4 sự thật về ung thư tinh hoàn mà ít nam giới biết

BS Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu & Nam khoa, Bệnh viện 108, cho hay ung thư tinh hoàn là sự phát triển khối u ác tính xuất phát từ một trong hai tinh hoàn. Căn bệnh này chiếm khoảng 1% trường hợp ung thư ở nam giới, 5% ca ung thư đường sinh dục - tiết niệu. Ung thư tinh hoàn có nhiều điểm riêng biệt so với các loại ung thư khác.

Điều trị tốt nhất đôi khi là theo dõi sát sao

Đối với phần lớn người bệnh ung thư tinh hoàn loại seminoma giai đoạn I, phương pháp điều trị ưu tiên sau phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn là theo dõi tích cực. Thay vì ngay lập tức tiến hành hóa trị hay xạ trị, các bác sĩ sẽ theo dõi người bệnh một cách chặt chẽ thông qua các lần khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh định kỳ.

Các nghiên cứu quy mô lớn đã chứng minh rằng hơn 80% người bệnh ở giai đoạn I đã được chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn. Điều này tương ứng với tỷ lệ tái phát chung chỉ khoảng 15-16% trong các nghiên cứu lớn, như vậy điều trị bổ sung có thể không cần thiết. Việc áp dụng theo dõi tích cực giúp phần lớn người bệnh tránh được việc điều trị quá mức cũng như các độc tính không cần thiết của hóa trị hoặc xạ trị.

Tiên lượng tốt ngay cả khi di căn

Ngay cả khi ung thư tinh hoàn đã di căn lan sang các bộ phận khác của cơ thể, tiên lượng vẫn khả quan. Các bác sĩ sử dụng một hệ thống phân giai đoạn dựa trên tiên lượng quốc tế (gọi là IGCCCG) để định hướng điều trị và dự đoán kết quả. Dữ liệu từ hệ thống này cho thấy những con số đầy hy vọng:

U tế bào mầm không phải seminoma - nhóm tiên lượng tốt: Tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 96% (áp dụng cho các khối u nguyên phát ở tinh hoàn/sau phúc mạc và khi ung thư chưa di căn đến các cơ quan ngoài phổi).

U tế bào mầm seminoma - nhóm tiên lượng tốt: Tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 95% (áp dụng cho mọi vị trí khối u ban đầu và khi ung thư chưa di căn đến các cơ quan ngoài phổi).

Ngay cả đối với nhóm tiên lượng xấu của loại u không phải seminoma, tỷ lệ sống sót sau 5 năm vẫn đạt 67%.

Tránh phương pháp điều trị kinh điển

Xạ trị (radiotherapy) là một vũ khí quen thuộc và mạnh mẽ trong cuộc chiến chống ung thư. Tuy nhiên, trong điều trị ung thư tinh hoàn loại seminoma giai đoạn I, các hướng dẫn y khoa hiện nay thường khuyến nghị tránh sử dụng phương pháp này. Bởi lo ngại về nguy cơ lâu dài về các khối u ác tính không phải tế bào mầm trong vùng chiếu xạ. Xạ trị hiện chỉ được dành riêng cho một nhóm người bệnh được lựa chọn rất kỹ lưỡng.

Sự thay đổi này cho thấy bước tiến lớn trong tư duy y học, ưu tiên chất lượng cuộc sống lâu dài và giảm thiểu tác hại từ việc điều trị, chứ không chỉ tập trung vào việc chữa bệnh bằng mọi giá. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bệnh trẻ tuổi.

Ung thư nhưng vẫn bảo tồn tinh hoàn

Nhiều người cho rằng chẩn đoán ung thư ở một cơ quan đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ hoàn toàn cơ quan đó. Tuy nhiên, y học hiện đại đã mang đến một lựa chọn khác là "phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn". Phương pháp này có thể được cân nhắc trong các trường hợp đặc biệt như: Người bệnh có khối u ở cả hai bên tinh hoàn (đồng bộ); khối u xuất hiện ở tinh hoàn duy nhất còn lại; các khối u nhỏ hoặc không xác định rõ, với các dấu ấn khối u âm tính; trường hợp tinh hoàn còn lại bình thường.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sử dụng một kỹ thuật gọi là sinh thiết cắt lạnh (Frozen Section Examination - FSE) để kiểm tra mô khối u ngay lập tức. Từ đó, giúp họ đưa ra quyết định tại chỗ có thể bảo tồn phần tinh hoàn khỏe mạnh hay không. Đây là một quyết định y khoa đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia cần lưu ý dữ liệu về sự an toàn ung thư của phẫu thuật bảo tồn còn hạn chế và tỷ lệ tái phát tại chỗ đã được ghi nhận lên đến 27%.

Như vậy, y học hiện đại không chỉ tìm cách loại bỏ ung thư mà còn nỗ lực giảm thiểu gánh nặng điều trị và tối đa hóa chất lượng cuộc sống sau này. Điều quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân là luôn kiểm tra khi thấy bất thường, phát hiện sớm chính là điểm lợi thế trước khi bước vào bất kỳ cuộc chiến bệnh tật nào.