Gia đình 8 người bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Tối 13-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ ngộ độc nghi do ăn nấm lạ khiến 8 người nhập viện, may mắn không có ai tử vong.

Cụ thể, theo lời kể của ông Sùng Mí Sính, 31 tuổi (ngụ ở xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc), người nhà của 8 trường hợp bị ngộ độc nghi do ăn nấm lạ, vào khoảng 12 giờ ngày 11-5, bốn cháu nhỏ rủ nhau ra nương chơi.

Khi nhìn thấy nấm màu trắng, mọc ở đất cạnh cây ngô, trẻ đã hái nấm về cho ông nội 60 tuổi để nấu canh, ăn vào khoảng 14 giờ cùng ngày.

Bữa ăn có 8 người tham gia, thức ăn chỉ có canh nấm nấu với rau ngót và cơm ngô.

Cây nấm mọc trong vườn ngô được các cháu nhỏ hái về ăn. Ảnh: Chi cục ATVSTP Hà Giang

Sau ăn khoảng 2 tiếng, bốn cháu nhỏ trong độ tuổi từ 4-7 tuổi có biểu hiện buồn nôn, nôn nhiều lần, kèm theo đau bụng, đau đầu, chóng mặt. Cả bốn trẻ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, cả bốn bệnh nhi đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Sau đó, được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tiếp tục điều trị.

Bốn trường hợp còn lại là ông nội cùng ba cháu nhỏ khác, trong đó có một trẻ 22 tháng tuổi, xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vào sáng 12-5.

Hiện, cả 8 trường hợp nghi bị ngộ độc do ăn nấm lạ vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn bình thường, tiên lượng tốt.

Các bệnh nhi đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Chi cục ATVSTP Hà Giang

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu sau ăn nấm, người dân thấy khó chịu, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, đau bụng, nhìn không rõ… phải báo ngay với người nhà và đến cơ sở y tế gần nhất.

Khi phát hiện người nghi bị ngộ độc do ăn nấm phải bình tĩnh, tìm mọi cách để bệnh nhân nôn ra hết thức ăn (móc họng, lấy lông gà rửa sạch ngoáy họng, cho uống thật nhiều nước đến khi nôn ra nước trong…), sau đó đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị.

Đồng thời, cần đưa cả những người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến cơ sở y tế gần nhất, mang mẫu nấm còn lại hoặc thức ăn chế biến từ nấm còn lại tới cơ sở y tế để sơ bộ xác định được loại nấm.

