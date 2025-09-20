6 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá biển

Cá là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng thủy ngân, chất gây ô nhiễm và các chất gây dị ứng tiềm ẩn trong cá có thể biến một bữa ăn lành mạnh thành mối nguy hại cho sức khỏe. Đó là lý do tại sao FDA đã ban hành hướng dẫn về những người nên tránh một số loại cá nhất định và những loại cá nào nên tránh.

Một số nhóm người nhất định cần cân nhắc trước khi thưởng thức cá, gồm phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, trẻ nhỏ, người dị ứng hải sản, người có hệ miễn dịch suy yếu và người đang dùng một số loại thuốc.

Hiểu rõ những rủi ro này không có nghĩa phải từ bỏ hoàn toàn hải sản. Với lựa chọn thận trọng và các phương án thay thế an toàn, bạn vẫn có thể thưởng thức hương vị đậm đà của cá mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số loài cá có chứa nhiều thủy ngân, không an toàn cho phụ nữ mang thai…

Dưới đây là 6 nhóm người chính nên cẩn trọng khi ăn cá biển và cách thưởng thức hải sản an toàn:

1. Phụ nữ mang thai nên tránh một số loại cá

Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Ngược lại, các lựa chọn ít thủy ngân như cá hồi, tôm, cá ngừ đóng hộp lại giàu axit béo omega-3, hỗ trợ phát triển trí não và sức khỏe toàn diện của bé. Khi chọn đúng loại, phụ nữ mang thai vẫn có thể tận hưởng hương vị hải sản mà vẫn đảm bảo an toàn cho mẹ và con.

2. Bà mẹ đang cho con bú

Ngay cả sau khi sinh, các bà mẹ cho con bú vẫn cần cẩn trọng. Thủy ngân từ các loại cá có nguy cơ cao có thể truyền vào sữa mẹ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ.

Các loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá da trơn là lựa chọn an toàn, cung cấp dưỡng chất quan trọng cho cả mẹ và bé. Việc bổ sung những loại cá này vào chế độ ăn hàng ngày giúp hỗ trợ sự phát triển não bộ và thị lực của trẻ, đồng thời cho phép các bà mẹ thưởng thức hải sản mà không lo lắng.

3. Trẻ nhỏ nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao

Trẻ em dưới 11 tuổi đặc biệt nhạy cảm với thủy ngân, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức và kỹ năng vận động.

Mặc dù cá là nguồn cung cấp protein và axit béo omega-3 tuyệt vời, cha mẹ nên chọn các loại cá ít thủy ngân. Cá rô phi, cá hồi và cá mòi là lựa chọn lý tưởng, cung cấp dưỡng chất thiết yếu một cách an toàn. Việc tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao giúp trẻ được hưởng lợi từ giá trị dinh dưỡng của cá mà không tiếp xúc với thủy ngân có hại.

4. Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu nên thận trọng

Người có hệ miễn dịch suy yếu dễ bị nhiễm trùng từ vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi-rút có trong cá sống hoặc nấu chưa chín. Sushi, sashimi hoặc hải sản nấu sơ có thể tiềm ẩn nguy cơ cao.

Để an toàn, nên nấu cá kỹ ở nhiệt độ thích hợp và chọn cá đã tiệt trùng hoặc nấu chín hoàn toàn. Thực hiện các biện pháp này giúp những người suy giảm miễn dịch vẫn thưởng thức cá an toàn, đồng thời hấp thụ đầy đủ dưỡng chất.

5. Những người đang dùng một số loại thuốc

Một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu, có thể tương tác với lượng omega-3 cao từ cá, làm tăng nguy cơ chảy máu.

Những người dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ và tuân thủ khẩu phần được khuyến nghị. Các loại cá như cá hồi, cá thu vẫn cung cấp axit béo thiết yếu, nhưng ăn điều độ và theo hướng dẫn chuyên gia sẽ giúp thưởng thức hải sản an toàn.

6. Những người bị dị ứng hải sản nên tránh ăn cá

Đối với những người dị ứng hải sản, ngay cả một lượng nhỏ cá cũng có thể gây ra phản ứng từ phát ban, sưng nhẹ đến sốc phản vệ nghiêm trọng. Tránh ăn tất cả các loại cá và động vật có vỏ là cách an toàn nhất.

Các nguồn omega-3 thực vật như hạt lanh, hạt chia, quả óc chó cũng cung cấp dưỡng chất tương tự một cách an toàn. Nhờ đó, người bị dị ứng vẫn duy trì được chế độ ăn lành mạnh mà không gặp nguy cơ phản ứng nghiêm trọng.

Cá là thực phẩm ngon, bổ dưỡng và là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nên nấu chín kỹ, chọn cá ít thủy ngân sẽ đảm bảo hải sản luôn an toàn, ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Với sự lựa chọn và chế biến cẩn thận, bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức cá một cách an toàn, tận hưởng hương vị đậm đà của loại ẩm thực này mà không phải lo lắng.