Chảy nước mũi thường xuyên có phải dấu hiệu hậu COVID-19?

Thứ Bảy, ngày 23/04/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có một số người từ lúc bị COVID-19 đến nay khoảng 1 tháng thường xuyên chảy mũi. Vậy đây có phải là dấu hiệu của hậu COVID-19?

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trường hợp này có thể không phải do COVID-19. Có thể bị viêm xoang, viêm xoang rất hay tái phát. Do đó, bác sĩ phải tìm căn nguyên để điều trị.

“Không phải cứ chảy mũi là các bạn nghĩ bị hậu COVID-19. Khi khỏi bệnh mà có triệu chứng đi khám thì các bạn phải nghĩ xem có do nguyên nhân nào khác không. Nếu loại trừ được các bệnh khác mới nói đến hậu COVID-19”, PGS Dũng nhấn mạnh.

Xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh họa).

Theo PGS Dũng, nếu chúng ta theo dõi dịch từ thời điểm ban đầu thì SARS-CoV-2 diễn biến đúng theo quy luật của bệnh dịch. Tức là khi virus mới xuất hiện độc lực rất cao nhưng khi lan rộng ra độc lực sẽ giảm xuống nên những người mắc sau này rất nhẹ và dần tỷ lệ không triệu chứng rất cao và như thế kháng thể tự nhiên của chúng ta sẽ tăng lên một cách đột ngột. Dần dần SARS-CoV-2 sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp như thông thường.

Cũng theo PGS Dũng, đối với những trường hợp sau COVID-19 bị nổi ban cũng có thể nổi ban do dị ứng. Nên cần đưa đến bệnh viện thăm khám. Thầy thuốc khám và sẽ chẩn đoán xem do bị nổi ban do dị ứng hay do COVID-19 và có thể tư vấn hướng điều trị.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/chay-nuoc-mui-thuong-xuyen-co-phai-dau-hieu-hau-covid-19-d550047.htmlNguồn: https://baogiaothong.vn/chay-nuoc-mui-thuong-xuyen-co-phai-dau-hieu-hau-covid-19-d550047.html