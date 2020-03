Dấu hiệu nhận biết suy giảm miễn dịch

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 01:00 AM (GMT+7)

Hệ miễn dịch có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi vi trùng và các mối đe dọa khác.

Suy giảm miễn dịch là tình trạng hệ miễn dịch tạo ra quá ít kháng thể. Khi đó cơ thể sẽ không đủ sức chống đỡ bệnh tật.

Suy giảm miễn dịch được chia thành 2 loại là suy giảm miễn dịch nguyên phát và suy giảm miễn dịch thứ phát. Suy giảm miễn dịch nguyên phát là bệnh di truyền gây những đợt nhiễm trùng tái phát thường xuyên hoặc khó điều trị. Nhiều người bị suy giảm miễn dịch nguyên phát do bẩm sinh thiếu một số chất miễn dịch bảo vệ cơ thể làm cho họ dễ nhạy cảm với các vi trùng và mắc bệnh do nhiễm trùng. Suy giảm miễn dịch thứ phát là do hóa chất hoặc nhiễm phải tác nhân gây suy giảm miễn dịch, có thể là hậu quả của hóa trị, phóng xạ, suy dinh dưỡng,...

Hệ miễn dịch giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật. Nguyên nhân của suy giảm miễn dịch

Nhiều rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát được di truyền từ một hoặc cả hai cha mẹ. Các vấn đề trong mã di truyền hoạt động như một kế hoạch chi tiết để sản xuất các tế bào của cơ thể (DNA) gây ra nhiều khiếm khuyết của hệ miễn dịch. Có hơn 300 loại rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát đã được xác định, có thể được phân loại thành 6 nhóm dựa trên một phần của hệ thống miễn dịch bị ảnh hưởng: Thiếu hụt tế bào B (kháng thể); Thiếu tế bào T; Sự thiếu hụt tế bào B và T kết hợp; Khiếm khuyết Phagocytes; Bổ sung thiếu sót; Không biết (vô căn).

Yếu tố nguy cơ duy nhất được biết là có tiền sử gia đình mắc chứng rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát, làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Dấu hiệu của suy giảm miễn dịch

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của suy giảm miễn dịch nguyên phát là bị nhiễm trùng thường xuyên, kéo dài hoặc khó điều trị. Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ rối loạn suy giảm miễn dịch. Những dấu hiệu dễ nhận thấy, cần nghĩ đến suy giảm miễm dịch như:

Suy nhược tinh thần: Những người có khả năng miễn dịch kém, luôn có cảm giác khó chịu, thiếu sức sống, rất dễ mệt. Do đó, nếu phát hiện tinh thần ủ rũ, suy nhược thì cần cảnh giác đã bị giảm khả năng miễn dịch.

Dễ cảm lạnh: Những người có sức đề kháng kém, không thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus, do đó họ dễ bị ốm, điển hình là dễ bị cảm lạnh, cảm cúm.

Dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, vết thương chậm lành: Nếu vô tình bị đứt tay, chảy máu, không chỉ việc cầm máu chậm hơn người khác, mà những người có hệ miễn dịch thấp còn rất dễ bị nhiễm trùng, quá trình phục hồi chậm. Người suy giảm miễn dịch cũng dễ mắc viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang, viêm tai mũi họng... và bệnhthường xuyên tái phát.

Tiêu hóa kém: Những người có khả năng miễn dịch tốt thì chức năng tiêu hóa cũng tốt, sẽ không gặp vấn đề trong khi ăn uống. Với người có khả năng miễn dịch kém không chỉ khiến quá trình tiêu hóa và hấp thu kém hơn người bình thường, khi ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn rất dễ bị nôn ói, tiêu chảy.

Dễ mệt mỏi: Người có sức đề kháng kém thường cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi ngủ đủ giấc cảm vẫn cảm thấy cả ngày không có sức lực, dễ đau mỏi cơ thể...

Ngoài ra suy giảm miễn dịch còn các triệu chứng khác trên cơ thể. Vì vậy, khi thấy những dấu hiệu bệnh thì cần đi khám và điều trị kịp thời.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dau-hieu-nhan-biet-suy-giam-mien-dich-n169643.htmlNguồn: https://suckhoedoisong.vn/dau-hieu-nhan-biet-suy-giam-mien-dich-n169643.html