Cụ bà 115 tuổi ở Nghệ An từng được chuẩn bị hậu sự, 11 ngày sau hồi phục bất ngờ

Mùng 4 Tết vừa qua trở thành ngày đặc biệt với gia đình cụ Nguyễn Thị Bình (thôn Minh Nhuận, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) khi cụ đón nhận giấy chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo giấy tờ lưu giữ, cụ Bình sinh ngày 10/10/1911, năm nay bước sang tuổi 115.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc thọ cụ Nguyễn Thị Bình tuổi 115

Trong căn nhà cấp 4 lợp ngói giản dị ở vùng quê xứ Nghệ, cụ Bình hiện sống cùng người con gái thứ hai là bà Lê Thị Lam (69 tuổi) và cháu trai. Thấy khách đến thăm, cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ đặt giữa sân, nở nụ cười hiền hậu.

Dù tuổi đã cao, lưng còng và tai nghe kém, cụ Bình vẫn khá nhanh nhẹn. Mái tóc cụ bạc trắng, đôi mắt vẫn còn sáng, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn của thời gian.

Cụ Bình cười hiền khi có khách ghé thăm nhà

Đôi bàn chân của cụ có phần đặc biệt khi quắp về một hướng. Chính vì vậy, cụ ít khi mang dép. “Trước đây, mấy lần đi dép cụ bị ngã nên gia đình không cho đi nữa, để chân trần cho chắc”, bà Lam giải thích.

Cụ Bình sinh ra và lớn lên ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (cũ). Cuộc đời cụ trải qua nhiều biến cố. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, cụ tái hôn với cụ ông Lê Văn Khang ở xã Thanh Ngọc (nay thuộc xã Đại Đồng).

Hai vợ chồng có với nhau 2 người con: 1 trai, 1 gái. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài lâu. Năm 1960, cụ Khang qua đời. Tám năm sau, người con trai của cụ không may tử nạn do trúng bom trong thời chiến. Từ đó, cụ Bình và con gái nương tựa vào nhau.

Theo bà Lam, thời trẻ, cụ Bình nổi tiếng trong hợp tác xã là người chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động. Việc đồng áng, chăn nuôi hay công việc tập thể, cụ đều làm rất trách nhiệm. Ngay cả khi tuổi đã cao, cụ vẫn cố gắng phụ giúp con cháu những việc nhỏ trong nhà cho đến khi sức khỏe không còn cho phép.

Những năm gần đây, sinh hoạt của cụ chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Mỗi buổi sáng, sau khi được con gái giúp vệ sinh cá nhân, cụ lại bảo con mang chiếc ghế nhựa ra trước sân cho cụ ngồi. Từ vị trí quen thuộc ấy, cụ lặng lẽ nhìn bà con đi lại trước ngõ, thỉnh thoảng mỉm cười khi có người ghé thăm.

Cụ Bình sống cùng con gái và cháu trai trong căn nhà cấp 4 ở thôn Minh Nhuận

Trước câu hỏi về bí quyết sống thọ, gia đình cho biết không có điều gì đặc biệt. Chế độ ăn uống của cụ khá giản dị. Mỗi bữa, cụ chỉ ăn vài thìa cơm, thức ăn như thịt, cá đều được xay nhỏ cho dễ nuốt. Ngoài bữa ăn chính, cụ thường được bổ sung sữa, ngũ cốc hoặc bánh để đảm bảo dinh dưỡng.

Theo người thân, điều quan trọng giúp cụ Bình sống khỏe ở tuổi 115 chính là sự quan tâm, chăm sóc của con cháu. Trong gia đình, mọi người luôn nhắc nhau giữ gìn hòa thuận, yêu thương.

Khoảng 20 năm trước, cụ Bình từng bị mù cả hai mắt, khiến gia đình vô cùng lo lắng. May mắn, sau đó một đoàn y tế từ thành phố về địa phương thăm khám và đưa cụ đi phẫu thuật. Ca mổ thành công giúp cụ lấy lại thị lực và đôi mắt vẫn sáng cho đến hôm nay.

Có thời điểm sức khỏe cụ suy yếu nghiêm trọng. Năm 2019, khi 108 tuổi, cụ bị suy nhược cơ thể nặng, tưởng chừng khó qua khỏi.

“Lúc đưa vào viện, bác sĩ khuyên gia đình đưa mẹ về nhà. Tôi cũng đi xem bói, họ nói số bà đã cạn, nên để bà ra đi thanh thản. Người thân thậm chí xây cả huyệt mộ và làm di ảnh”, bà Lam nhớ lại.

Thế nhưng khi về nhà, cán bộ y tế của trạm y tế xã thường xuyên đến thăm khám, tiêm thuốc và truyền dịch. Sau khoảng 11 ngày, sức khỏe cụ bất ngờ hồi phục, dần ổn định trở lại khiến cả gia đình vỡ òa.

Theo chia sẻ từ người thân, dòng họ bên ngoại của cụ Bình vốn có nhiều người sống thọ. Mẹ của cụ từng sống đến 102 tuổi, một người dì ruột cũng thọ hơn 100 tuổi.

Anh Nguyễn Văn Phúc, cán bộ chính sách UBND xã Đại Đồng cho biết, hiện toàn xã có khoảng 50 cụ từ 100 tuổi trở lên. Trong số đó, cụ Nguyễn Thị Bình là người cao tuổi nhất địa phương tính đến thời điểm hiện tại.