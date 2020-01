Chàng trai khổ sở sau chuyện ấy vì... tinh dịch của chính mình

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tạp chí y học Urology Case Reports vừa công bố báo cáo về một ca bệnh kỳ lạ: một chàng trai luôn sợ hãi chuyện ấy vì… dị ứng tinh dịch của chính mình.

Dị ứng tinh dịch từ nhẹ đến nặng là vấn để khiến một số chị em khổ sở trong "chuyện ấy" bởi gây mệt mỏi, mẩn ngứa, khó chịu và cả các vấn đề về tâm lý. Trong báo cáo đặc biệt này, rất hy hữu, một quý ông cũng chịu chung số phận, dù tinh dịch gây dị ứng là… của chính anh ta.

Các tác giả từ Đại học Utrecht (Hà Lan) mô tả ca bệnh kỳ lạ: chàng trai giấu tên, 25 tuổi, đến từ Massachusetts (Mỹ) sợ hãi với những lần "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục. Bởi lẽ sau khi xuất tinh, anh thường rơi vào tình trạng mệt mỏi cực độ, xuất hiện triệu chứng rối loạn lo âu, nhược cơ và sương mù não.

Chàng trai 25 tuổi gặp phải phản ứng rất nặng nề sau "chuyện ấy" - ảnh minh họa từ Internet

Anh ta rất suy nhược vì vấn đề kỳ lạ mình gặp phải và cố gắng tránh xuất tinh mỗi lần gần gũi bạn tình.

Các bác sĩ chẩn đoán anh bị "hội chứng bệnh sau cực khoái" (POIS). Các triệu chứng kéo dài có khi đến 2 tuần và có thể xảy ra lập tức sau quan hệ hoặc sau đó 2-3 ngày.

Rất may, trường hợp này có thể chữa khỏi. Các bác sĩ đã tiêm hormone hCG (human chorionic gonadotropin) làm tăng mức testosterone để điều trị cho anh chàng đau khổ. Vấn đề sau đó đã được cải thiện và khỏi hoàn toàn sau 6 tuần.

POIS được cho là do nam giới dị ứng với tinh dịch của chính mình, do tiếp xúc trực tiếp hoặc do một lượng lớn hormone nào đó được giải phóng trong cao trào của "chuyện ấy".

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được khoa học lý giải. Kể từ lần đầu tiên được y văn ghi nhận năm 2002, khoảng 50 trường hợp đã được báo cáo trên khắp thế giới. Ngoài những triệu chứng mà chàng trai nói trên gặp phải, một số bệnh nhân khác còn gặp các triệu chứng điển hình của dị ứng hoặc triệu chứng giống bệnh cúm như sổ mũi, chảy nước mắt… sau "chuyện ấy" có xuất tinh.

Cách điều trị POIS hiện vẫn chưa có phác đồ cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa các bác sĩ trên thế giới. Vì vậy, trường hợp chữa khỏi ngoạn mục trong nghiên cứu mới nói trên có thể đem lại hy vọng cho hàng loạt quý ông đang khổ vì vấn đề oái oăm này.

