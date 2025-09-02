5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Quả chà là tươi ăn thế nào để ngon và tốt nhất?

Quả chà là mặc dù có hương vị "ngọt ngào" nhưng có chỉ số đường huyết khá lý tưởng (dao động từ 35-55 tùy vào loại chà là). Tiến sĩ Michael Crupain, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Hoa Kỳ), cho biết: Chà là thực sự là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, một phần vì chúng giàu chất xơ. Chà là là một sự thay thế tuyệt vời với những người thích ăn đồ ngọt.

Chà là có nhiều đường tự nhiên và cũng chứa nhiều calo. Nhưng chúng chỉ có một lượng chất béo không đáng kể và rất nhiều chất tăng cường sức khỏe như chất xơ và chất chống oxy hóa, cũng như các hợp chất có lợi khác. Thành phần dinh dưỡng của chà là đã mang lại cho chúng đặc tính siêu trái cây.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia nông sản cho biết, hiện tượng “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” của chà là tươi thực chất xuất phát từ cấu trúc sợi và phần nhựa bên trong quả. Khi cắn dọc theo chiều thớ, người ăn tiếp xúc chủ yếu với phần thịt quả chứa nhiều đường tự nhiên, nên cảm nhận rõ vị ngọt dịu, mát.

Ngược lại, nếu cắn ngang, răng sẽ chạm vào nhiều sợi xơ và phần nhựa bao quanh hạt. Chính lượng nhựa này chứa chất tanin – hợp chất thường tạo vị chát trong quả hồng hay vỏ chuối – khiến người ăn cảm nhận vị se se. Đây chính là “bí mật” tạo nên sự khác biệt, khiến chà là tươi trở thành loại quả độc đáo bậc nhất.

5 thời điểm ăn quả chà là tốt nhất cho sức khỏe