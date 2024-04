Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nguy hiểm như thế nào?

Gan nhiễm mỡ không do rượu là gì?

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có nghĩa là bệnh nhân hiếm khi uống hoặc thậm chí không uống rượu nhưng gan vẫn tích tụ mỡ thừa. Căn bệnh này được chia thành 2 loại:

- Gan nhiễm mỡ không do rượu

- Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu

Nếu gan nhiễm mỡ đơn giản phát triển thành viêm gan nhiễm mỡ, có thể gan đã bị viêm nặng. Đây là giai đoạn nghiêm trọng, nếu không được điều trị đúng cách sẽ không thể thuyên giảm tình trạng bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu rất nguy hiểm.

Căn bệnh này cũng có thể gây tổn thương gan tương tự như chứng nghiện rượu, trường hợp nặng tiến triển thành xơ gan hoặc suy gan. Nếu tình trạng không được cải thiện, xơ gan có thể dẫn đến:

- Tràn dịch phúc mạc

- Giãn tĩnh mạch thực quản (có thể vỡ và chảy máu trong trường hợp nặng)

- Ung thư gan

- Suy gan giai đoạn cuối (khi chức năng gan ngừng hoạt động)

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu phổ biến như thế nào?

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu rất phổ biến, có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, những người béo phì, mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và những người từ 40 đến 50 tuổi mắc bệnh tim có nguy cơ cao hơn. Nếu tránh được các yếu tố rủi ro, bạn vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc căn bệnh này.

Sau đây là những triệu chứng phổ biến của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu điển hình nhất.

- Gan phình to

- Hay kiệt sức

- Đau hạ sườn bên phải

- Cổ trướng

Bên cạnh đó, những triệu chứng của viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan là:

- Cổ trướng

- Sưng mạch máu gần bề mặt da

- Ngực của nam bệnh nhân to bất thường

- Lá lách to

- Lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ

- Da và mắt chuyển sang màu vàng

Nếu bạn thấy mình gặp phải bất kỳ triệu chứng nào ở trên hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Tình trạng thể chất và triệu chứng của mỗi người là khác nhau, nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tốt nhất bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn từ bác sĩ càng sớm càng tốt.

Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Nguyên nhân của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là do lượng mỡ trong gan quá nhiều do các tình trạng như tiểu đường, tiền tiểu đường (kháng insulin), thừa cân, béo phì, mỡ máu cao (chẳng hạn như cholesterol cao hoặc triglycerid), huyết áp cao, v.v. khiến gan tích tụ mỡ.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số yếu tố liên quan tới căn bệnh này bao gồm:

- Căng thẳng oxy hóa: Sự mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và chất chống oxy hóa trong cơ thể con người, dẫn đến tổn thương tế bào gan.

- Các tế bào viêm, tế bào gan hoặc tế bào mỡ của bệnh nhân sản xuất và giải phóng các cytokine gây viêm độc hại.

- Tế bào gan bị hoại tử.

- Viêm mô mỡ và thâm nhiễm bạch cầu.

- Hệ vi sinh vật đường ruột (hay hệ vi khuẩn đường ruột) cũng có thể là nguyên nhân gây viêm gan.

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, chẳng hạn như cholesterol cao, tăng lipid máu, hội chứng chuyển hóa, béo phì (đặc biệt là béo bụng), hội chứng buồng trứng đa nang, chứng ngưng thở lúc ngủ, tiểu đường tuýp 2, suy giáp, suy tuyến yên.

Điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu như thế nào?

Điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể bắt đầu bằng cách kiểm soát các yếu tố nguy cơ và kiểm soát các triệu chứng, chẳng hạn như:

- Giảm tổng lượng cholesterol.

- Giảm cân (giảm 3% đến 10% trọng lượng cơ thể sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể).

- Kiểm soát bệnh tiểu đường.

- Ngừng hoặc giảm uống rượu.

- Hình thành thói quen tập thể dục.

