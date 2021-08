COVID-19 có lây truyền qua quan hệ tình dục ?

Quan hệ tình dục là một phần bình thường của cuộc sống. Tuy nhiên, chưa rõ quan hệ tình dục có phải là tuyến lây nhiễm mà chúng ta cần quan ngại hay không?

Việc xuất hiện virus trong tinh dịch cũng chưa chắc chắn do lây truyền qua quan hệ tình dục

Hiện nay, con đường lây nhiễm chính của virus Corona là tiếp xúc trực tiếp gần qua các giọt bắn khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện... Virus từ các giọt bắn này đi vào miệng, mũi và mắt rồi gây bệnh cho cơ thể.

Virus cũng có thể lây nhiễm gián tiếp khi chạm tay vào các bề mặt đã nhiễm virus rồi đưa tay lên mũi, miệng và mắt.

Đầu năm 2020, một nghiên cứu trên 38 người mắc COVID-19 (đã xác nhận kết quả xét nghiệm dịch mũi họng PCR dương tính) tại Trung Quốc cho kết quả 6 người có xét nghiệm tinh dịch dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 15,8%, bao gồm 4 bệnh nhân đang ở giai đoạn nhiễm cấp và 2 bệnh nhân đang hồi phục.

Nghiên cứu này có hạn chế vì tiến hành trên mẫu nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, do đó, cần phải có các nghiên cứu thêm về lây lan virus, cũng như thời gian sống sót và nồng độ trong tinh dịch. Việc xuất hiện virus trong tinh dịch cũng chưa chắc chắn do lây truyền qua quan hệ tình dục mà có thể do nhiễm COVID-19 gây tổn thương tinh hoàn.

Hơn nữa, nghiên cứu trên mẫu nhỏ và có thông tin mâu thuẫn, do đó, cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng cần thiết để tránh quan hệ tình dục nhằm bảo vệ ngăn ngừa sự lây truyền của virus đối với các cặp vợ chồng không có triệu chứng.

Có ý kiến khác cho rằng có thể virus trong tinh dịch là phần còn lại của nước tiểu vì tinh dịch đi qua đường tiểu.

Chưa có bằng chứng khoa học chứng minh virus Corona có thể lây qua quan hệ tình dục. Ảnh: Becca Tapert.

Các nghiên cứu không tìm thấy virus SAR-CoV-2 trong tinh dịch

Rất nhiều nghiên cứu không tìm thấy virus trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19. Stephen và cộng sự tại Đại học California, San Diago; Pavone tại Đại học Palermo; Ci Song tại Đại học Y Nam Kinh; Feng Pan tại Trường Y Đồng Tế; Paolo tại Đại học Rome; Guo tại Đại học Y Sơn Đông; Holtmann tại Viện Virus, Bệnh viện Đại học Duesseldorf; và Kayaaslan tại Đại học Ankara Yildirim Beyazit, đều công bố các nghiên cứu không tìm thấy virus trong tinh dịch.

Các nghiên cứu cũng không tìm thấy virus trong dịch âm đạo. Fenizia và cộng sự tại Đại học Milan xét nghiệm dịch âm đạo trên 56 nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 không tìm thấy virus.

Hai nghiên cứu khác tại Trung Quốc, một nghiên cứu trên 10 nữ bệnh nhân COVID-19 nặng không tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong dịch âm đạo; và một nghiên cứu khác, Pengfei Cui và cộng sự tại Trường Y Đồng Tế, không phát hiện virus trong dịch âm đạo trên 35 phụ nữ mắc COVID-19.

Ngoài ra, nghiên cứu tại Đại học Sakarya kết quả xét nghiệm dịch âm đạo của 12 phụ nữ có thai cũng không thấy virus SARS-CoV-2 tồn tại.

Trong hướng dẫn phòng ngừa lây truyền SARS-CoV-2, Hội Nhiễm trùng Anh Quốc (BIA), Hội Nhiễm trùng Chăm sóc Sức khỏe (HIS), Hội Phòng ngừa Nhiễm trùng (IPS) và Đại học Bệnh học Hoàng gia, cùng đưa ra kết luận rằng việc lây truyền qua dịch cơ quan sinh dục khó có thể xảy ra vì bằng chứng nghiên cứu rất yếu.

Rửa tay thường xuyên để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Fran Jacquier.

Chưa có đủ bằng chứng COVID-19 có thể lây truyền qua quan hệ tình dục

Như vậy, hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng virus Corona lây truyền qua đường tình dục.

Cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa để khẳng định hoặc bác bỏ khả năng truyền bệnh theo đường này. Tuy vậy, chỉ cần tiếp xúc gần đã có thể làm lây lan virus chứ chưa cần đến quan hệ tình dục thực sự.

Những lời khuyên như ngưng quan hệ tình dục hoặc thủ dâm thay cho quan hệ tình dục khi chưa tiêm phòng vắc-xin có lẽ quá mức cần thiết.

Điều quan trọng nhất như đã nói ở trên là phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm vắc-xin COVID - 19 để phòng ngừa.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/covid-19-co-lay-truyen-qua-quan-he-tinh-duc-169210813222217171.htm