Người mẹ trẻ đột ngột ngừng tim sau khi con trai chào đời 15 phút

Chị L.T.M.N (28 tuổi, ngụ Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vào Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ngày 14/10. Chị N. có thai kỳ khỏe mạnh, không tiền sử bệnh lý hay dị ứng. Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, ca mổ lấy thai được tiến hành ngay lập tức với chẩn đoán con lần 2, thai 38 tuần 4 ngày, suy thai/vết mổ cũ.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nhưng chỉ 15 phút sau khi sổ nhau, sản phụ đột ngột khó thở, tụt SpO2, điện tim rối loạn rồi ngừng tim.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp kích hoạt báo động đỏ nội viện và liên viện. Các khoa gây mê hồi sức, sản khoa, chẩn đoán hình ảnh phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ nhanh chóng hội chẩn.

Các bác sĩ mổ cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hồi sức tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin tĩnh mạch, và áp dụng kỹ thuật xâm lấn như đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong, đo huyết áp động mạch. Chỉ sau 5 phút, trái tim sản phụ đập lại. Nguyên nhân được xác định là sốc phản vệ độ 4 - biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Bác sĩ Trần Quốc Duy, khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sốc phản vệ độ 4 diễn tiến nhanh, đặc biệt khó chẩn đoán ở bệnh nhân không có tiền sử dị ứng. Thành công của ca cấp cứu đến từ kỹ thuật hồi sức hiện đại, sự phối hợp nhịp nhàng và quyết định chính xác dưới áp lực. Sau 6 giờ hồi sức, sản phụ ổn định, cai máy thở, ngưng vận mạch và được theo dõi liên tục. Hiện chị N. đã xuất viện.

Phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Dị nguyên là yếu tố lạ khi tiếp xúc có khả năng gây phản ứng dị ứng cho cơ thể, bao gồm thức ăn, thuốc và các yếu tố khác.

Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản, có thể gây tử vong trong vòng một vài phút.