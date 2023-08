5 dáng đi tiết lộ bạn mắc một số bệnh nghiêm trọng, những người này nên đặc biệt chú ý

Trong cuộc sống của hầu hết mọi người đều đi bộ ít thì vài trăm bước, nhiều thì đến hàng chục nghìn bước mỗi ngày. Tuy nhiên, dáng đi cũng là tấm gương phản chiếu sức khỏe của cơ thể, nó có thể bật đèn đỏ báo hiệu về sức khỏe của bạn.

6 dấu hiệu báo động về sức khoẻ khi bạn đang đi bộ

(1) Tức ngực và đau sau khi đi bộ nhanh 200 mét

(2) Chóng mặt nhức đầu không rõ nguyên nhân khi đang đi bộ

(3) Tim hơi đau khi đang đi bộ

(4) Lòng bàn tay tê hoặc tím tái khi đi lại

(5) Sau vài phút đi bộ, bạn cảm thấy yếu chân và đau cơ

(6) Khi đi bộ, huyết áp của hai tay hoặc huyết áp của hai chân có sự chênh lệch lớn

Nếu 6 dấu hiệu trên xuất hiện, chúng ta phải chú ý đến chúng. Điều này thường chỉ ra rằng có thể có tắc mạch máu hoặc hẹp nghiêm trọng.

Nếu người trung niên và người cao tuổi thường xuyên bị chóng mặt, mất thăng bằng hoặc lắc lư sang một bên khi đi lại thì cũng nên cảnh giác với khả năng tắc nghẽn mạch máu.

Tư thế đi bộ cảnh báo những bệnh này!

Khi đi bộ, thường cơ thể cần sự hợp tác hoàn hảo của hệ thần kinh, cơ và xương, hệ tim mạch và mạch máu não và hệ hô hấp. Vì vậy, khi một bộ phận nào đó trên cơ thể bị trục trặc, chúng ta không thể đi lại bình thường.

Khi xuất hiện 5 tư thế đi đứng bất thường sau đây, cơ thể đang báo cho chúng ta biết sức khỏe của mình đang có vấn đề, nhất định phải chú ý!

1. Tư thế "chim cánh cụt đi dạo"

Khi bạn đi bộ, nếu một bên cánh tay đung đưa bình thường trong khi bên còn lại hầu như không cử động khi đi bộ: Những chuyển động không đối xứng như vậy là triệu chứng của bệnh Parkinson. Tư thế đi bộ này giống như một chú chim cánh cụt, hay còn được gọi là "đi bộ chim cánh cụt".

Can thiệp sớm người bệnh Parkinson có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời khi bạn cảm thấy khó khăn khi đi bộ, dáng đi như lao về phía trước .

2. Đi bộ dáng đi như "say rượu"

Dáng đi lắc lư như say rượu thường gặp ở người cao tuổi, khi xuất hiện các triệu chứng trên tốt nhất nên đến bệnh viện để kiểm tra.

3. Đi hay bị vấp

Khi bạn đi lại luôn vấp ngã kể cả trên mặt đất bằng phẳng, đó có thể là tổn thương thần kinh vận động, như teo tiểu não do lão hóa, rối loạn chức năng tiểu não do nhồi máu não và xuất huyết não hoặc tổn thương thần kinh do nghiện rượu lâu ngày.

4. Dáng đi "cái kéo"

Khi đi bộ, bạn bước đi như vẽ vòng tròn, đầu gối hai bên thường bị chụm vào nhau, tư thế đi giống như một cái kéo… Dáng đi bất thường này có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh nhồi máu não. Do nhiều dây thần kinh và mạch máu trong cơ thể con người phân bố ở cả hai chân nên nhồi máu não sẽ gây ra rối loạn vận động ở một chi, khiến chi bên bị bệnh cử động không linh hoạt. Khi đó bạn đi lại bị sức lực hất ra phía trước, với quán tính của cơ thể nó được vẽ một vòng tròn trông giống như đang vẽ compa.

5. Dáng đi như bị "nam châm hút"

Bạn bước đi cảm giác không thể nhấc chân lên, như thể có nam châm buộc vào chân, bước đi chậm chạp và lảo đảo. Hãy cảnh giác với các bệnh có thể xảy ra bao gồm não úng thủy áp suất bình thường, xuất huyết não, nhiễm trùng,...

Ngoài ra, dáng đi như bị nam châm hút lại dễ khiến con người mất thăng bằng dẫn đến té ngã. Té ngã ở người lớn tuổi rất đáng sợ, dễ dẫn đến gãy xương cột sống, gãy xương hông. Sau khi gãy xương, họ phải chịu đựng những cơn đau dữ dội và nhiều biến chứng, cuối cùng bị tàn phế, thậm chí tử vong.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên chú ý đến tư thế đi bộ thông thường và duy trì một tư thế tốt. Tư thế đi bộ tốt là hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ngẩng cao đầu, hơi nghiêng trọng tâm về phía trước, thả lỏng hai tay thẳng và đung đưa tự nhiên, hai bàn chân cân đối, tốc độ phù hợp.

Tư thế đi bộ có thể phản ánh một số vấn đề về sức khỏe thể chất, vì vậy khi phát hiện các vấn đề về đi lại như mô tả ở trên, bạn phải kịp thời đi khám để kiểm tra bệnh, phát hiện sớm và điều trị sớm đảm bảo sức khoẻ cho cuộc sống có chất lượng sống tốt nhất.

