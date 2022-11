6 triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường, ai cũng cần biết để phòng bệnh

Theo các chuyên gia y tế, có gần 5 triệu người Việt bị đái tháo đường (còn gọi tiểu đường) nhưng chỉ khoảng 35% được chẩn đoán, còn lại không biết mình mắc bệnh.

Đới với bệnh tiểu đường thì việc nhận biết những dấu hiệu đầu tiên là yếu tố quan trọng giúp điều trị bệnh hiệu quả. Theo các chuyên gia, rất nhiều người bỏ lỡ dấu hiệu của tiểu đường. Họ hầu như không biết về giai đoạn được gọi là "tiền tiểu đường".

Các chuyên gia cho biết, trước khi phát triển tiểu đường type 2, hầu hết bệnh nhân trải qua giai đoạn tiền tiểu đường, nghĩa là khi lượng đường huyết cao hơn bình thường, nhưng không đủ cao để được coi là bệnh tiểu đường.

Ở giai đoạn tiền tiểu đường, các triệu chứng giống với tiểu đường type 2 nhưng nhẹ hơn. Chúng rất khó nhận biết, thường bị nhầm lẫn với các loại bệnh khác. Thậm chí, một số người không có bất cứ biểu hiện nào.

6 triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường, ai cũng nên biết

Ăn nhiều nhưng sụt cân

Glucose trong máu người bị Đái tháo đường tăng cao, không thể sử dụng để chuyển hóa năng lượng được nên chất béo sẽ là nguồn thay thế để sử dụng tạo ra năng lượng cho cơ thể. Điều này dẫn đến sụt cân đột ngột. Người bệnh ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, mà lại gầy sút cân nhanh.

Khát nước và đi tiểu nhiều

Khi lượng đường trong máu tăng cao, thận mất nhiều giờ để lọc máu hơn, làm tăng sản xuất nước tiểu. Lượng đường dư thừa cũng kéo theo các chất lỏng khác, gây mất nước. Để bù lại, cơ thể sử dụng cảm giác khác để báo hiệu bạn phải bù nước.

Mệt mỏi thường xuyên

Trong giai đoạn mắc bệnh Đái tháo đường, lượng glucose vẫn sẽ lưu thông trong cơ thể bạn. Nhưng do thiếu insulin, glucose sẽ không được chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác, do mất nhiều năng lượng do đào thải glucose qua đường tiểu nên dẫn đến sự mệt mỏi quá mức của cơ thể, gây suy nhược.

Mảng da sẫm màu

Một số người bị tiểu đường týp 2 có các mảng da màu tối, da thẫm ở chỗ nếp gấp, thường là ở nách và cổ. Tình trạng này cũng được gọi là chứng gai đen, có thể là dấu hiệu kháng insulin.

Vết thương lâu lành

Người bệnh Đái tháo đường có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, tổn thương lòng mạch, tắc mạch máu hoại tử cơ quan bộ phận, vì thế dẫn đến việc các vết thương ngoài da khó lành, đôi khi hoại tử nhiễm trùng.

Rối loại cương dương

Tình trạng thất bại thường xuyên trong quan hệ vợ chồng, trên bảo dưới không nghe đến từ nguyên nhân do đường trong máu cao kéo dài mất kiểm soát.

