Bác sĩ tiết lộ "1 dấu hiệu của ung thư tuyến tụy" mà 80% bệnh nhân mắc phải

Ung thư tụy – “kẻ giết người thầm lặng”

Bác sĩ chuyên khoa gan mật – tiêu hóa Lâm Tương Hoành ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: Có tới 70% trường hợp ung thư tụy giai đoạn đầu hoàn toàn không có triệu chứng. Hơn 50% bệnh nhân được phát hiện tình cờ khi kiểm tra sức khỏe cho các bệnh khác. Vì vậy, không có biểu hiện bất thường không đồng nghĩa với việc cơ thể khỏe mạnh.

Tụy nằm phía sau dạ dày, những cơn khó chịu ban đầu thường bị nhầm với đau dạ dày thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị. Khi triệu chứng rõ rệt, đã có đến 80% bệnh nhân bị di căn, gần như không còn cơ hội chữa khỏi.

Một số người chủ quan nghĩ khối u còn nhỏ thì có thể chờ đợi, nhưng theo bác sĩ, đó là quan niệm cực kỳ nguy hiểm. Ung thư tụy có thể di căn ngay từ khi khối u mới vài cm. Thống kê cho thấy:

- Nếu mổ khi khối u < 2cm, tỉ lệ sống 5 năm có thể đạt 50%.

- Nếu để khối u phát triển 2–4cm mới mổ, tỉ lệ sống 5 năm rơi xuống chỉ còn 15%.

Dấu hiệu cảnh báo sớm: Đường huyết tăng kèm sụt cân nhanh

Ung thư tụy thường “im lặng”, nhưng tăng đường huyết bất thường có thể là tín hiệu sớm duy nhất. Đặc biệt, ở người lớn tuổi, nếu đường huyết đột ngột tăng kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân, tuyệt đối đừng chủ quan cho rằng đó là “giảm cân thành công”. Theo bác sĩ Lâm, có tới 80% bệnh nhân ung thư tụy kèm theo triệu chứng tăng đường huyết.

Ngoài yếu tố di truyền, lối sống hiện đại nhiều áp lực cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư tụy. Các đặc điểm dễ khiến tế bào ung thư tìm đến gồm:

- Có tiền sử tiểu đường hoặc vấn đề đường huyết

- Hút thuốc lâu năm

- Lạm dụng rượu bia

- Thừa cân, béo phì

- Gia đình có tiền sử ung thư

Ung thư tụy thường gặp ở độ tuổi 40–60, đặc biệt cao nhất ở nhóm trên 60 tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo những người trong nhóm nguy cơ cao nên chủ động kiểm tra sức khỏe 2–3 năm một lần để phát hiện sớm.

Bác sĩ Lâm nhấn mạnh rằng, việc phát hiện sớm và điều trị sớm là chìa khóa duy nhất để chiến thắng ung thư tuyến tuỵ. Với những bệnh nhân được chẩn đoán kịp thời và có thể phẫu thuật, tỷ lệ sống 5 năm đạt 31,5%, đặc biệt, nếu phát hiện và cắt bỏ khi khối u còn dưới 1cm, tỷ lệ sống 5 năm có thể lên tới 75%.