4 điều nhất định phải nói "không" sau "chuyện ấy nếu không muốn rước họa vào thân

Thứ Bảy, ngày 25/06/2022 19:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hãy chú ý tránh những điều sau nếu bạn muốn có một cuộc yêu hoàn hảo và không ảnh hưởng sức khỏe.

Ngủ ngay sau khi lâm trận

Sau khi hành sự, các cặp tình nhân, đặc biệt là nam giới dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi lại sức. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại, khi quan hệ, toàn bộ các cơ quan, cả phần cơ cũng như hệ thần kinh đều hoạt động quá sức, nhịp tim tăng lên, kéo theo hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao, khiến bộ phận sinh dục cả hai đều ở tình trạng dồn máu.

Không chỉ vậy, hooc-môn sinh dục được tiết ra rất nhiều, gây cảm giác hưng phấn cao nhưng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngủ ngay lập tức khiến các cơ quan trên cơ không kịp thích nghi, điều này dẫn đến tăng thêm cảm giác mệt mỏi.

Không nên đi tiểu ngay lập tức

Do niệu đạo của nam giới dài và cong, nếu đi tiểu ngay lập tức sẽ tăng áp lực và thời gian khi nước tiểu đi qua dương vật. Trong khi đó, tình trạng dương vật chưa hoàn toàn "thu nhỏ" xuống sau khi quan hệ tình dục, đặc biệt là các cơn co thắt và co thắt cơ vòng chưa dừng lại, làm tăng mức chịu đựng của niệu đạo và dễ gây ra chứng khó tiểu.

Việc đi tiểu khẩn cấp sẽ làm tăng áp lực trong niệu đạo, cho phép một lượng lớn chất thải trao đổi chất và vi khuẩn chảy trở lại tuyến tiền liệt và có thể gây ra chứng viêm tuyến tiền liệt.

Thời gian lý tưởng nhất là nam giới cần nghỉ ngơi ít nhất 30 phút sau khi xuất tinh, và sau đó có thể đi tiểu hoặc ít nhất là chờ cho đến khi tình trạng cương cứng biến mất hoàn toàn, cơ quan sinh dục trở lại trạng thái bình thường.

Chớ sử dụng nước hoa hoặc nước thơm cho "vùng cấm"

Các sản phẩm như xà phòng thơm, gel, sữa rửa, kem dưỡng và các sản phẩm chuyên dùng khác có thể gây kích ứng da bên trong và bên ngoài. Chính vì vậy, nên tránh sử dụng, đặc biệt sau khi "yêu", nhất là đối với chị em.

Như tiến sĩ Hill và tiến sĩ Bohn đã nói, không nên sử dụng xà phòng hoặc các sản phẩm có chứa hương liệu, hóa chất, vì chúng có thể làm thay đổi hệ vi khuẩn có lợi trong cơ thể, lý tưởng nhất là rửa bằng nước ấm. Sử dụng các vật liệu lạ như gel, kem và chất bôi trơn có thể phá vỡ hệ vi sinh vật mỏng manh ở "vùng cấm", khiến vi khuẩn hoặc nấm men xấu phát triển quá mức, theo Insider.

Giữ thói quen vệ sinh sau "yêu" đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể là cách tốt nhất đảm bảo không gây kích ứng "cô bé" bằng mùi hương hoặc hóa chất độc hại.

Không nên bật quạt/điều hòa có gió mạnh ngay lập tức

Sau khi quan hệ, cơ thể bạn có thể sẽ đổ mồ hôi rất nhiều. Nếu bạn bật quạt hoặc sử dụng điều hòa có luồng gió mạnh ngay lập tức, rất dễ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thông qua các lỗ chân lông hoặc khoang hở trên cơ thể.

Ngay sau khi quan hệ tình dục, khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bị suy yếu, khiến bạn dễ rơi vào tình trạng bị lạnh và cảm lạnh. Ngoài ra, nếu gió lạnh thổi trực tiếp vào người sau khi quan hệ, các lỗ chân lông thoát nước sẽ bị đóng lại đột ngột, khiến cho cơ thể không thể loại bỏ độc tố và mồ hôi sẽ tiếp tục bị giữ lại.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/4-dieu-nhat-dinh-phai-noi-khong-sau-gap-go-neu-khong-muon-ruoc...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/4-dieu-nhat-dinh-phai-noi-khong-sau-gap-go-neu-khong-muon-ruoc-hoa-vao-than-172220616161242991.htm