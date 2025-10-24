Bộ Y tế lên tiếng vụ dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Liên quan đến sự việc một đối tượng dùng dao tấn công nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong số các nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đối tượng tấn công thì chấn thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy T. Chị T bị hai vết thương rất nặng ở động mạch cảnh và xương đòn.

May mắn là nhờ được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời nên hiện tình trạng của điều dưỡng T. đã cơ bản ổn định. Tình trạng của các nạn nhân khác cơ bản là các vết thương phần mềm và không có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng.

Một điều dưỡng đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: SKĐS)

Ông Đức cho rằng, công việc của nhân viên y tế vốn đặc thù và áp lực cao. Mỗi năm, hệ thống y tế phải tiếp nhận hàng trăm triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú, trong đó các bệnh viện tuyến trung ương có thể tiếp nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày. Cán bộ y tế phải làm việc gần như liên tục, quá tải. Trong khi khám chữa bệnh là cung cấp dịch vụ vì vậy nhân viên y tế cũng nên được đào tạo để có giải thích phù hợp với người nhà. Do khi có người thân bị bệnh hoặc đang trong tình trạng nguy kịch, gia đình sẽ rất lo lắng nên hầu hết các ca tấn công nhân viên y tế đều xảy ra ở khoa Cấp cứu, Hồi sức.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, có rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, đầu tiên phải nói đến đội ngũ cán bộ y tế. Một năm cả nước có khoảng 200 triệu lượt người khám ngoại trú, có những bệnh viện lớn mỗi ngày tới gần chục nghìn lượt người khám, áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn. Tuy nhiên ngành y tế là ngành cung cấp dịch vụ, nên dù gì thì nhân viên y tế cần phải khéo léo, có thái độ phù hợp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, cần phải được tập huấn kỹ năng giao tiếp.

Thứ hai là nguyên nhân từ phía người nhà người bệnh. Khi có người nhà vào viện thì tâm lý ai cũng lo cả nên dễ nảy sinh bực dọc, bức xúc. Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ bạo hành trong bệnh viện xảy ra ở Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức, nơi mà tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Ngoài ra, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong môi trường bệnh viện. Trên thực tế Bộ Y tế và Bộ Công an có ký kết quy chế phối hợp và đã thực hiện 10 năm nay. Tuy nhiên những biện pháp tức thời thì hiện nhiều bệnh viện chưa thực hiện tốt.

Ông Đức nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại nhân viên y tế đều vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc tập huấn, giáo dục thái độ ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh; đổi mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đổi mới về cách quản trị bệnh viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cấp cơ sở vật chất…

“Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng ở địa phương, nhất là công an để xử lý các vụ việc kịp thời và mang tính răn đe”, ông Đức nhấn mạnh.