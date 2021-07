Bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM ''"kêu trời" vì thiếu máy thở

Bộ Y tế cam kết không thiếu máy thở, bình khí ôxy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế và TP.HCM cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh, do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Người dân không nên mua, tích trữ máy thở vì vừa gây lãng phí do không thể tự dùng được, mà còn tạo sự khan hiếm nguồn cung khiến các cơ sở y tế, bệnh viện có thể không thể mua được máy cho bệnh nhân cần trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến khó lường. PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư cũng đưa ra cảnh báo, việc người dân tự ý mua các thiết bị tạo ôxy để sử dụng tại nhà là không cần thiết. Khi mắc COVID-19, người bệnh cần được điều trị chuyên biệt, không thể đơn thuần điều trị tại nhà với ôxy y tế. Về vấn đề nguồn cung khí ôxy, Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực sản xuất ôxy tại nước ta. Kết quả cho thấy khả năng cung ứng ôxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện, do đó nguồn cung cấp khí ôxy cho cả nước nói chung hay tại TPHCM nói riêng đều không thiếu Hà Minh