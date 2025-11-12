Câu chuyện hy hữu: Anh trai biến thành cha hợp pháp của em trai

Một tòa án ở bang Nevada (Mỹ) vừa ra phán quyết gây sốc: Một người đàn ông từng bị mẹ ruột lạm dụng khi còn là thiếu niên nay trở thành cha hợp pháp của chính em trai mình, đứa trẻ được sinh ra trong thời gian diễn ra hành vi tội ác.

Theo các nguồn tin từ Las Vegas Review-Journal, KLAS-TV và Yahoo News, thẩm phán hạt Clark đã tuyên Logan Gifford (26 tuổi) là cha hợp pháp của cậu em trai 15 tuổi.

Phán quyết được đưa ra sau khi Logan nộp đơn kiến nghị lên tòa đầu năm nay. Cha của anh, ông Theodore Gifford đã không phản hồi vụ kiện, dẫn đến việc tòa tuyên xử mặc định theo hướng có lợi cho Logan.

Logan Gifford

Trước đó, kết quả ADN cho thấy cả Logan và cha anh đều có khả năng là cha ruột của đứa trẻ, khiến câu hỏi về quan hệ huyết thống vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Mẹ của Logan, bà Doreene Gifford, từng thừa nhận tội tấn công tình dục và dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi vào năm 2015. Bà bị kết án 8–20 năm tù, đã thi hành 9 năm và hiện được tạm tha có điều kiện, nhưng vẫn nằm trong danh sách tội phạm tình dục.

Trong cuộc phỏng vấn với trang PEOPLE, Logan Gifford kể rằng, mẹ ruột bắt đầu lạm dụng anh từ năm 10 tuổi cho đến năm 17 tuổi, trước khi bà bị bắt và kết án tù.

“Để sống sót qua quãng thời gian đó, tôi buộc phải chia tách mọi thứ trong đầu. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mẹ mình là một con người khác, còn từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, bà ta lại biến thành một người hoàn toàn khác”, anh chia sẻ.

Logan cho biết, mãi nhiều năm sau, anh mới bắt đầu nghi ngờ rằng cậu em trai 15 tuổi có thể chính là con ruột của mình. “Chúng tôi từng có một nhà trị liệu tâm lý quen thuộc với hoàn cảnh rối ren của cả gia đình. Một ngày, ông ấy hỏi thẳng tôi rằng liệu có khả năng đó hay không và chính lúc ấy, tôi mới bắt đầu nhận ra. Thực sự, trước đó tôi không hề biết”, anh chia sẻ.

Logan Gifford và 'em trai' của mình.

Giờ đây, khi vụ kiện đã kết thúc, Logan nói anh cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. “Thành thật mà nói, cảm xúc thật lạ lùng. Tôi thấy mình được minh oan phần nào, và cũng mừng vì phiên tòa đã khép lại. Hệ thống xã hội cần được đào tạo tốt hơn để nhận ra dấu hiệu của những vụ lạm dụng như thế này. Tôi cũng thấy thương em trai, đây là một bi kịch, nhưng tôi biết em ấy đã sẵn sàng bắt đầu hành trình hồi phục”.

Logan cho biết, anh sẽ đảm bảo em trai được hỗ trợ đầy đủ về y tế và giáo dục. “Em tôi bị xếp vào một nhóm khuyết tật về học tập” anh nói. “Cái nhãn ‘SLD’ (khuyết tật học tập tiêu chuẩn) chẳng giúp ích được gì cho em ấy cả. Suốt phần lớn cuộc đời, không ai chịu tìm hiểu kỹ hơn. Em tôi xứng đáng được giúp đỡ đúng cách để có thể phát triển và sống trọn vẹn như mọi người”.

Sau khi tòa tuyên anh là cha hợp pháp của chính em trai ruột, Logan cho biết, anh đang phối hợp với các nhà hoạt động và chính quyền địa phương để thúc đẩy cải cách pháp lý, nhằm ngăn chặn bi kịch tương tự tái diễn.

“Tôi tin rằng mọi chuyện lẽ ra phải được xử lý triệt để ngay từ khi mẹ tôi bị kết án tù”, Logan nói trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE. “Nếu khi đó pháp luật bắt buộc thực hiện xét nghiệm ADN trong tất cả các vụ loạn luân, có lẽ gia đình tôi đã không phải trải qua bi kịch này. Hiện tôi đang cố gắng làm việc cùng Tổ chức Stop The Traffic Foundation và Nghị viên thành phố Henderson - tiến sĩ Monica Larson, để bàn về cách thực hiện những cải cách này ở cấp quận và cấp bang. Không đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng những gì mà tôi từng trải qua”.

Logan cho biết, anh cũng đang tiến hành thêm các xét nghiệm ADN để làm rõ hơn tình trạng thực tế của gia đình.

Nhìn về tương lai, Logan tiết lộ, anh và vợ đang chuẩn bị chào đón một bé gái vào ngày 2 tháng 10.

“Tôi rất háo hức vì lần này tôi sẽ thật sự được nuôi dạy một đứa con và có cơ hội chứng minh rằng, dù bản thân chưa từng có hình mẫu tốt, tôi vẫn hiểu thế nào là một người phụ nữ đúng nghĩa và có thể truyền lại những giá trị ấy cho con”, Logan xúc động nói. “Điều này khiến tôi càng trân trọng giá trị của gia đình hơn. Tôi biết ơn vì có người vợ tuyệt vời luôn đồng hành bên cạnh. Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế này”.