉ tĩnh mạch. Đa số trường hợp đều có kết quả tích cực sau điều trị.

Rối loạn cương (RLC) là thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi và cảnh báo đến năm 2025 có khoảng 15% nam giới thế giới (322 triệu nam giới) trên 65 tuổi bị tác động bởi RLC. Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh bệnh lý rối loạn cương dương

Sau khi đã nắm kĩ các biểu hiện rối loạn cương dương thường gặp, bạn cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt lành mạnh để tránh khỏi bệnh lý này.

Sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng rượu bia và tuyệt đối không hút thuốc.

Tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đều đặn mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Giữ tinh thần lạc quan trong mọi trường hợp, tránh các suy nghĩ tiêu cực, gây buồn phiền,…

Có được sự đồng cảm từ bạn đời của mình.

Khi phát hiện các biểu hiện rối loạn cương dương, phải đến ngay các cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị.

Những thức ăn tốt cho người bị rối loạn cương dương

Theo ý kiến của Th.s, BS Hoàng Khánh Toàn, chế độ ăn uống đối với nam giới yếu sinh lý nói chung rất quan trọng. Dưới đây là các loại thực phẩm người rối loạn cương dương nên ăn:

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo Omega 3 dồi dào cho cơ thể. Chúng không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp hỗ trợ tăng cường oxit nitric, giảm nguy cơ đau tim và làm tan các cục máu đông. Sử dụng cá hồi đều đặn mỗi tuần giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giảm tình trạng rối loạn cương dương.

Hàu biển là loài nhuyễn thể có vỏ, sống ở các vùng nước mặn hoặc vùng nước giao thoa. Hàu biển là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này rất giàu chất Kẽm, giúp kích thích cơ thể sản sinh Testosterone hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Hàu biển giúp tăng cường sinh lý

Hàu biển là loài nhuyễn thể có vỏ, sống ở các vùng nước mặn hoặc vùng nước giao thoa. Hàu biển là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này rất giàu chất Kẽm, giúp kích thích cơ thể sản sinh Testosterone hiệu quả.

Rau cải bó xôi

Ăn gì tốt cho người rối loạn cương dương thì cải bó xôi là loại rau được khuyên dùng hàng đầu. Cải bó xôi còn được gọi là rau bina. Đây là thực phẩm rất giàu Folate – một chất quan trọng giúp tăng cường lưu thông máu. Cơ thể thiếu Folate có thể gây ra rối loạn cương dương ở nam giới.

Bên cạnh đó, cải bó xôi cũng chứa một lượng Magie, Kali lớn, rất tốt cho sức khỏe sinh lý. Đặc biệt chúng có thể giúp cơ thể tăng Testosterone nội sinh, cải thiện chất lượng tinh trùng.

Bơ

Nhóm người Aztec ở miền Đông Mexico khi phát hiện ra trái bơ đã đặt tên cho chúng theo nghĩa là “tinh hoàn”. Trong loại quả này chứa rất nhiều vitamin E, kẽm và các khoáng chất thiết yếu. Vì vậy, chúng được coi là một trong những hoa quả tăng cường sinh lý, chữa rối loạn cương dương rất tốt.

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo Omega 3 dồi dào cho cơ thể. Chúng không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp hỗ trợ tăng cường oxit nitric, giảm nguy cơ đau tim và làm tan các cục máu đông. Sử dụng cá hồi đều đặn mỗi tuần giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giảm tình trạng rối loạn cương dương. Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Loại trái cây chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất này được ví như Viagra tự nhiên. Lý do bởi chúng giúp kích thích lưu thông máu trong cơ thể. Ngoài ra, dưa hấu còn có khả năng kích thích ham muốn, tốt cho tiền liệt tuyến và gia tăng sức khỏe tim mạch.

Táo giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến

Táo là trái cây mang đến tác dụng toàn diện cho sức khỏe. Đặc biệt, gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa táo và sức khỏe tuyến tiền liệt. Theo đó, vỏ táo có chứa hợp chất axit ursolic kết hợp với một số hợp chất tự nhiên khác. Chúng có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư tiền liệt tuyến và ngăn ngừa sự phát triển của chúng. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn đang tiếp tục được các nhà khoa học chứng minh.

Hạt óc chó

Thực phẩm người rối loạn cương dương nên ăn hàng đầu là hạt óc chó. Đây là loại quả hạch có chứa nhiều arginine – một loại axit amin giúp cơ thể tạo ra oxit nitric, giúp thúc đẩy khả năng tình dục. Ngoài ra, óc chó cũng là nguồn cung cấp vitamin E, axit folic, chất xơ dồi dào. Vì thế chúng rất tốt cho người rối loạn cương dương, “bất lực”.

Ớt giúp giảm tình trạng rối loạn cương dương

Ớt nếu ăn nhiều sẽ gây nóng, không tốt cho sinh lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng một chút trong bữa ăn sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Hoạt chất cayennes, jalapenos, habaneros trong quả ớt giúp mang lại sức nóng, làm thư giãn các động mạch. Từ đó thúc đẩy máu lưu thông, giảm rối loạn cương dương.

Bên cạnh đó, ớt còn có công dụng giảm huyết áp, giảm Cholesterol, ngăn ngừa tình trạng đông máu.

Cà chua

Đây loại quả mọng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa. Điển hình là lycopene, giúp bảo vệ tế bào tinh hoàn, tế bào tiền liệt tuyến. Vitamin C có trong cà chua cũng giúp nam giới cải thiện chất lượng tinh trùng. Nam giới có thể sử dụng cà chua như một loại hoa quả tươi. Hoặc chế biến thành các món canh, súp tốt cho sức khỏe.

Tỏi

Tỏi được biết đến như một loại gia vị giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn. Đặc biệt, các hoạt chất trong tỏi còn giúp hỗ trợ “dọn dẹp” các mảng bám ở thành mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

Thường xuyên sử dụng tỏi trong các bữa ăn giúp nam giới cải thiện tình trạng rối loạn cương cứng dương vật. Tuy nhiên, người có cơ địa nóng không nên dùng quá nhiều.

Socola đen

Thực phẩm chữa rối loạn cương dương được sử dụng khá phổ biến là socola đen. Thành phần của chúng rất giàu flavanol và các chất dinh dưỡng. Socola giúp tăng lượng máu dồn về dương vật khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, chúng còn kích thích hưng phấn, tăng ham muốn cho cả 2 giới.

Tuy nhiên, socola chứa nhiều năng lượng. Vì thế, chỉ nên ăn một lượng nhỏ để tránh nguy cơ tăng cân và nên hạn chế với người đái tháo đường, béo phì.

Dầu ô liu

Dầu ô liu là chế phẩm được chiết từ quả ô liu, được dùng khá phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm. Nhiều người nội trợ cũng sử dụng loại dầu này để thay thế cho dầu đậu nành, mỡ thực vật. Dầu ô liu có công dụng hạn chế quá trình oxy hóa tế bào, thúc đẩy cơ thể sản sinh Testosterone. Từ đó giúp tăng cường sức khỏe và khả năng sinh lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]