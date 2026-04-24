3 loại thực phẩm tưởng lành mạnh nhưng có thể gây rối loạn nội tiết

Khi phụ nữ bước sang tuổi 40, trải qua giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và những thay đổi nội tiết tố tự nhiên theo tuổi tác, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng lớn hơn bạn nghĩ.

Dù nhiều loại được quảng cáo là "lành mạnh", các bác sĩ cho biết một số thực phẩm phổ biến thực chất có thể gây hại cho hệ thống nội tiết.

Sản phẩm từ đậu nành không hữu cơ

Một số sản phẩm từ đậu nành, như đậu phụ, sữa đậu nành đóng chai... có thể ngon miệng và giúp đa dạng hóa chế độ ăn uống của bạn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Hornaman, tác giả cuốn The Thyroid Fixer, khuyên nên cẩn thận khi mua và tiêu thụ loại sản phẩm này vì chúng có thể chứa một số hóa chất hoặc chất phụ gia có hại cho cơ thể, ảnh hưởng đến hormone.

Phytoestrogen (estrogen thực vật) có nhiều nhất trong các loại đậu, đặc biệt là đậu nành. Tiêu thụ ở mức vừa phải không gây hại, song quá nhiều phytoestrogen có thể gây rối loạn hormone, dẫn đến mất cân bằng kinh nguyệt, tăng nguy cơ ung thư vú, suy giảm chức năng tuyến giáp,...

"Tôi thấy rất nhiều phụ nữ cố gắng cải thiện sức khỏe bằng cách thêm sữa đậu nành, đậu phụ hoặc các thanh protein làm từ đậu nành vào chế độ ăn uống, nhưng nếu đó không phải là sản phẩm hữu cơ và lên men, thì nó có thể gây rối loạn nội tiết tố.

Đậu nành chứa phytoestrogen, chất này bắt chước estrogen trong cơ thể. Tôi khuyên bệnh nhân của mình nên tránh hoàn toàn đậu nành không hữu cơ, hoặc chỉ tiêu thụ với số lượng nhỏ dưới dạng đậu nành lên men như tempeh hoặc miso", Tiến sĩ Hornaman - người có nhiều năm trong lĩnh vực sức khỏe tuyến giáp - lý giải.

Hornaman cũng nói thêm rằng cô thường khuyến khích bệnh nhân bổ sung protein qua "trứng gà nuôi thả vườn, cá đánh bắt tự nhiên hoặc protein collagen nguyên chất" thay vì chọn các sản phẩm liên quan đến đậu nành.

Chất tạo ngọt nhân tạo

"Chỉ vì một sản phẩm ghi 'không calo' và 'không tinh bột' không có nghĩa là nó an toàn," Tiến sĩ Hornaman lưu ý về nhóm chất tạo ngọt nhân tạo.

Cô cho biết các chất tạo ngọt nhân tạo như sucralose, aspartame và acesulfame potassium vẫn có thể làm tăng đột biến insulin và đường huyết. Và khi đường huyết bị rối loạn, bạn không chỉ tăng cân mà còn cản trở quá trình chuyển đổi hormone tuyến giáp không hoạt động (T4) thành hormone tuyến giáp hoạt động (T3). Thêm vào đó là tình trạng viêm nhiễm do các chất tạo ngọt này gây ra, dẫn đến sự rối loạn nội tiết hoàn toàn.

Thịt chay

Nhiều năm gần đây thịt chay làm từ nguyên liệu thực vật trở nên phổ biến hơn. Vấn đề với loại thực phẩm này là hàm lượng đậu nành, chứa nhiều phytoestrogen, làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ lớn tuổi.

"Nhiều loại thịt thực vật chứa protein đậu nành cô lập, có thể bắt chước estrogen trong cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng, đặc biệt là ở phụ nữ nhạy cảm với sự dao động estrogen. Những sản phẩm này cũng thường chứa các chất phụ gia, chất bảo quản và hương liệu nhân tạo, có thể gây rối loạn hệ thống nội tiết và góp phần gây mất cân bằng hormone", chuyên gia dinh dưỡng Taylor Stolt cho biết.

Thịt chay được làm chủ yếu từ các nguồn đạm thực vật như đậu nành, bột mì, nấm, và các loại rau củ. Các nguyên liệu này được kết hợp, gia vị và tạo cấu trúc để có hương vị, kết cấu gần giống với thịt thật.