3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện nhất thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học, một số dấu hiệu tưởng chừng đơn giản lại có thể phản ánh tình trạng rối loạn chức năng trong cơ thể nếu xuất hiện thường xuyên và kéo dài. Dưới đây là 3 dấu hiệu phổ biến cần lưu ý:

'Sương mù não' có thể liên quan đến rối loạn dẫn truyền thần kinh

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, tình trạng "sương mù não" (brain fog) – biểu hiện bằng việc giảm tập trung, hay quên hoặc khó ghi nhớ thông tin – ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại.

"Khi cơ thể chịu áp lực kéo dài hoặc tích tụ nhiều yếu tố bất lợi, quá trình dẫn truyền thần kinh có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến tốc độ xử lý thông tin chậm lại, dẫn đến suy giảm trí nhớ tạm thời và giảm hiệu suất làm việc" - Bs Bình giải thích.

Đầy hơi, chướng bụng kéo dài

Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình thải độc và hỗ trợ tiêu hóa thông qua việc tiết dịch mật. Khi chức năng gan suy giảm, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn.

BS Bình cho biết, tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu kéo dài có thể liên quan đến việc tích tụ các chất chưa được chuyển hóa, khiến cơ thể cảm thấy nặng nề và khó chịu sau ăn.

Một số biểu hiện như “sương mù não", đầy bụng kéo dài hay ngứa da có thể là dấu hiệu cơ thể đang quá tải chuyển hóa.

Ngứa da không rõ nguyên nhân

Ngứa da kéo dài nhưng không xác định được nguyên nhân cũng là dấu hiệu cần theo dõi. Trong một số trường hợp, khi chức năng gan suy giảm, các chất chuyển hóa có thể tích tụ trong cơ thể và gây kích thích các mô dưới da.

Điều này dẫn đến cảm giác ngứa dai dẳng, có thể đi kèm phản ứng viêm nhẹ mà người bệnh khó nhận biết rõ ràng.

Điều đáng lưu ý là những rối loạn liên quan đến chức năng gan và chuyển hóa thường không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Thay vào đó, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu "nhẹ" nhưng kéo dài, dễ bị bỏ qua như mệt mỏi, giảm tập trung, rối loạn tiêu hóa hay thay đổi trên da.

Về mặt sinh lý, gan là cơ quan trung tâm trong quá trình chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Khi chức năng này bị suy giảm, các sản phẩm chuyển hóa không được xử lý triệt để có thể tích tụ dần, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan như thần kinh, tiêu hóa và da. Chính sự tích lũy âm thầm này khiến các triệu chứng xuất hiện rải rác, không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh, việc chỉ xử lý triệu chứng riêng lẻ mà không đánh giá tổng thể tình trạng chuyển hóa có thể khiến vấn đề kéo dài và khó kiểm soát hơn về sau. Do đó, việc theo dõi các dấu hiệu bất thường một cách hệ thống và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là cần thiết để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.