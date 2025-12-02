Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương cho chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người

Tháng 3/2025, anh Trịnh Nhật Minh, trú tại phường Minh Khai (Hà Nội), gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh Minh rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình (đặc biệt là quyết định từ người cha - quân nhân Trịnh Quốc Đoàn), toàn bộ tạng của anh Minh gồm tim, gan, thận được hiến để cứu người. Trung tâm Điều phối và Ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép tạng cho bốn bệnh nhân. Nhờ nguồn tạng hiến quý giá này, một người được ghép tim, hai người được ghép thận và một người được ghép gan đã được hồi sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho anh Trịnh Nhật Minh.

Bộ Y tế và Bệnh viện Việt Đức đã gửi lời tri ân sâu sắc tới anh Trịnh Nhật Minh và gia đình -những người đã vượt qua mất mát lớn lao để mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, ghép tạng hiện đã được triển khai tại cả ba miền. Về mặt kỹ thuật và phối hợp chuyên môn, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp; tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn tạng hiến.

Nguồn tạng hiện đến từ hai nhóm: người hiến sống và người cho tạng khi chết não. Trong đó, người hiến sống chỉ có thể hiến một số tạng nhất định như gan, thận, ruột…, còn người chết não có thể hiến được nhiều tạng và mô, đem lại cơ hội sống cho nhiều người cùng lúc. Tuy vậy, số lượng tạng hiến hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị.

Năm 2024, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 741 trường hợp chết não tiềm năng. Trung bình, mỗi trường hợp các cán bộ y tế phải tiếp cận và vận động khoảng 8 lần, nhưng chỉ 36 trường hợp (4,8%) đồng ý hiến. Đáng chú ý, đến giai đoạn cuối chỉ có 20 trường hợp (2,7%) đủ điều kiện hiến tạng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện một ca hiến tạng

Dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ghép mô, tạng, tình trạng khan hiếm nguồn tạng ghép vẫn đang là thách thức lớn nhất. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để hỗ trợ việc thành lập và vận hành các đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng tại các bệnh viện; đảm bảo chế độ đãi ngộ phù hợp để họ yên tâm công tác.

Cùng với đó, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng nền tảng công nghệ số và mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp về hiến tạng nhân đạo, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững.