Các cặp đôi nên ăn gì để "lên đỉnh" nhanh hơn khi 'yêu'?

Việc "lên đỉnh" trong tình dục có quan trọng không?

Theo nghiên cứu, đa phần các chuyên gia đều khẳng định việc "lên đỉnh" khi yêu là một trong những yếu tố giúp thỏa mãn đời sống tình dục vợ chồng. Đây là một trong những kết nối giúp vợ chồng ngày càng mặn nồng hơn.

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu tình dục là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của đời người, đặc biệt với các cặp vợ chồng. Hơn 7 tỷ người trên thế giới đều sống và làm việc vì hạnh phúc. Chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc và nó có thể được tạo ra nhờ khoảnh khắc gần gũi vợ chồng.

Đồng thời, tiến sĩ cũng cho biết "Tình dục trong hôn nhân quan trọng, bởi nếu không hòa hợp, đó có thể là nguyên nhân gây ra rạn vỡ đời sống lứa đôi. Vì họ không còn cảm thông, gần gũi, yêu thương và bao dung cho nhau, trong khi đây là những nhân tố rất cần thiết để duy trình mối quan hệ vợ chồng".

Có nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tình dục của bạn - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc thỏa mãn cảm xúc vợ chồng cũng được diễn ra một cách trơn tru. Do nhiều yếu tố như stress, căng thẳng, áp lực, lượng collagen ở nữ giới bị suy giảm,... có thể khiến cho "cuộc yêu" giữa hai bạn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bạn nên tham khảo một số những loại thực phẩm giúp lên đỉnh dễ dàng khi "yêu" để có những giây phút ngọt ngào bên người bạn đời của mình.

Một số thực phẩm giúp "lên đỉnh" nhanh hơn khi "yêu":

Quả cam: Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng Vitamin C là một trong những thành phần tích cực vào quá trình "lên đỉnh" của đa số các cặp đôi. Thêm vào đó, khi bổ sung lượng vitamin C đầy đủ là điều cần thiết khi yêu, đạt cực khóa nhanh ở chốn phòng the.

Dầu ô liu: Dầu ô liu là loại chất béo cực tốt trong quá trình sản xuất testosterone. Thêm vào đó, nó cực hữu ích đối với phụ nữ để tránh khô âm đạo.

Nhiều loại hoa quả lành mạnh giúp cho quá trình lên đỉnh diễn ra nhanh hơn

Trứng: Một trong những thực phẩm tuyệt vời giúp duy trì nồng độ hormone là lượng vitamin B5, B6 dồi dào. Đồng thời, trứng cũng chứa nhiều protein và có vai trò cần thiết trong việc cung cấp năng lượng cho cuộc "yêu" của bạn.

Trà nhân sâm: Một trong những thực phẩm giúp đàn ông tăng quá trình đạt cực khoái là trà nhân sâm. Đây là loại thực phẩm chứa nhiều ginsenoside, sẽ giúp đàn ông đạt cực khoái dễ dàng hơn.

Ớt: Ớt là loại thực phẩm sẽ giúp làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể và thúc đẩy máu đến tất cả các khu vực cần thiết.

Tỏi: Bên cạnh ớt, tỏi cũng là một trong những thực phẩm có tác dụng làm tăng lưu lượng máu là tỏi, vì tỏi rất giàu allicin.

Ớt tỏi cũng là một trong những thực phẩm đóng vai trò cực quan trọng trong việc "lên đỉnh" của các cặp đôi

Dưa hấu: Nếu nam giới còn gặp nhiều khó khăn trong việc đạt cực khoái thì hãy sử dụng ngay loại trái cây này. Đây là loại trái cây được các chuyên gia tình dục đánh giá như một loại Viagra tự nhiên. Hơn nữa, trong dưa hấu có chứa nhiều citrulline, có tác dụng thúc đẩy quá trình đạt cực khoái và hỗ trợ “cuộc yêu” đáng kể.

Sushi: Sushi là món ăn Nhật Bản đặc biệt. Đây là một trong những bí quyết hàng đầu giúp cải thiện "chuyện yêu" đáng kể. Theo Yourtango, sushi kết hợp giữa cá béo (cá ngừ hoặc cá hồi) với rong biển có tác dụng hỗ trợ việc lên đỉnh rất hiệu quả.

Shushi là món ăn giúp "lên đỉnh" dễ dàng hơn

