Bơi ở bể bơi có dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2?

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều khu vực ở Mỹ đang phải chịu nền nhiệt độ nóng như trong lò nướng bánh, mặc dù hai tuần nữa mới chính thức bắt đầu mùa hè. Trong thời tiết nóng nực đó, mọi người đều muốn biết: Liệu bể bơi có lây truyền virus SARS-CoV-2 không?

Nước ở bể bơi thường được khử trùng bằng clo.

Mặc dù chưa thể khẳng định, nhưng theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, cho tới bây giờ, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan qua nước bể bơi, và thậm chí còn an toàn hơn nếu bạn bơi ngoài trời vì bể bơi ngoài trời có nguy cơ thấp hơn so với trong nhà. Và thậm chí sẽ an toàn hơn nếu nước bể bơi được xử lý bằng clo.

“Virus SARS-CoV-2 không tồn tại được trong nước được khử trùng bằng clo”, Amesh Adalja, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Maryland, phát biểu trên Health.com.

Tuy nhiên, Adalja cũng cảnh báo rằng, virus SARS-CoV-2 có thể phát tán thông qua các giọt không khí. Phát biểu trên trang web, cô cho biết:”Điều kiện đông người và các bề mặt thông thường (như thành bể và phòng thay đồ) có thể tạo cơ hội cho virus lây truyền”.

Nhiều bể bơi công cộng khuyến cáo mọi người mặc sẵn đồ bơi từ nhà để giảm thời gian ở trong phòng thay đồ.

Tiến sĩ David Cutler tại California khuyến cáo người đến bể bơi nên mang theo các chất khử trùng tay tiện dụng. “Khi ở hồ bơi, hãy luôn rửa tay sau khi chạm vào bất kỳ bề mặt nào, chẳng hạn như tay nắm cửa hoặc tay cầm vòi sen, và đặc biệt là trước khi chạm vào mặt”, Cutler chia sẻ với Health.com.

