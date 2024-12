'Cậu nhỏ' của nam sinh 16 tuổi biến dạng vì căn bệnh khó nói, cảnh báo một thói quen mà người Việt cũng hay mắc

Nhập viện vì bệnh khó nói

BS. Đặng Văn Quân - Chuyên khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC cho biết, vừa tiếp nhận thăm khám và phẫu thuật cho nam sinh N.Q.D. (16 tuổi, ở Hà Nội). Bệnh nhân kể, dù chưa quan hệ nhưng rất tự ti về "cậu nhỏ" của mình. Sau một thời gian thấp thỏm, lo lâu, nam sinh quyết định chia sẻ và nhờ bố đưa đi viện.

Tại bệnh viện, qua hỏi bệnh và thăm khám cơ quan, bộ phận sinh dục, bác sĩ nhận thấy nam sinh có bao quy đầu dài, dương vật bị cong lệch sang một bên, khi cương cứng lên thấy cong sang trái 45 độ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị cong dương vật, ngay sau đó được phẫu thuật chỉnh cong dương vật. 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Bác sĩ Quân cho biết, 'cậu nhỏ' khi có sự kích thích sinh dục sẽ cương theo trục thẳng. Trong một số trường hợp, dương vật có thể lệch sang một bên hoặc lên trên hay xuống dưới. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tình dục của nam giới. Tuy nhiên, nếu dương vật trong tình trạng cương cứng, lỗ tiểu vẫn nằm đúng vị trí nhưng dương vật lại bị vẹo hẳn sang một bên. Thậm chí, có trường hợp dương vật bị xoay trục và chúc xuống dưới. Khi đó, nam giới có thể đã bị cong dương vật.

Bệnh có nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ nhẹ, nam giới không cảm nhận gì khác biệt, vẫn sinh hoạt tình dục bình thường. Nhưng ở mức độ nghiêm trọng, nam giới có thể cảm thấy khó chịu, đau đớn, thậm chí là không thể quan hệ tình dục.

Cũng theo bác sĩ Quân, để điều trị bệnh, trước hết bác sĩ sẽ khai thác tiền sử và triệu chứng của người bệnh. Sau đó, thông qua siêu âm dương vật hoặc tiêm thuốc kích thích dương vật cương cứng để xác định độ cong dương vật. Từ đó, có phương pháp điều trị phù hợp.

Với những trường hợp dương vật cong nhẹ dưới 15 độ, người bệnh không cảm thấy bất tiện trong quá trình giao hợp thì không cần điều trị. Ngược lại, nếu dương vật cong trên 15 độ mà có đau hoặc khó khăn khi quan hệ, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật.

Đừng để bệnh lý nam khoa ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tình dục phái mạnh

Bác sĩ Quân cho biết, nguyên nhân khiến cong dương vật có thể do bẩm sinh hoặc thứ phát do bất thường trong quá trình liền sẹo do sang chấn, chấn thương dương vật, quan hệ tình dục quá mức, chấn thương ngoại cảnh, tuổi tác, cân nặng hoặc thói quen xấu như mặc quần lót quá chật, hay sờ nắn, bẻ dương vật, thủ dâm nhiều...

Bất kỳ sự bất thường nào liên quan đến bộ phận sinh dục đều ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống tình dục. Và dương vật bị cong ở nam giới cũng không ngoại lệ. Bới vậy, để phòng ngừa nguy cơ này xảy ra, cần lưu ý những điều sau:

+ Không nên thủ dâm hoặc quan hệ quá sức mạnh bạo;

+ Khi quan hệ với bạn tình, bạn nên chọn lựa những tư thế thoải mái và an toàn cho cả hai bên;

+ Không nên sử dụng các chất kích thích có hại như rượu bia, thuốc lá;

+ Nếu vùng kín bị tổn thương, bạn nên tìm ra phương án thích hợp để xử lý và điều trị.

+ Nếu trong gia đình có người từng bị cong dương vật thì bạn nên kiểm tra tầm soát định kỳ để kịp thời xử lý nếu có vấn đề xảy ra.

Ngoài ra, khi thấy bị đau lúc tiểu tiện và quan hệ cũng cần tìm đến các bác sĩ chuyên khoa sớm để được kiểm tra, chẩn đoán kịp thời. Bạn tuyệt đối không được sử dụng tùy ý các loại thuốc điều trị nào khi không có chỉ định từ bác sĩ. Đặc biệt là những bài thuốc dân gian truyền miệng và không có nguồn gốc rõ ràng để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.