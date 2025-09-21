5 thực phẩm quen thuộc bổ dưỡng hơn khi để nguội

Trong quá trình để lạnh, tinh bột trong thực phẩm chuyển hóa thành tinh bột kháng - loại chất hoạt động tương tự chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp kiểm soát đường huyết ổn định.

Cơm trắng

Ăn cơm trắng để nguội tốt cho sức khỏe đường ruột, hỗ trợ giảm cân.

Cơm trắng là ví dụ điển hình. Khi mới nấu, cơm chứa nhiều tinh bột dễ tiêu, dễ làm đường huyết tăng nhanh. Nếu để nguội, hàm lượng tinh bột kháng trong cơm tăng, giúp tiêu hóa chậm hơn, nhờ đó cơm nguội trở thành lựa chọn thân thiện hơn với người cần kiểm soát đường huyết.

Yến mạch

Yến mạch ngâm qua đêm trong sữa hoặc nước sản sinh nhiều tinh bột kháng hơn so với nấu chín. Cách chế biến này không chỉ tiện lợi mà còn tạo ra bữa sáng giàu năng lượng, duy trì cảm giác no lâu và tốt cho hệ vi sinh đường ruột. Kết hợp yến mạch ngâm lạnh với sữa chua, trái cây hay các loại hạt sẽ mang lại bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.

Khoai tây

Khoai tây để nguội có lợi cho tiêu hóa hơn khi nóng.

Khoai tây sau khi nấu chín rồi làm nguội cũng hình thành lượng tinh bột kháng đáng kể. Một đĩa salad khoai tây nguội không chỉ dễ chế biến mà còn có lợi cho tiêu hóa và đường huyết hơn so với việc ăn khoai nóng.

Mì ống

Với mì ống, dù là loại trắng hay nguyên cám, việc để nguội cũng giúp tăng tinh bột kháng, nhờ đó cơ thể phản ứng với đường huyết nhẹ nhàng hơn sau bữa ăn.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu gà, đậu lăng, đậu pinto cũng được hưởng lợi từ quá trình làm nguội. Khi đã nấu chín và để lạnh, chúng bổ sung nhiều tinh bột kháng, có thể dùng để chế biến salad đậu hoặc hummus, vừa ngon miệng vừa thân thiện với hệ tiêu hóa.

Để đảm bảo an toàn, thực phẩm sau khi nấu nên được để nguội ở nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn, sau đó cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh vài giờ hoặc qua đêm. Cách này vừa tối ưu quá trình hình thành tinh bột kháng, vừa ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi cần dùng, có thể ăn nguội trực tiếp hoặc hâm nóng nhẹ mà vẫn giữ được phần lớn lợi ích dinh dưỡng.

Từ những món ăn quen thuộc, chỉ cần thay đổi cách chế biến, bạn có thể tận dụng nguồn tinh bột kháng tự nhiên, biến bữa ăn hàng ngày trở nên bổ dưỡng và có lợi hơn cho sức khỏe đường ruột.