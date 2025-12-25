Cậu bé chào đời từ ca sinh thách thức mọi quy luật

Cậu bé Ryu và gia đình. (Ảnh: AP)

Chỉ có 1 trong 30.000 trường hợp mang thai xảy ra ở vùng bụng thay vì tử cung, và những trường hợp sống sót đến khi đủ tháng “về cơ bản là chưa từng có, với chưa đến 1 trường hợp trên 1 triệu. Trường hợp này thực sự kỳ lạ”, Tiến sĩ John Ozimek, giám đốc khoa sản tại bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles nơi Ryu chào đời cho biết.

Chị Lopez, 41 tuổi, là một y tá sống ở Bakersfield, California. Chị không biết mình mang thai đứa con thứ hai cho đến vài ngày trước khi sinh.

Khi bụng chị bắt đầu to lên vào đầu năm nay, chị nghĩ đó là do khối u nang buồng trứng của mình lớn dần. Các bác sĩ đã theo dõi khối u từ khi chị khoảng 20 tuổi, và để nguyên nó sau khi cắt bỏ buồng trứng bên phải và một u nang khác.

Lopez không hề có bất kỳ triệu chứng mang thai thông thường nào như ốm nghén, và cũng không cảm nhận được những cử động của thai nhi. Chu kỳ kinh nguyệt của chị không đều và đôi khi không có trong nhiều năm.

Trong nhiều tháng, chị và chồng Andrew Lopez vẫn sinh hoạt bình thường và đi du lịch nước ngoài.

Nhưng dần dần, cơn đau và áp lực ở bụng ngày càng lớn hơn. Lopez nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc phải loại bỏ khối u nang nặng 10 kg. Chị cần chụp CT, trước đó phải thử thai vì nguy cơ phơi nhiễm bức xạ. Kết quả xét nghiệm dương tính.

Lopez đã chia sẻ tin vui với chồng tại một trận đấu bóng chày của đội Dodgers vào tháng 8, đưa cho anh ấy gói quà kèm theo lời nhắn và bộ quần áo trẻ sơ sinh.

“Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Trông cô ấy như thể vừa muốn khóc vừa muốn cười”, anh nhớ lại.

Ngay sau trận đấu, Lopez bắt đầu cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện Cedars-Sinai. Hóa ra chị bị huyết áp cao đến mức nguy hiểm, và đội ngũ y tế đã xử lý được tình trạng này. Họ làm xét nghiệm máu, siêu âm và chụp MRI cho chị. Kết quả chụp chiếu cho thấy tử cung của chị trống rỗng, nhưng một thai nhi gần đủ tháng nằm trong túi ối, ẩn mình trong không gian nhỏ ở bụng, gần gan.

“Trông như nó không xâm lấn trực tiếp vào bất kỳ cơ quan nào. Có vẻ nó chủ yếu bám vào thành bên của khung chậu, điều này cũng rất nguy hiểm nhưng dễ xử lý hơn so với việc bám vào gan”, TS. Ozimek giải thích.

Bác sĩ Cara Heuser, một chuyên gia về sản phụ khoa ở Utah, cho biết hầu hết các trường hợp mang thai bám ngoài tử cung đều bị vỡ và xuất huyết nếu không được loại bỏ. Phổ biến nhất là ở ống dẫn trứng.

Một bài báo trên tạp chí y khoa năm 2023 của các bác sĩ ở Ethiopia đã mô tả trường hợp mang thai ngoài tử cung khác mà cả mẹ và bé đều sống sót, nhưng nhấn mạnh rằng tỷ lệ tử vong thai nhi có thể lên tới 90% trong những trường hợp như vậy và dị tật bẩm sinh xuất hiện ở khoảng 1 trong 5 trẻ sơ sinh sống sót.

Nhưng Lopez và con trai cô đã vượt qua mọi khó khăn.

Ngày 18/8, một nhóm y bác sĩ mổ bắt thai cho em bé nặng 3,6 kg, trong khi người mẹ được gây mê toàn thân và đồng thời loại bỏ khối u nang. Chị bị mất nhiều máu, nhưng nhóm y tế đã kiểm soát được tình hình. Cả mẹ và con đều hồi phục tốt.

“Thật sự rất đáng kinh ngạc”, TS. Ozimek nói.

Từ đó đến nay, Ryu luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Khi Giáng sinh đầu tiên của con trai vừa đến, chị Lopez mô tả cảm giác được ban phước lớn.

“Tôi tin vào phép màu. Chúa đã ban cho chúng tôi món quà này, món quà tuyệt vời nhất”, chị nói và nhìn cậu con trai bé bỏng của mình.