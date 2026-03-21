Bác sĩ chỉ 4 dấu hiệu suy thận ở người trẻ dễ bỏ qua

Dấu hiệu suy thận ở người trẻ

ThS.BS Trịnh Thị Thanh Hằng (Phó trưởng khoa Thận tiết niệu - lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết, suy thận đang có xu hướng trẻ hóa và thường người trẻ có tâm lý chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Vì vậy người bệnh cần lưu ý một số dấu hiệu cảnh báo suy thận giai đoạn đầu.

Bác sĩ Hằng thông tin thêm, thận có 3 chức năng chính bao gồm: đào thải chất độc, đào thải nước, sản xuất một số nội tiết tốt. Khi chức năng của thận suy giảm, người bệnh sẽ có một số dấu hiệu như:

- Mệt mỏi đôi khi chỉ xuất hiện thoáng qua. Cơ thể có dấu hiệu suy nhược, chán ăn

- Khó tập trung làm việc

- Khó ngủ

- Nôn hoặc buồn nôn

Không ít người trẻ chủ quan với những thay đổi nhỏ của cơ thể mà không biết đó có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận.

Bác sĩ Hằng lý giải thêm ngoài những biểu hiện trên, khi thiếu máu do suy giảm chức năng thận bạn sẽ có thêm các biểu hiện như chóng mặt, đau đầu, suy nhược, mệt mỏi. Bởi thận thường sản xuất ra erythropoietin giúp kích thích tủy xương sản xuất hồng cầu. Ngoài ra suy giảm chức năng thận còn gây ra những biểu hiện liên quan đến:

- Mất cân bằng điện giải và khoáng chất làm da khô, ngứa đồng thời xuất hiện tình trạng chuột rút.

- Tích tụ dịch trong cơ thể gây ra tình trạng phù nề và phát hiện ấn lõm trên nền cứng mắt cá chân hoặc mặt trước cẳng chân. Trong trường hợp nặng có thể phù toàn thân, khó thở, đau ngực.

- Rối loạn tiểu tiện, tiểu ra máu, nước tiểu có bọt.

- Suy giảm khả năng tình dục.

Nguyên nhân gây suy thận ít người nghĩ đến

Bác sĩ Hằng lý giải suy thận là hậu quả của rất nhiều bệnh, một trong số đó là việc các bệnh lý chuyển hóa ngày càng tăng như: đái tháo đường, gout, tăng huyết áp… Với người trẻ thường là do thói quen sử dụng các loại thuốc không hợp lý như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và còn có cả những trường hợp sử dụng thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc, không theo hướng dẫn của bác sĩ, lạm dụng các loại thực phẩm chức năng…

Bên cạnh đó còn có một số bệnh lý về đường tiết niệu có thể dẫn đến suy thận như: sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh lý cầu thận hay một số bệnh lý di truyền như thận đa nang, bệnh lý tự miễn như lupus ban đỏ…

Thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học có thể là nguyên nhân gây suy thận ở người trẻ.

Bác sĩ Hằng nhấn mạnh, với người trẻ thì có những nguyên nhân tưởng chừng như vô hại nhưng lại có khả năng khiến bạn mắc suy thận như:

- Ăn uống thừa năng lượng

- Thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, nhiều gia vị

- Lạm dụng chất kích thích

- Lười vận động

Đây là những nguyên nhân góp phần làm gia tăng tình trạng trẻ hóa bệnh lý suy thận. Bác sĩ Hằng cảnh báo thêm hiện có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đến thăm khám với nguyên nhân mệt mỏi và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Bệnh suy thận thường được phát hiện ở giai đoạn cuối do các biểu hiện âm thầm khiến người bệnh dần thích nghi và có tâm lý chủ quan. Bác sĩ Hằng khuyến cáo người dân nên thường xuyên quan tâm đến sức khỏe, thăm khám định kỳ và duy trì lối sống khoa học.