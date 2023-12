Chóng mặt, buồn nôn sau uống thuốc tránh thai khẩn cấp có đáng lo?

1. Khi nào dùng thuốc tránh thai khẩn cấp?

Thuốc tránh thai khẩn cấp được dùng khi phụ nữ có quan hệ tình dục không an toàn trong việc ngừa thai. Đây cũng là loại thuốc được bán khá nhiều trong các nhà thuốc mà không cần kê toa.

Theo ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa Khám chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thuốc tránh thai khẩn cấp là biện pháp tránh thai sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc sử dụng biện pháp tránh thai thất bại, ví dụ như thủng bao cao su, quên uống thuốc tránh thai hằng ngày từ 2 ngày trở lên...

Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa hormone nữ tương tự như thuốc tránh thai hằng ngày nhưng với hàm lượng cao hơn.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có hàm lượng nội tiết tố cao, được sử dụng để giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn sau khi quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Do đó, thuốc nên được uống càng sớm càng tốt, ngay sau khi có quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp tránh thai khác. Thuốc có tác dụng tốt nhất là trong vòng 72 giờ sau quan hệ tình dục.

2. Một số tác dụng phụ thường gặp sau uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp chưa được phát hiện là có bất kỳ tác dụng phụ lâu dài hoặc nghiêm trọng nào. Trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ dùng viên tránh thai khẩn cấp sẽ không gặp biến chứng. Tuy nhiên, không được lạm dụng loại thuốc này. Với nhiều phụ nữ, sau khi uống thuốc có thể gặp phải một số triệu chứng bất thường.

Hầu hết các triệu chứng này sẽ hết khi thuốc đào thải hết khỏi cơ thể bạn. Các tác dụng phụ phổ biến nhất bao gồm:

- Căng ngực, đau ngực

- Buồn nôn, nôn mửa

- Đau đầu, chóng mặt

- Mệt mỏi

Trong một số trường hợp, thuốc tránh thai khẩn cấp cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh. Chu kỳ kinh nguyệt có thể sớm hơn hoặc chậm 1 tuần. Nếu kinh nguyệt chậm hơn một tuần, bạn nên thử xem có mang thai hay không.

Một số phụ nữ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể bị chảy máu âm đạo nhẹ. Trong hầu hết các trường hợp, chị em không cần quá lo lắng khi có triệu chứng này. Bởi trong thuốc tránh thai khẩn cấp có chứa progestin, estrogen hàm lượng cao và gây ra máu âm đạo. Điều này thường kết thúc trong vòng 3 ngày sau khi uống.

Tuy nhiên, nếu chảy máu kéo dài hơn 3 ngày hoặc tình trạng ra máu trở nên nặng hơn có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe. Liên hệ với bác sĩ nếu chảy máu nhiều hoặc kéo dài hơn 3 ngày.

3. Cần làm gì khi gặp các triệu chứng bất thường?

Triệu chứng căng ngực, đau ngực thường gặp sau uống thuốc tránh thai khẩn cấp là do tác dụng của hormone gây giữ nước và làm căng ngực. Khi nồng độ hormone giảm, thuốc hết tác dụng thì hiện tượng đau, căng ngực cũng sẽ hết.

Khi bị chóng mặt hoặc buồn nôn sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, điều đầu tiên cần làm là hãy nằm xuống. Việc này sẽ giúp cơ thể thư giãn hơn, ngăn ngừa nôn mửa. Nếu các tác dụng phụ gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Họ có thể hướng dẫn sử dụng các lựa chọn không kê đơn (OTC) để giúp bạn giảm đau đầu và buồn nôn. Tuy nhiên, một số loại thuốc chống buồn nôn OTC có thể làm tăng tình trạng mệt mỏi. Trong tình huống này, nên nghỉ ngơi và thư giãn trong vài ngày cho đến khi các triệu chứng hết hẳn.

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên sử dụng quá 2 liều viên tránh thai khẩn cấp trong vòng 1 tháng.

Với trường hợp bị nôn ngay sau khi uống thuốc thì cần uống liều khác để thay thế. Nếu bạn nôn trong vòng 1 giờ sau khi dùng thuốc, hãy liên hệ với bác sĩ để tìm hiểu xem bạn có cần dùng liều khác thay thế hay không. Nhưng sau 2 giờ uống thuốc mới bị nôn thì không cần uống bổ sung liều khác.

4. Lời khuyên của chuyên gia

Do thuốc tránh thai khẩn cấp khá tiện dụng, không bị quên như thuốc tránh thai hằng ngày, hiệu quả tránh thai đạt trên 75% và rất dễ dàng mua dùng nên nhiều chị em coi nó như cách tránh thai chủ đạo, kể cả những bạn trẻ chưa lập gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, hàm lượng nội tiết tố trong thuốc tránh thai khẩn cấp cao gấp 4 lần so với thuốc tránh thai hằng ngày, nên không được dùng quá 2 lần/tháng. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, biện pháp tránh thai an toàn nhất vẫn là dùng bao cao su, đặt vòng tránh thai, thuốc tránh thai hằng ngày.

ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thanh cảnh báo: Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên sẽ dễ bị rong kinh, rong huyết, rối loạn kinh nguyệt hoặc các biến chứng nguy hiểm hơn. Không nên sử dụng thường xuyên, chỉ dùng để "chữa cháy" trong những tình huống khẩn cấp.

