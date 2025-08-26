Cơ thể có 10 dấu hiệu này cần đi khám ngay, chần chừ có thể nguy hiểm tính mạng

1. Đột nhiên lú lẫn hoặc thay đổi tính cách

Nếu 1 phút trước, người bệnh vẫn minh mẫn và hoạt bát như thường ngày. Nhưng ngay sau đó, người bệnh bỗng dưng không biết mình đang ở đâu hay không nhận ra người thân phía đối diện, lời nói lắp bắp… Tất cả những dấu hiệu này đều cảnh báo trường hợp khẩn cấp, cần được bác sĩ thăm khám ngay lập tức.

Tình trạng lú lẫn hoặc thay đổi tính cách đột ngột có thể là dấu hiệu của đột quỵ, nhiễm trùng máu hoặc lượng đường trong máu thấp,… đó là lý do tại sao người bệnh cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

2. Đau lưng trên bất thường

Những cơn đau dữ dội ở phần lưng trên hoặc giữa hai bả vai, đặc biệt nếu nó xuất hiện đột ngột hoặc kèm theo các triệu chứng khác như buồn nôn hoặc chóng mặt có thể là dấu hiệu của cơn đau tim và bạn cần được kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.

Những cơn đau tim có thể xuất hiện ở những vị trí bất ngờ, chẳng hạn như lưng, cổ hoặc hàm. Cơn đau đôi khi lan xuống một hoặc cả hai cánh tay. Loại đau này cũng có thể là dấu hiệu của rách động mạch chủ - động mạch chính dẫn máu từ tim.

Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ bị căng cơ và cố gắng chịu đựng cơn đau ở nhà, nhưng điều này là rất nguy hiểm, đặc biệt là ở những bệnh nhân có nguy cơ như người bị tăng huyết áp.

3. Ngứa dữ dội, đột ngột, không rõ nguyên nhân

Nếu không thể ngừng gãi - đặc biệt là khi ngứa khắp người thay vì chỉ ngứa một chỗ - bạn có thể đang gặp phải phản ứng phản vệ.

Khi ai đó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng, điều đó thực sự đáng lo ngại. Thậm chí còn đáng báo động hơn nếu các triệu chứng đi kèm với buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Rối loạn tiêu hóa là một phản ứng phổ biến của sốc phản vệ. Nếu cảm thấy buồn nôn kinh khủng sau khi ăn, bạn có thể bị nổi mề đay bên trong đường tiêu hóa, và nó trở nên rất khó chịu, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm khác nếu không được thăm khám kịp thời.

4. Nôn mửa có màu sắc nhất định

Màu sắc của chất nôn có thể là căn cứ để bác sĩ cấp cứu chẩn đoán nhanh về tình trạng bệnh của bạn.

Nếu trẻ nhỏ nôn ra mật, thường có màu xanh lá cây, có thể báo hiệu tình trạng tắc nghẽn nguy hiểm trong ruột của trẻ.

Nếu chất nôn có màu giống như bã cà phê - màu nâu sẫm hoặc thậm chí đen - nó có thể bao gồm máu đã được axit dạ dày tiêu hóa một phần.

Chất nôn màu đỏ thậm chí còn gây ra những hồi chuông cảnh báo nguy hiểm hơn, bởi vì màu sắc này cho thấy có thể trong cơ thể đang chảy rất nhiều máu.

5. Cảm giác lo lắng tột độ

Khi cơn lo lắng tột độ bất ngờ ập đến, đừng chủ quan bỏ qua nó - đặc biệt nếu triệu chứng đi kèm là khó thở, tim đập nhanh hoặc chóng mặt. Đó có thể là phản ứng của cơ thể với cơn đau tim hoặc cục máu đông, hoặc một phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

6. Ngất xỉu

Ngất xỉu không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo nhịp tim bất thường, xuất huyết nội hoặc các vấn đề thần kinh. Tuy nhiên, nó cũng có thể là hậu quả của việc mất nước hoặc đứng dậy quá nhanh.

Đó là lý do tại sao các bác sĩ khuyên nên luôn đi khám khi bị ngất, đặc biệt nếu nó xảy ra khi bạn đang ngồi hoặc nằm, đang tập thể dục, hoặc gặp các triệu chứng bất thường khác.

7. Phân trắng

Nếu đi ngoài phân trắng, có thể đường mật của bạn đang bị tắc nghẽn. Điều đáng sợ nhất gây ra tình trạng này là ung thư tuyến tụy. Vì vậy, nếu thấy hiện tượng này bạn nên báo ngay cho bác sĩ để được thăm khám.

8. Bí tiểu

Nếu bạn bị táo bón sau 3-4 ngày thì không quá lo ngại. Nhưng nếu táo bón đi kèm với bí tiểu thì là một triệu chứng khẩn cấp. Có thể 1 đoạn ruột đã bị tắc nghẽn gây tắc nghẽn bàng quang. Nếu xuất hiện tình trạng này, bạn không được chủ quan mà hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế cần thiết. Vì nếu không giải quyết vấn đề này kịp thời có thể dẫn đến suy thận.

9. Khó thở khi nằm xuống

Khó thở khi nằm hoặc nghỉ ngơi không giống như cảm giác hụt ​​hơi khi leo 10 tầng cầu thang. Thở hổn hển khi nằm ngang có thể báo hiệu suy tim, cục máu đông trong phổi, hoặc một cơn đau tim thầm lặng.

Khó thở khi nghỉ ngơi cũng nguy hiểm không kém - hoặc thậm chí còn nguy hiểm hơn so với khó thở khi gắng sức.

10. Đau chân hoặc sưng ở 1 chân

Nếu bạn bị đau hoặc sưng ở một bên chân, kèm theo dấu hiệu đỏ, nóng hoặc đau, bạn có thể bị huyết khối tĩnh mạch sâu, cần được điều trị khẩn cấp. Cục máu đông đó có thể vỡ ra và di chuyển đến phổi, gây thuyên tắc phổi, có thể gây tử vong.

Nguy cơ cao hơn bao gồm những người đang điều trị bằng liệu pháp hormone hoặc thuốc tránh thai nội tiết tố, người hút thuốc, du khách vừa hoàn thành chuyến bay dài, phụ nữ mang thai, người có tiền sử ung thư và những người vừa trải qua thủ thuật y tế.