Uống 2 tách cà phê mỗi ngày trong 43 năm, nhận điều bất ngờ

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí JAMA, những người có thói quen uống cà phê và trà mỗi ngày có thể giảm mạnh nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ khi về già.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi phó giáo sư - tiến sĩ Daniel Wang từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ) đã đưa ra kết luận này dựa trên việc phân tích dữ liệu của gần 132.000 người với thời gian theo dõi trung bình lên đến 43 năm.

Uống cà phê rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: CNN

Theo đài CNN, kết quả cho thấy uống cà phê hằng ngày có thể giúp giảm trung bình 18% nguy cơ mất trí nhớ, còn trà là 14%.

Lợi ích lớn nhất đạt được ở người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày hoặc 1-2 tách trà mỗi ngày.

Nghiên cứu chưa đi sâu vào việc phân tích cơ chế, nhưng các nhà khoa học cho rằng caffeine trong trà và cà phê có thể đóng góp ít nhất một phần lợi ích.

Không chỉ giúp bạn tỉnh táo tức thời, caffeine còn được biết đến như một chất chống oxy hóa, chống viêm mạnh, tốt cho sức khỏe bao gồm sức khỏe não bộ.

Phát hiện này đem đến một tin vui lớn trong bối cảnh nhóm bệnh mất trí nhớ - mà phổ biến nhất là Alzheimer - vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để. Một vài loại thuốc đã được phê duyệt, nhưng chỉ đóng vai trò làm chậm diễn tiến ở người phát hiện bệnh sớm.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 7 thế giới. Tuy nhiên tại Anh và Úc, vị "tử thần" này được đặt lên hàng thứ nhất.