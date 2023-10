Ai bị đau dạ dày cần biết điều này, 5 thực phẩm nên ăn để phòng các cơn đau tái phát

Theo các chuyên gia y tế, đồ ăn thức uống bạn nạp vào cơ thể hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe dạ dày của bạn. Đặc biệt nếu bạn gặp các vấn đề về dạ dày thì những thứ bạn ăn sẽ quyết định giúp dạ dày khỏe lên hay yếu đi.

Một trong những nguyên nhân gây đau dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày là khuẩn HP (Helicobacter pylori). Vì vậy, việc ngăn ngừa và điều trị sớm vi khuẩn HP là vô cùng quan trọng.

Ảnh minh họa

5 thực phẩm dưới đây nên ăn thường xuyên để ngăn ngừa vi khuẩn HP, bảo vệ dạ dày

Hành tây và cần tây

Theo một số nghiên cứu, để ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng H. pylori, bạn nên ăn những thực phẩm giàu flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ kiểm soát các phân tử hóa học phản ứng (các gốc tự do) trong cơ thể. Điều này ngăn chặn viêm - một lợi ích bất cứ ai bị viêm dạ dày nên ăn.

Ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid như cam, việt quất, hành tây, táo và cần tây sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho dạ dày của bạn. Hãy thêm vào khẩu phần ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác, như anh đào và quả việt quất. Cà chua có đầy đủ các chất chống oxy hóa nhưng chúng cũng có tính acid trong tự nhiên và bạn nên hạn chế ăn nếu bị viêm loét dạ dày.

Tỏi

Tỏi rất giàu allicin, đây là chất có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, có thể gây ức chế vi khuẩn HP. Mùi cay nồng của tỏi xuất phát từ một chất kháng khuẩn mạnh có thể dùng như một loại kháng sinh tự nhiên gây ức chế một số loại vi khuẩn trong đó có vi khuẩn HP. Chính vì vậy, ăn tỏi có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày một cách gián tiếp. Loại củ này còn giúp giảm đau, ngăn ngừa xung huyết dạ dày và có tác dụng nhất định trong tăng cường tiêu hóa.

Trà xanh

Trà xanh có chứa các chất chống oxy hóa và catechin, trà xanh có thể giúp ngăn ngừa thiệt hại oxy hóa và nhiễm khuẩn gây nên. Uống trà xanh thường xuyên cũng có hiệu quả chống lại vi khuẩn HP. Hơn nữa, trà xanh cũng giúp làm giảm viêm và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.

Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Y tế Tabriz (Iran), trà xanh và các sản phẩm có chứa trà xanh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn HP. Trà xanh giàu polyphenol còn giúp giảm viêm, tăng quá trình đốt cháy chất béo trong thời gian ngắn, hạn chế nguy cơ tích mỡ dẫn đến béo phì. Nhờ vậy cũng giảm được nhiều nguy cơ bệnh tật. Nó cũng có thể tăng cường trao đổi chất, trị khó tiêu, đầy bụng.

Sữa chua

Sữa chua giàu lợi khuẩn, giúp kìm hãm khả năng phát triển của vi khuẩn HP. Cụ thể, sự xâm nhập của vi khuẩn HP vào dạ dày khiến cho niêm mạc dạ dày bị tổn thương và dễ suy yếu. Không những thế, vi khuẩn này còn tiết ra enzyme urease làm thay đổi nồng độ pH, khiến cho hệ vi sinh trong đường ruột và dạ dày bị mất cân bằng. Những điều này chính là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của vết viêm loét ở dạ dày. Trong khi đó, sữa chua giúp cân bằng lợi khuẩn ở dạ dày và hỗ trợ phục hồi niêm mạc dạ dày.

Nghệ

Nghệ là một trong những siêu thực phẩm không chỉ các tác dụng chống viêm, chống gây đột biến, chống oxy hóa mạnh và có thêm chất kháng khuẩn giúp kháng lại một số loại vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn HP.

Một số nghiên cứu chỉ ra nghệ có thể ức chế và góp phần tiêu diệt vi khuẩn HP do chúng hoạt động ngăn chặn các con đường shikimart – con đường cần thiết cho sản xuất trao đổi chất trong vi khuẩn. Đặc biệt, nghệ có tính giảm đau rất tốt, sửa chữa niêm mạc tế bào tổn thương. Vì vậy, bạn nên thêm nghệ tươi hoặc bột nghệ vào các món ăn, nước uống hàng ngày.

Ảnh minh họa

Thực phẩm nên tránh khi đau dạ dày

Khi mắc bệnh dạ dày bạn cần tránh một số loại thực phẩm như sau:

– Thực phẩm gây tổn thương đến niêm mạc dạ dày như: Rượu bia, cà phê, trà; các loại gia vị cay nóng như tiêu, ớt, gừng…; món ăn nhiều dầu mỡ, món nướng tẩm nhiều gia vị, đồ ăn chế biến sẵn chứa các chất bảo quản,….

– Thực phẩm gây tăng acid dạ dày: Trái cây chua như cam, chanh, quýt, xoài, cóc, khế…; thực phẩm chua như kim chi, dưa muối, cà muối..

– Thực phẩm gây ợ hơi, chướng bụng: Dưa cà muối, hành, cần tây… các loại nước ngọt và nước có ga….

Ăn uống đúng cách khi bị đau dạ dày

Ăn uống là một phần đóng góp rất quan trọng trong việc điều trị hiệu quả bệnh dạ dày. Vậy nên người bệnh cần duy trì thói quen ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh để quá trình điều trị bệnh nhanh đạt hiệu quả

– Thức ăn nên thái nhỏ, nấu chín kỹ, mềm, chế biến luộc, hấp thay vì các món chiên rán khó tiêu hóa và hấp thu hơn.

– Tập thói quen ăn chậm và nhai kỹ để giúp gia tăng bài tiết của nước bọt, và tiêu hoá dễ dàng hơn.

– Nên chia nhỏ thành các bữa ăn trong ngày, không ăn quá no trong một bữa.

– Không để bụng quá đói khiến dạ dày rỗng, co bóp mạnh hơn gây đau; hoặc ăn quá no khiến dạ dày dạ dày căng to, tăng cọ xát làm cơn đau nặng hơn.

– Tránh ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh khiến dạ dày co bóp mạnh hơn gây đau. Nên ăn thức ăn ấm khoảng 40-50 độ C tốt cho tiêu hóa và hấp thu.

– Không nên bỏ bữa, ăn đúng giờ giấc

– Không được nằm hoặc vận động mạnh ngay sau khi ăn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]