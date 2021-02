Chuối chín đang ngon rẻ nhưng nếu có 1 trong 5 dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn

Chuối chín mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe nếu dùng không đúng.

Chuối chín được mệnh danh là loại siêu thực phẩm bổ dưỡng. Theo khoa học, chuối chín có rất nhiều chất chống ôxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngoài ra nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magiê, kali, viatmin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi.

Chính vì xuất phát từ công dụng của chuối với sức khỏe, nhiều người lầm tưởng có thể ăn bao nhiêu chuối cũng được. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng số lượng chuối ăn trong ngày sẽ phụ thuộc vào khả năng dung nạp vitamin và khoáng chất của cơ thể từng người.

Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày, nếu nạp vào cơ thể hàng chục quả chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể.

Lưu ý, không ăn chuối trong những trường hợp sau:

Người bị táo bón

Rất nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện, tuy nhiên, chuối không những không giải quyết được chứng táo bón mà ngược lại còn khiến táo bón nặng hơn.

Người bị bệnh thận

Nếu xét nghiệm có kali trong máu cao thì không nên ăn chuối tiêu bởi chuối chứa nhiều kali, ăn nhiều sẽ càng làm tăng nồng độ kali trong máu khiến nhịp tim bất thường, buồn nôn, mạch đập chậm hơn dẫn đến tình trạng bệnh càng nặng hơn.

Người bị tiểu đường

Chuối chín có giá trị dinh dưỡng cao, là thực phẩm tốt cho mọi lứa tuổi. Nhưng nếu bạn đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Người bị đau dạ dày, đại tràng

Với những người có tiền sử đau dạ dày, đại tràng thì tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói vì khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác bị cồn cào, hoặc đau bụng. Những người mặc bệnh này nếu muốn ăn thì phải ăn vào lúc no, lúc này chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày.

Người bị đau đầu

Theo nhà dinh dưỡng học Flores, bệnh nhân bị đau đầu cần hạn chế ăn chuối chín bởi "các axit amin trong chuối làm giãn các mạch máu" và hậu quả là làm cho bệnh tình người bệnh trở nên nặng hơn.

