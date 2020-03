Căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc, người Việt chiếm tỷ lệ cao nhưng thường chủ quan

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Thông tin cầu thủ Đức Chinh mắc phải căn bệnh mà nếu tiếp tục chơi bóng sẽ nguy hiểm tính mạng đang gây sốc cho nhiều người hâm mộ. Đáng lưu ý, căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc chiếm tỷ lệ lớn ở nước ta. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ tiến triển thành ung thư, nguy hiểm tính mạng.

Nguy cơ ung thư gan cao gấp 200 lần

Tiền đạo Hà Đức Chinh là một trong những cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam từng đem lại sự tự hào, niềm vinh quang lớn cho đất nước trong nhiều giải đấu. Sinh năm 1997, tương lai cầu thủ này còn rộng mở phía trước nhưng thông tin trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn chiều 15/3 của HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) về việc cầu thủ này có thể không chơi bóng được đã khiến nhiều người lo lắng.

Theo thông tin, Đức Chinh đang bị viêm gan siêu vi B (do virus HBV gây ra). Hiện men gan của Đức Chinh rất cao, bác sĩ khuyến cáo không thể chơi bóng được. Nếu đá thì rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Cầu thủ Đức Chinh mắc phải căn bệnh viêm gan B

Căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc ở Việt Nam cũng nhiều người gặp. Theo thống kê, Việt Nam là nước nằm trong khu vực nhiễm virus viêm gan B cao trên thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ người nhiễm virus viêm gan B dao động từ 10-20%. Trung bình cứ 10 người ngẫu nhiên có 2 người nhiễm HBV, ước tính có khoảng trên 10 triệu người mang HBV.

PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, thành viên Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, Phó Chủ tịch Hội Gan mật Hà Nội cho biết, nhiều người bị nhiễm siêu vi viêm gan B mạn có thể sống lâu và khỏe mạnh, nhưng có 10 - 20% người bị viêm gan B tiến triển thành xơ gan và ung thư gan nếu không được điều trị sớm. Những người nhiễm virus viêm gan B có xác suất ung thư gan cao gấp 200 lần người bình thường.

Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ngày càng gia tăng, phần do người dân dè dặt trong việc dùng vacxin phòng bệnh. Phần khác do người dân chủ quan khi biểu hiện thường không rõ ràng. Thời gian ủ bệnh xơ gan và ung thư gan do viêm gan B đến xơ gan và ung thư gan kéo dài từ 10-25 năm. Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện ra khi đi khám, kiểm tra sức khỏe hay biết khi đã có hệ quả xơ gan, ung thư gan.

Theo chuyên gia, siêu vi viêm gan B là bệnh truyền nhiễm. Bệnh có thể lây truyền qua từ mẹ sang con, chiếm tỉ lệ cao nhất, đặc biệt là ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Cứ 10 người thì có khoảng 5 - 6 người bị viêm gan do lây từ mẹ. Thứ hai là lây nhiễm qua đường máu và thứ ba là lây nhiễm qua đường tình dục.

Làm gì khi phát hiện nhiễm siêu vi viêm gan B?

Theo PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, khi phát hiện mình bị nhiễm siêu vi viêm gan B, mọi người nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để có chương trình theo dõi và điều trị lâu dài nhằm tránh diễn tiến xơ gan và ung thư gan. Không phải tất cả các trường hợp nhiễm siêu vi viêm gan B đều cần thiết điều trị với thuốc kháng siêu vi. Trước khi điều trị, bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá kĩ lưỡng về mức độ sao chép của siêu vi, tình trạng tổn thương của tế bào gan, lứa tuổi.

Để đánh giá viêm gan B cần nhiều xét nghiệm, trong đó xét nghiệm HBsAg được coi là xét nghiệm bắt buộc. Nếu kết quả HBsAg dương tính cho thấy cơ thể đang bị nhiễm siêu vi B nên cần kiểm tra chuyên sâu hoặc khám chuyên khoa. Mọi người càng cần phải lưu ý khi tự ý tìm cách điều trị hay sử dụng các loại thảo mộc vì một số các chất này được chuyển hóa tại gan sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

Bệnh cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nên mọi người cần kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/ lần, nhất là người có yếu tố nguy cơ cao. Đó là người sống trong gia đình có người bị viêm gan virus B hay ung thư gan.

Ngoài ra, nếu xét nghiệm HBsAg âm tính cần xét nghiệm anti HBs, trường hợp kết quả âm tính cần tiêm phòng vaccin viêm gan B. Bệnh nhân mệt mỏi, đau tức hạ sườn phải, tiểu vàng… nên kiểm tra chức năng gan gồm HBsAg, Anti HCV để có hướng xử lý kịp thời.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/can-benh-nguy-hiem-cau-thu-duc-chinh-mac-nguoi-viet-chiem-ty-le-...Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/can-benh-nguy-hiem-cau-thu-duc-chinh-mac-nguoi-viet-chiem-ty-le-cao-nhung-thuong-chu-quan-20200317154156993.htm