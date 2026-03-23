Hai dấu hiệu ban đêm là 'báo động đỏ' của bệnh ung thư

Đổ mồ hôi nhiều về đêm

Việc đổ một chút mồ hôi vào ban đêm không hiếm gặp, có thể do nhiệt độ phòng hoặc ngủ cạnh bạn đời.

Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh khuyến cáo mọi người nên tìm lời khuyên y tế nếu gặp tình trạng đổ mồ hôi nặng, ướt sũng cả ga giường hoặc sốt không rõ nguyên nhân.

"Đổ mồ hôi ban đêm hoặc sốt cao có thể do nhiễm trùng hoặc là tác dụng phụ của một số loại thuốc. Hiện tượng này cũng thường xảy ra ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Nhưng hãy thăm khám bác sĩ nếu bạn bị đổ mồ hôi đêm nhiều, ướt sũng, hoặc sốt không rõ nguyên nhân", tổ chức từ thiện này ghi rõ.

Một số loại ung thư, chẳng hạn như u lympho, cũng có thể gây đổ mồ hôi. Ngoài ra, tình trạng này có thể là tác dụng phụ của thuốc hoặc do nhiễm trùng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo rằng đổ mồ hôi nhiều có thể là triệu chứng của ung thư. Họ mô tả tình trạng này là: "Đổ mồ hôi nhiều (đặc biệt vào ban đêm) hoặc sốt kéo dài, dai dẳng hoặc lặp lại nhiều lần".

Mất ngủ

Mất ngủ, hay khó ngủ, là tình trạng khó đi vào giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ suốt đêm, hoặc thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Theo NHS, cứ ba người sẽ có một người gặp vấn đề về giấc ngủ ít nhất một lần trong đời.

Nguyên nhân có thể rất đa dạng, chẳng hạn như căng thẳng, lo âu, bệnh tật hoặc chấn thương. Đồng thời, Cancer Research UK cũng liệt kê mất ngủ là một trong những triệu chứng tiềm ẩn của ung thư. Cơ quan này giải thích rằng mất ngủ có thể là hệ quả của các triệu chứng khác do ung thư gây ra, chẳng hạn như đau đớn hoặc buồn nôn.

Tổ chức này nhấn mạnh: "Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ, điều đó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu năng lượng, khó tập trung, dễ cáu gắt và cảm giác không thể chịu đựng nổi".

Ngoài ra, theo Cancer Research UK, một số triệu chứng chung khác của ung thư bao gồm: mệt mỏi, chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân, đau nhức không thể lý giải, giảm cân không rõ lý do, hoặc có khối u hoặc sưng bất thường.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào, bạn nên thăm khám bác sĩ gia đình (GP) để được tư vấn.