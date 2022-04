Dấu hiệu nhận biết cơ thể thiếu hụt vitamin C, biết để bổ sung ngay kẻo mắc "bệnh trọng"

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 21:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vitamin C là một trong những loại vitamin thiết yếu, nó cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của hệ miễn dịch, duy trì sức khỏe, tăng cường sức đề kháng ngăn ngừa các tác nhân gây hại. Thiếu vitamin C sẽ gây ra nhiều tác hại đối với cơ thể bạn.

Vai trò của vitamin C đối với cơ thể

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính

Khả năng chống các gốc oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, tránh sự xâm hại của các phân tử có hại.

Giúp kiểm soát huyết áp

Vitamin C có tác dụng làm giảm huyết áp nên có thể dùng để làm ổn định huyết áp đối với những người bị huyết áp cao.

Hỗ trợ hấp thu sắt

Vitamin C giúp chuyển hóa sắt từ dạng hấp thụ kém sang dạng dễ hấp thụ hơn đối với cơ thể và giảm nguy cơ thiếu máu.

Tăng khả năng miễn dịch

Vitamin C thúc đẩy sự sản sinh của các tế bào bạch cầu giúp khả năng hồi phục của cơ thể nhanh hơn và hạn chế sự nhiễm trùng trong quá trình chữa lành vết thương.

Những dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu vitamin C

Miễn dịch kém

Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ thống miễn dịch. Nồng độ vitamin C thấp sẽ làm hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm trùng, nghiêm trọng hơn có thể gây tử vong do các bệnh truyền nhiễm hoặc viêm phổi. Trên thực tế, nhiều người mắc bệnh scurvy – một căn bệnh xuất hiện do thiếu vitamin C có thể gây tử vong vì nhiễm trùng do hệ thống miễn dịch hoạt động kém.

Da sần sùi

Vitamin C đóng vai trò chính trong việc sản xuất collagen – một loại protein có nhiều trong các mô liên kết như da, tóc, khớp, xương và mạch máu. Làn da khỏe mạnh chứa một lượng lớn vitamin C, đặc biệt là ở lớp biểu bì hoặc lớp ngoài của da. Nồng độ vitamin C thấp, sẽ dẫn đến vấn đề về da như da bị bong tróc, khiến làn da của bạn trở nên sần sùi.

Tóc và lông bị xoắn bất thường

Thiếu vitamin C sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển trong cấu trúc protein của tóc và lông. Một trong những dấu hiệu thiếu vitamin C có thể kể đến là khiến tóc và lông mọc theo hình uốn cong, hoặc bị xoắn bất thường. Tuy nhiên, những sợi lông và tóc này khá yếu nên chúng rất dễ bị rụng đi mỗi ngày.

Nang lông có màu đỏ tươi

Đây được xem là biểu hiện của cơ thể khi bị thiếu vitamin C trầm trọng. Các nang lông trên bề mặt da chứa nhiều mạch máu nhỏ, có trách nhiệm cung cấp máu và chất dinh dưỡng cho khu vực này. Khi nồng độ vitamin C trong cơ thể giảm sút, các mạch máu nhỏ này trở nên mỏng manh và dễ vỡ, làm xuất hiện các đốm nhỏ màu đỏ sáng xung quanh nang lông.

Móng tay biến dạng

Không chỉ ảnh hưởng đến tóc, lông và da, thiếu hụt vitamin C còn có thể khiến móng tay của bạn trở nên biến dạng bất thường. Móng lõm hình thìa là hiện tượng phần giữa của móng tay (hoặc móng chân) bị lõm xuống, phần xung quanh cạnh của móng tay bị vênh lên, trông giống hình dạng của một chiếc thìa. Khi mắc phải tình trạng này, móng tay của bệnh nhân trở nên mỏng hơn, dễ bị nứt, tách ra khỏi móng.

Da xuất hiện các vết bầm

Các vết bầm xuất hiện khi các mạch máu dưới da bị vỡ, khiến máu rò rỉ ra các khu vực xung quanh. Đây là dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu vitamin C khiến cho quá trình sản xuất collagen bị chậm lại, các mạch máu trở nên yếu đi.

