Kích thước âm đạo thế nào là bình thường, chiều sâu có ảnh hưởng đến chức năng tình dục không?

1. Những thông số về kích thước âm đạo

Tham khảo các thông số về kích thước âm đạo dựa trên các nghiên cứu nhân trắc học và báo cáo y khoa phổ biến:

Theo nhiều nghiên cứu (như nghiên cứu của Masters và Johnson hoặc một số báo cáo công bố trên tạp chí y học giới tính), kích thước âm đạo có sự thay đổi đáng kể tùy thuộc vào trạng thái sinh lý:

Chiều sâu (chiều dài):

- Trạng thái bình thường: Khoảng 7 - 9 cm.

- Khi có kích thích: Có thể giãn dài ra khoảng 11 - 12 cm nhờ cơ chế co giãn tự nhiên.

Chiều rộng (đường kính):

- Trung bình: Khoảng 2 - 3 cm.

- Khi sinh nở: Có thể giãn rộng tới 10 cm để chuẩn bị cho quá trình em bé chào đời.

Kích thước âm đạo không ảnh hưởng đến hoạt động hay chức năng tình dục. Ảnh minh họa.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước âm đạo

Kích thước âm đạo không cố định mà thay đổi dựa trên nhiều yếu tố:

• Độ tuổi: Theo thời gian, đặc biệt là sau thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm có thể khiến thành âm đạo mỏng đi và kém đàn hồi hơn.

• Sinh nở: Quá trình sinh con qua đường âm đạo làm giãn các cơ sàn chậu và thành âm đạo. Tuy nhiên, nhờ khả năng đàn hồi, bộ phận này thường co lại phần lớn sau một thời gian (khoảng 6 tháng đến 1 năm).

• Chu kỳ kinh nguyệt: Sự thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ có thể làm thay đổi độ mềm và độ ẩm của mô âm đạo.

3. Kích thước âm đạo có ảnh hưởng đến chức năng tình dục không?

Một nghiên cứu đánh giá kích thước âm đạo có ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng tình dục hay không đã được đăng tải trên tạp chí International Urogynecology Journal năm 2010. Qua khảo sát 505 phụ nữ trên 40 tuổi, các nhà khoa học đã phân tích mối liên hệ giữa chiều dài âm đạo, độ mở vùng kín với chỉ số chức năng tình dục (FSFI).

Kết quả quan trọng nhất chỉ ra rằng kích thước âm đạo không ảnh hưởng đến hoạt động hay chức năng tình dục. Những khác biệt về sự thỏa mãn chủ yếu do các yếu tố như tuổi tác, chỉ số BMI và tình trạng mối quan hệ thay vì đặc điểm giải phẫu.

Sở dĩ kích thước không phải là yếu tố quyết định, bởi cơ thể phụ nữ sở hữu những cơ chế thích nghi đặc biệt sau:

• Cấu trúc cơ học: Âm đạo là một ống cơ có khả năng co giãn cực kỳ tốt. Khi không có tác động, các thành âm đạo thường áp sát vào nhau.

• Sự tương thích: Trong đời sống tình dục, khả năng co giãn và sự tiết dịch quan trọng hơn nhiều so với kích thước thô (chiều dài hay chiều rộng).

• Điểm G và dây thần kinh: Hầu hết các dây thần kinh cảm giác tập trung ở 1/3 phía ngoài của âm đạo, do đó chiều sâu không phải là yếu tố quyết định duy nhất đến cảm giác.