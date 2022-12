6 loại thực phẩm gây ung thư trên bàn ăn cực ít người biết

1. Cá muối

Trong cá muối có rất nhiều nitrit, và nitrit có thể tương tác với protein trong cá để tạo thành chất nitrosamine gây ung thư.

2. Đồ muối chua

Đồ muối chua cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Trong quá trình lên men, nitrat trong rau sẽ bị khử với số lượng lớn, tạo ra một lượng lớn nitrit, và chúng ta đã biết rằng nitrit có khả năng gây ung thư cao.

3. Thức ăn thừa

Khi thức ăn thừa được để ở nhiệt độ phòng trong 6 giờ hoặc trong tủ lạnh trong 24 giờ, các vi sinh vật có thể dần dần bắt đầu sinh sản và chuyển hóa nitrat có trong thức ăn thừa thành nitrit độc hại, làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc ung thư dạ dày, ung thư thực quản và các khối u khác. Lượng nitrat có trong thực phẩm thịt ít hơn và các món thịt có thể được bảo quản trong 1 đến 2 ngày trong trường hợp đông lạnh.

4. Thực phẩm bị mốc

Đối với thực phẩm mốc, ngay cả khi phần hỏng bị cắt hoặc vứt đi, độc tố do nấm mốc tạo ra đã lan sang phần còn lại và nếu nó ăn vào dạ dày có thể gây đau bụng, tiêu chảy, thậm chí có thể gây bệnh và ung thư trong những trường hợp nghiêm trọng. Một trong những độc tố đáng sợ nhất là aflatoxin.

Aflatoxin là độc tố nấm mốc độc nhất và gây ung thư cao nhất được tìm thấy cho đến nay. Độc tính của aflatoxin B1 gấp 10 lần so với kali xyanua, gấp 68 lần so với asen và khả năng gây ung thư của nó gấp 75 lần so với chất gây ung thư tiêu chuẩn dimethyl nitramine. Tỷ lệ mắc hầu hết các bệnh ung thư có liên quan đến việc hấp thụ chất độc này.

Nếu thức ăn bị đổi màu, biến chất, đặc biệt là có mốc xanh vàng thì không nên ăn. Khi ăn hướng dương, hạt bí,… nếu ăn phải hạt đắng, phải kịp thời nhổ ra và súc miệng. Vì vị đắng của các loại hạt như hạt dưa đến từ aflatoxin sinh ra trong quá trình mốc.

5. Đồ nướng

Khi nướng, nhiệt độ cao sẽ khiến chất béo, cholesterol và các thành phần khác trong thực phẩm có thể bị nhiệt phân tạo thành benzopyrene. Đặc biệt ở phần bị cháy sém, lượng benzopyrene sẽ tăng lên đáng kể. Benzopyrene là một chất gây ung thư mạnh, có thể gây ra nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư bàng quang và ung thư đường tiêu hóa. Benzopyrene cũng gây quái thai và gây đột biến, có thể ảnh hưởng đến thai nhi thông qua nhau thai, gây dị dạng hoặc chết phôi và chức năng miễn dịch của con non.

6. Rượu

Sau khi rượu đi vào cơ thể, nó được chuyển hóa thành acetaldehyde, sau đó được chuyển hóa thành axit axetic để bài tiết ra khỏi cơ thể. Cả ethanol và axit axetic đều tương đối an toàn, nhưng acetaldehyde ở giữa là chất gây ung thư rõ ràng vì nó có thể liên kết trực tiếp với DNA và gây đột biến gen. Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê acetaldehyde là chất gây ung thư nguy cơ cao.

Uống rượu có liên quan trực tiếp đến ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/6-loai-thuc-pham-gay-ung-thu-tren-ban-an-cuc-it-nguoi-biet-d577135.html