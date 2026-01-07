Căn bệnh phổ biến "tấn công từ bên trong" và thói quen âm thầm khiến bệnh nặng hơn

Không chỉ ảnh hưởng đến hệ xương khớp, viêm khớp dạng thấp còn có thể gây tổn thương nhiều cơ quan khác như mắt, da, mạch máu, thần kinh, tim và phổi. Một số trường hợp phản ứng viêm kéo dài có thể gây xơ hóa mô phổi, dẫn đến bệnh phổi kẽ - biến chứng nghiêm trọng của bệnh.

Bệnh thường khởi phát trong độ tuổi 40-60, song có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Phụ nữ có nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp cao gấp hai đến ba lần nam giới, được cho là liên quan đến biến động nội tiết sau sinh và giai đoạn mãn kinh.

Nguyên nhân chính xác của bệnh hiện chưa được xác định. Các yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ gồm tiền sử gia đình, yếu tố di truyền, môi trường sống và thói quen hút thuốc lá.

Dấu hiệu nhận biết sớm

Viêm khớp dạng thấp thường bắt đầu ở các khớp nhỏ như ngón tay, cổ tay, ngón chân và bàn chân. Bệnh có tính đối xứng, thường ảnh hưởng cùng một vị trí khớp ở cả hai bên cơ thể.

Viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn dịch, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm lớp lót của khớp, gây viêm, sưng đau và cứng khớp kéo dài. Ảnh: Unsplash

Triệu chứng điển hình gồm đau khớp, sưng, nóng và cứng khớp kéo dài vào buổi sáng. Thời gian cứng khớp trên 45 phút được xem là dấu hiệu đặc trưng giúp phân biệt với các bệnh lý khớp khác. Người bệnh cũng có thể kèm theo mệt mỏi, đau cơ, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên đi khám sớm nếu xuất hiện tình trạng sưng đau các khớp nhỏ ở bàn tay, đặc biệt khi cứng khớp buổi sáng kéo dài.

Chẩn đoán và cách điều trị

Đau khớp có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, phổ biến nhất là thoái hóa khớp. Khác với viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp thường gây cứng khớp buổi sáng ngắn (khoảng 10 phút) và chủ yếu gặp ở người trên 50 tuổi.

Một số nghiên cứu tại Mỹ cũng cho thấy vệ sinh răng miệng kém có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm khớp dạng thấp. Viêm nha chu nặng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân - cơ chế trung tâm gây ra triệu chứng và biến chứng của bệnh.

Do đó, duy trì thói quen đánh răng đúng cách và sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên không chỉ có lợi cho răng miệng mà còn góp phần kiểm soát viêm mạn tính.

Bên cạnh đó, việc thăm khám chuyên khoa, kết hợp chụp X-quang và xét nghiệm máu giúp bác sĩ phân biệt viêm khớp dạng thấp với các bệnh lý khớp khác, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Nhờ những tiến bộ trong điều trị, tiên lượng của viêm khớp dạng thấp hiện nay đã cải thiện đáng kể. Mục tiêu điều trị là kiểm soát viêm, giảm đau, ngăn ngừa tổn thương khớp và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

Người bệnh cần tái khám định kỳ, thường mỗi ba tháng, để theo dõi đáp ứng điều trị và kiểm soát tác dụng phụ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến phá hủy khớp, tàn phế và làm tăng nguy cơ tim mạch do viêm mạn tính.