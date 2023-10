6 quan niệm sai lầm phổ biến về 'cậu nhỏ'

Sai lầm 1: Càng to càng tốt

Đánh giá này không đúng vì dương vật không ảnh hưởng đến khả năng ham muốn hoặc chức năng. Khả năng cung cấp và nhận được khoái cảm hoặc hiệu suất tình dục không liên quan đến kích thước của dương vật. Có những yếu tố khác như sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong chuyện ấy. Cần phải hiểu rằng lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn và nhỏ hơn không hẳn là xấu.

Ở nam giới, không có mối quan hệ nhất quán giữa kích thước của dương vật mềm và chiều dài cương cứng hoàn toàn của nó.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiều dài tăng từ lúc mềm đến lúc cương cứng rất khác nhau. Không thể cho rằng một người có dương vật to sẽ to hơn nhiều khi cương cứng. Vì thực tế, anh chàng có dương vật trông nhỏ bé có thể đạt được độ cương cứng đáng kinh ngạc.

Một phân tích từ hơn một nghìn phép đo được thực hiện bởi nhà nghiên cứu tình dục Alfred Kinsey cho thấy dương vật mềm ngắn hơn có xu hướng tăng chiều dài gấp đôi so với dương vật mềm dài hơn.

Kích thước dương vật không quyết định đến khả năng ham muốn và chức năng.

Sai lầm 2: Chiều dài dương vật nằm ngoài cơ thể

Thực tế, dương vật của nam giới dài gấp đôi so với những gì họ thấy, đó là vì một nửa chiều dài của dương vật nằm bên trong cơ thể nam giới. Giống như chúng ta không nhìn thấy toàn bộ cây sồi lớn trên mặt đất và cũng không nhìn thấy gốc dương vật của mình nằm gọn trong xương chậu và gắn vào xương mu.

Di truyền là yếu tố dự báo quan trọng nhất về kích thước dương vật. Giống như màu mắt và màu da được xác định bởi các yếu tố di truyền, kích thước dương vật cũng vậy.

Có 20 nghiên cứu từ 16 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ với cỡ mẫu gộp là 15.521. Kết quả từ nghiên cứu này cho biết trên khắp các quốc gia và châu lục, chiều dài trung bình của dương vật là 9,2 cm khi mềm và 13,1 cm khi cương cứng và chu vi trung bình là 11,6 cm khi cương cứng. Bởi vì giá trị trung bình ±1 SD bao gồm khoảng 2/3 dân số nên khoảng 2/3 nam giới có dương vật cương cứng trong phạm vi 11,4 đến 14,8 cm.

Sai lầm 3: Dương vật là một cơ bắp

Dương vật là một cơ quan được tạo thành từ hai khoang gọi là thể hang chạy dọc theo chiều dài của dương vật. Những khoang này chứa đầy một mô xốp được tạo thành từ cơ trơn chứa đầy máu, mở rộng kích thước và trở nên săn chắc. Thể được bao quanh bởi mô liên kết cứng gọi là tunica albuginea.

Điều này là sai, nhất là khi nhiều người tin rằng dương vật là một cơ có thể được tập luyện để tăng kích thước hoặc cải thiện hiệu suất tình dục. Dương vật không phải là cơ bắp. Nó trông giống như cơ bắp vì nó cứng lại khi chứa đầy máu khi cương cứng nhưng thực ra dương vật được tạo thành chủ yếu từ mô xốp và mạch máu.

Khi một người bị gãy dương vật sẽ làm vỡ các mạch máu chạy trong dương vật và làm rách mô mềm. Tình trạng này gây đau đớn và thực sự nguy hiểm, đó là trường hợp cần xử trí cấp cứu y tế ngay lập tức.

Sai lầm 4: Chiều dài dương vật tương quan với kích thước bàn tay

Quan niệm này không đúng. Nhiều người kiểm tra xem đối tác của họ có bàn tay to hay bàn chân to bởi vì quan niệm bàn tay to phản ánh kích thước cậu nhỏ của nam giới.

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh để liên kết kích thước bàn tay hoặc bàn chân của ai đó với kích thước dương vật của họ.

Sai lầm 5: Dương vật được cắt bao quy đầu đều ít nhạy cảm hơn

Các tài liệu về vấn đề này rất khác nhau và mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của việc cắt bao quy đầu đối với chức năng tình dục của nam giới nhưng một số kết quả lại không nhất quán giữa các nghiên cứu. Có một số lượng lớn nghiên cứu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chất lượng của nghiên cứu còn thiếu. Tuy nhiên, không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào giữa tình trạng cắt bao quy đầu và chức năng tình dục.

Không có bằng chứng nào cho thấy cắt bao quy đầu làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục và trong trường hợp cắt bao quy đầu ở người trưởng thành, nó thực sự có thể cải thiện tình trạng xuất tinh sớm hiện có. Mặc dù điều này có thể không xảy ra với tất cả mọi người nhưng việc cắt bao quy đầu hay không cắt bao quy đầu đều ít ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Sai lầm 6: Các bài tập kéo dài có thể làm cho dương vật dài hơn

Kéo dài dương vật là một phương pháp chưa được khẳng định lâu dài.

Các bài tập kéo dài dương vật thường được gọi là jelqing, đề cập đến việc kéo dài dương vật bằng tay hoặc các thiết bị có trọng lượng. Việc lấy dương vật mềm rồi kẹp đầu và kéo nó theo các hướng khác nhau, điều đó có thể tạo ra những vết rách nhỏ và gây thêm tổn thương cho dương vật.

Kéo dài dương vật là một phương pháp chưa được khẳng định. Mặc dù có một số bài tập hoặc thiết bị nhất định được cho là có tác dụng tăng chiều dài hoặc chu vi của dương vật nhưng không có phương pháp nào trong số này được khoa học chứng minh là có tác dụng kéo dài dương vật về lâu dài.