Vết thương lâu lành

Vitamin C đóng góp nhiều vào quá trình hình thành collagen, từ đó giúp vết thương mau lành hơn. Các nghiên cứu da liễu đã chỉ ra rằng những người bị loét chân mạn tính, các tổn thương dưới da sẽ cần nhiều thời gian lành lại khi họ bị thiếu vitamin C nhiều hơn so với những người không bị loét chân mãn tính. Trong trường hợp nghiêm trọng, nồng độ vitamin C sụt giảm có thể khiến các vết thương cũ tái phát, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đau, sưng khớp

Chiếm khoảng 1/3 tổng lượng protein, collagen là thành phần chính của mô liên kết, tình trạng đau hay sưng khớp cũng có thể xuất hiện khi cơ thể hụt thiếu vitamin C. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra các vấn đề khó khăn trong quá trình đi lại của người bệnh.

Chảy máu trong khớp cũng có thể xảy ra ở những người thiếu vitamin C, gây sưng và đau khớp nghiêm trọng. Tuy nhiên, cả hai triệu chứng này đều có thể được điều trị bằng bổ sung vitamin C thường xuyên và có thể hạn chế cơn đau trong khoảng một tuần.

Suy giảm sức khỏe xương

Thiếu vitamin C gây bệnh gì được xem là nỗi lo lắng của nhiều người. Nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương. Do đó, thiếu hụt vitamin C có thể làm xương trở nên yếu và giòn. Đặc biệt là đối với trẻ em, việc thiếu vitamin C sẽ ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển và tăng chiều cao ở trẻ.

Răng yếu, nướu bị chảy máu

Nướu đỏ, sưng, chảy máu là một dấu hiệu phổ biến khác khi cơ thể thiếu đi vitamin C. Khi không có đủ vitamin C, mô nướu sẽ bị suy yếu, viêm các mạch máu, khiến nướu dễ chảy máu hơn. Thậm chí nướu có thể chuyển sang màu tím, xuất hiện tình trạng sưng viêm.

Cuối cùng, răng có thể rơi ra do nướu không khỏe mạnh để giữ răng và ngà răng trở nên yếu hơn, lớp răng bên trong bị vôi hóa.

Thiếu máu thiếu sắt

Thiếu máu do thiếu vitamin C xảy ra khi cơ thể có lượng vitamin C thấp hơn bình thường dẫn đến thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nguyên nhân thiếu vitamin C có thể do bạn không ăn đủ chất, cơ thể bạn gặp khó khăn trong việc hấp thụ vitamin C hoặc cách chế biến thức ăn cũng làm ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin cần có.

Mệt mỏi, tâm trạng kém

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, nồng độ vitamin C và các khoáng chất sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của con người. Khi bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng kém đi thì có thể đây là một trong những biểu hiện của trạng thái thiếu lượng dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết.

Tăng cân không kiểm soát

Nghiên cứu của Đại học Colorado (Mỹ) cho thấy, vitamin C có tác dụng bảo vệ mạch máu, tương tự như một buổi tập thể dục đi bộ. Dưỡng chất này có thể giúp bảo vệ cơ thể, hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì bằng cách điều chỉnh sự giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ. Nếu thiếu vitamin C, cơ thể sẽ không còn hoạt chất thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng, dễ dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát.

Dễ mắc các bệnh viêm mãn tính

Tiêu thụ thường xuyên các chất chống oxy hóa như vitamin C có liên quan đến lợi ích sức khỏe, khi lượng khoáng chất này ở mức thấp có thể làm tăng viêm và stress oxy hóa. Bệnh Scorbut: Là một trong những căn bệnh điển hình khi cơ thể bị thiếu vitamin C. Các triệu chứng điển hình của bệnh Scorbut gồm có: viêm lợi, răng dễ rụng, sưng khớp, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da,…

Một số thực phẩm giúp bổ sung thiếu hụt vitamin C: - Ớt chuông đỏ - Ổi - Trái kiwi - Súp lơ xanh - Cam và các trái cây họ cam quýt - Đu đủ - Dâu tây Để thực đơn mỗi ngày thêm phong phú, bạn có thể bổ sung thêm các loại nước ép trái cây như: Nước ép cam, nước ép củ dền, nước ép cà cải, hoặc hỗn hợp cải bó xôi và súp lơ xanh,…

Nguồn: https://tienphong.vn/dau-hieu-nhan-biet-co-the-thieu-hut-vitamin-c-biet-de-bo-sung-ngay-keo-mac-...Nguồn: https://tienphong.vn/dau-hieu-nhan-biet-co-the-thieu-hut-vitamin-c-biet-de-bo-sung-ngay-keo-mac-benh-trong-post1434191.tpo