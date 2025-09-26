3 không khi ăn khoai tây, ai cần tránh?

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên khoa Y học cổ truyền (Trường Đại học Y Dược TPHCM) cho biết, khoai tây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, 100g khoai tây chứa 93 kcal, 2g protein, 20,9g carbohydrate, 1g chất xơ, 10mg canxi, 1,2mg sắt, 396mg kali, 50mg phốt pho, 10mg vitamin C, cùng các vitamin B1, B2, B5, B6, E, K, folate, magie, đồng, selen.

3 tác dụng điển hình của khoai tây

- Hỗ trợ tim mạch và huyết áp vì hàm lượng kali và chất xơ cao giúp giảm huyết áp, bảo vệ tim. Chất chống oxy hóa và chống viêm giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ tế bào, hỗ trợ phòng chống ung thư.

- Quản lý cân nặng do khoai tây có hàm lượng chất xơ cao tạo cảm giác no lâu, giảm đói. Với lượng calo thấp hơn khoai lang, khoai tây là lựa chọn tốt để kiểm soát cân nặng cho những người muốn giảm cân.

- Trong khoai tây chứa nhiều vitamin B6, vi chất này giúp hỗ trợ trao đổi chất, chức năng thần kinh. Sắt tốt cho máu, canxi và magie củng cố xương khớp. Vitamin C tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Không nên chế biến khoai tây ở nhiệt độ cao. Ảnh: P.Thúy.

3 không khi dùng khoai tây

Thứ nhất, không luộc khoai quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao. Khi nấu trên lửa lâu, thành phần dinh dưỡng folate và vitamin B sẽ giảm mất dần. Hạn chế chiên vì nhiệt độ cao tạo acrylamide, glycoalkaloid, tăng nguy cơ ung thư, béo phì. Ăn khoai tây tốt nhất là chế biến lành mạnh như hấp hoặc luộc giữ được dưỡng chất hơn.

Thứ hai, không ăn khoai tây mọc mầm. Trong mầm chứa solanin, chất độc gây buồn nôn, tiêu chảy. Khi chế biến, bạn cần gọt sạch vỏ, loại bỏ củ mọc mầm.

Thứ ba, không ăn khoai tây xuất hiện màu xanh vì có thể ngộ độc solanine. Triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đổ mồ hôi, nhức đầu và đau dạ dày. Các triệu chứng nhẹ có thể biến mất sau khoảng 24 giờ. Trường hợp nặng, người ngộ độc khoai tây có thể tê liệt, co giật, khó thở, hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, khoai tây đã chuyển sang màu xanh và có vị đắng không nên sử dụng.

Người mắc bệnh tiểu đường thường có hàm lượng đường máu luôn cao. Do đó, không nên ăn quá nhiều khoai tây bởi loại thực phẩm này vị ngọt, béo và rất giàu tinh bột. Người mắc bệnh thận hạn chế ăn có thể gây tăng kali máu.

Tóm lại, mặc dù khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến, phù hợp chế độ ăn lành mạnh nhưng cần sử dụng đúng cách, không lạm dụng để tối ưu lợi ích sức khỏe. Kết hợp với lối sống khoa học, vận động hợp lý, khoai tây sẽ hỗ trợ sức khỏe hiệu quả.