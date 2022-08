Dấu hiệu của ngộ độc rượu chứa độc chất methanol cần biết để phòng độc sớm

Vị giác và khứu giác, con người không thể phân biệt rượu ethanol và rượu chứa độc chất methanol. Cách duy nhất để phân biệt là thực hiện xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tuần qua, TP HCM xảy ra liên tiếp hai vụ ngộ độc methanol lớn sau khi sử dụng rượu, khiến hai người tử vong, 11 người nhập viện. Xét nghiệm độc chất ghi nhận nồng độ methanol trong máu của các bệnh nhân cao gấp nhiều lần so với mức có thể gây ngộ độc.

Trước tình trạng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, ngoài thanh tra, kiểm tra, cần tập trung nghiên cứu, có chỉ đạo sát, nhất là tại những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia hóa học, PGS Trần Hồng Côn cho biết, bằng vị giác và khứu giác, con người không thể phân biệt rượu ethanol và rượu chứa độc chất methanol. Cách duy nhất để phân biệt là thực hiện xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Ông Côn cho hay cồn công nghiệp có giá rất rẻ và thường chứa lẫn methanol. Vì lợi nhuận và không muốn tốn thời gian, công sức, nhiều người đã dùng cồn công nghiệp để pha chế thành rượu rồi bán cho người tiêu dùng mà không chưng cất để loại methanol.

"Nếu uống rượu lẫn methanol, dù chỉ 10% cũng gây ngộ độc và dẫn đến tử vong nhanh chóng. Cứu được thì dễ để lại di chứng rất đau lòng", ông nói.

Theo ông Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), để phân biệt hai loại này, chỉ có 1 điểm là khi uống rượu có pha methanol sẽ có vị hơi ngọt chứ không đắng như rượu thông thường. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu, nên dễ bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên khoảng 1 - 2 ngày sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều axit formic được chuyển thành từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết các trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, ở trong tình trạng nguy kịch, ông Nguyên thông tin thêm.

Trao đổi với PV, TS.BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho biết, dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận biết đã uống phải rượu công nghiệp methanol đó là một vài người sẽ xảy ra tình trạng dị ứng sớm và xuất hiện một vài triệu chứng điển hình như: buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, huyết áp thấp, chóng mặt hoặc mất phương hướng, môi và móng tay tím tái.... Tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân bị ngộ độc đều được phát hiện muộn do nhầm tưởng với say rượu thông thường.

Theo BS Lan, cũng chính vì không có dấu hiệu đặc biệt cho nên khá nguy hiểm. Tại vì, nếu như ngộ độc methanol có các dấu hiệu sớm và được phát hiện sớm, tiến hành xử lý, điều trị kịp thời thì khả năng bệnh trở nặng rất thấp. Nhưng ngược lại, nếu như nó từ từ và không được phát hiện kịp thời thì sẽ có thể để lại các hậu quả lâu dài, thậm chí là tử vong.

Tuyệt đối không uống rượu trong những trường hợp sau

Để phòng tránh ngộ độc rượu, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol từ 0,1% trở lên, tuy nhiên bình thường rất khó phân biệt rượu nào an toàn. Do đó, không uống rượu khi không biết đó là rượu gì; không uống khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo dân gian.

Một người bình thường không nên uống quá một đơn vị rượu mỗi ngày (một đơn vị rượu chứa 10 g cồn), tương đương 30 ml rượu mạnh (40-43 độ) hoặc 100 ml rượu vang (13,5 độ); 330 ml bia hơi (5 độ); 2/3 chai 500 ml hoặc lon bia 330 ml (5 độ).

Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia. Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có thể gây sinh non, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi.

