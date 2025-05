Loại hạt được ví ‘vàng đen’ với sức khỏe, giảm nguy cơ tim mạch, kiểm soát đường huyết, Việt Nam có nhiều

Tác dụng của hạt dưa hấu

Dưa hấu là loại quả tốt cho sức khỏe, có vị ngọt mát, giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene. Tuy nhiên, hạt dưa hấu cũng có rất nhiều công dụng cho sức khỏe có thể nhiều người chưa biết.

Trên VietnamNet, Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, hạt dưa hấu không chỉ vô hại mà còn chứa nhiều dinh dưỡng, mang lại một số lợi ích sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Loại hạt này chứa kẽm, protein, axit béo thiết yếu, sắt, folate và niacin, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm viêm và tăng cường sức khỏe tổng thể. Theo Đông y, đây là thảo dược quý, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và điều hòa cơ thể.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor (tác giả cuốn sách Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family) cho biết, hạt dưa hấu đen là chất xơ không hòa tan, an toàn khi đi qua hệ tiêu hóa. Các nguồn chất xơ không hòa tan khác bao gồm đậu đen, cải Brussels và bơ.

Chuyên gia dinh dưỡng Ankita Ghoshal Bisht (Bệnh viện chuyên khoa Primus Super) nhận định, hạt dưa hấu là nguồn cung cấp magie tuyệt vời. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, hỗ trợ một trái tim khỏe mạch.

Hạt dưa hấu chứa nhiều kẽm, tốt cho hệ miễn dịch, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng và rối loạn chuyển hóa. Nó cũng giàu protein và axit béo thiết yếu, giúp mọi người có làn da, mái tóc khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng này còn giúp giảm viêm, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Trong hạt dưa hấu có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, glucid, lipid, canxi, sắt, kẽm, phốt pho, selen và vitamin (vitamin B1, B2, E, PP)... Đặc biệt, các loại acid amin của hạt dưa là chất đạm không thể thiếu cho sự hoạt động của thần kinh, cơ bắp, nội tạng, xương khớp. Chất glucid trong hạt dưa cũng là thành phần chính cấu tạo nên các tế bào và thần kinh.

Ngoài ra, hạt dưa hấu có thể giúp giảm lượng đường trong máu và giảm tình trạng đề kháng insulin. Để kiểm soát đường huyết bằng hạt dưa hấu, chuyên gia y tế khuyên chỉ cần đun sôi 1 nắm hạt dưa hấu với 1 lít nước trong khoảng 15 phút. Uống 3 ngày liên tục, sau đó nghỉ 1 ngày rồi lặp lại.

Hạt dưa hấu cũng có thể kiểm soát lượng lipid trong máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa mạch và đột quỵ. Trong hạt dưa hấu còn chứa lượng lớn magie, có tác dụng bảo vệ tim mạch.

Hạt dưa hấu có rất nhiều công dụng cho sức khỏe.

Ăn nhiều hạt dưa hấu có tốt không?

Mặc dù hạt dưa hấu tốt cho sức khỏe, nhưng tốt nhất nên ăn đúng liều lượng bởi vì đây là món ăn chứa ít nước, ít năng lượng và chất béo không bão hòa. Một số tác dụng không mong muốn khi ăn nhiều hạt dưa như:

Khó chịu ở dạ dày: Tiêu thụ một lượng lớn hạt dưa hấu có thể gây đau dạ dày và đầy hơi.

Các vấn đề về tiêu hóa: Hạt dưa hấu có nhiều chất xơ, ăn quá nhiều có thể gây táo bón hoặc tiêu chảy.

Dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với hạt dưa hấu và khi tiêu thụ chúng có thể gây phát ban, sưng tấy và khó thở.

Tăng cân: Mặc dù hạt dưa hấu tương đối ít calo nhưng lại chứa nhiều chất béo. Ăn quá nhiều có thể góp phần gây béo phì.

Gây nóng người: Ăn nhiều hạt dưa hấu có thể dẫn đến gan hoạt động quá sức, từ đó gây nên tình trạng nổi mụn trên da mặt và cơ thể.

Đau cổ họng, ho, khàn giọng: Lớp vỏ hạt dưa có thể chứa nhiều bụi bẩn làm tổn thương niêm mạc. Việc sử dụng răng cắn hạt dưa hấu thường xuyên sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vào thanh quản.

Lưu ý khi ăn hạt dưa hấu

- Không nên ăn quá nhiều hạt dưa trong một ngày, chỉ nên ăn tối đa 100g hạt dưa/ngày để đảm bảo sức khỏe.

- Lựa chọn hạt dưa an toàn, có nguồn gốc.

- Nhai kỹ hạt dưa hấu trước khi nuốt để đảm bảo rằng tất cả các chất dinh dưỡng sẽ được hệ tiêu hóa và hấp thụ vì chúng là loại hạt cứng.

- Có thể kết hợp hạt dưa hấu trong chế độ ăn uống hàng ngày như thêm chúng vào món salad hoặc sinh tố để tăng thêm độ giòn và ngon.

- Khi cho trẻ em ăn hạt dưa cần chú ý để tránh trẻ bị hóc hay sặc.