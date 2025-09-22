Hai cách dùng mì ăn liền khiến thận xuống cấp

Mì ăn liền là thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều natri, calo và phụ gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng natri nạp vào hằng ngày không nên vượt quá 2.000mg, nhưng một gói mì ăn liền trung bình đã chứa tới 1.700 - 1.800mg, gần bằng nhu cầu cả ngày. Nếu thường xuyên dùng mì ăn liền thay bữa chính, lượng muối cao sẽ làm tăng huyết áp, giữ nước trong cơ thể, từ đó tăng gánh nặng cho thận. Do đó, bác sĩ khuyên không nên ăn mì quá hai lần một tuần, mỗi lần không ăn quá hai gói, không uống hết nước dùng và nên giảm bớt gói gia vị.

Ngoài ra, theo China Times, bạn cần lưu ý tránh 2 điểm sau khi sử dụng mì ăn liền:

Ăn mì nấu quá lâu khiến đường huyết tăng nhanh

Cách nấu mì ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số đường huyết (GI) của món ăn. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) cảnh báo, nếu nấu quá lâu, sợi mì trở nên quá mềm do tinh bột bị hồ hóa hoàn toàn, làm GI tăng cao. Khi bạn ăn mì, đường trong máu sẽ tăng nhanh chóng, khiến tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để kiểm soát đường huyết. Điều này không chỉ gây cảm giác mệt mỏi sau ăn mà về lâu dài còn làm tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2 dẫn tới biến chứng suy thận.

Bạn có thể thỉnh thoảng ăn mì ăn liền, nhưng không 2 lần mỗi tuần. Ảnh minh họa: Ban Mai

Ngoài ra, mì ăn liền vốn đã thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nếu nấu quá nhừ lại càng làm giảm giá trị dinh dưỡng. Bác sĩ khuyến cáo nên nấu mì khoảng 3 phút để sợi mì vừa chín tới, giữ được cấu trúc tinh bột ở mức hợp lý. Đồng thời, nên thêm rau xanh, nấm để bổ sung chất xơ, giúp làm chậm tốc độ hấp thụ đường; tránh kết hợp với thịt chế biến sẵn, trà sữa hoặc nước ngọt vì sẽ làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Người có bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường càng cần chú ý cách nấu và nên kiểm soát lượng mì tiêu thụ để tránh đường huyết dao động quá lớn.

Ăn quá khuya khiến thận khó phục hồi

Ban đêm là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi, trong đó thận thực hiện quá trình lọc máu và loại bỏ chất thải hiệu quả nhất. Nếu bạn ăn mì khuya, đặc biệt ngay trước khi đi ngủ, hệ tiêu hóa và thận phải hoạt động liên tục thay vì được “nghỉ ngơi”. Lượng muối cao trong mì ăn liền khiến cơ thể giữ nước, làm huyết áp tăng, buộc thận phải lọc nhiều hơn. Điều này kéo dài tình trạng quá tải cho thận, lâu dài làm suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, việc ăn khuya thường đi kèm với thói quen thức đêm, làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến hormone điều hòa huyết áp và quá trình phục hồi tế bào thận. Các nghiên cứu y khoa cho thấy người có thói quen ăn mặn về đêm có nguy cơ cao bị tăng huyết áp ban đêm, một yếu tố quan trọng gây bệnh thận mạn tính. Vì vậy, nếu thèm mì, nên ăn vào ban ngày, cho cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa trước khi ngủ để giảm áp lực cho thận.