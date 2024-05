10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

1. Giá trị dinh dưỡng của đậu cô ve

Đậu cô ve (đậu cove) phổ biến là loại rau mùa hè giàu vitamin, chất xơ và folic, được yêu thích bởi hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao.

Dưới đây là bảng chi tiết về giá trị dinh dưỡng trong 100g đậu cô ve luộc:

Ngoài ra, đậu cô ve còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như: vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin E, sắt, phốt pho,... mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

2. Lợi ích sức khỏe khi ăn đậu cô ve thường xuyên

Tiêu thụ đậu cô ve thường xuyên có thể góp phần tăng cường sức khỏe xương, sức khỏe miễn dịch, sức khỏe đường ruột và cân bằng lượng đường trong máu.

2.1 Giúp xương chắc khỏe

Đậu cô ve chứa nhiều vitamin K và mangan, rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Vitamin K được biết là có vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương bằng cách kích hoạt Osteocalcin (protein). Vitamin K đã được chứng minh là làm giảm đáng kể tình trạng gãy xương.

Tiêu thụ đậu cô ve thường xuyên có thể góp phần tăng cường sức khỏe xương.

2.2 Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đậu cô ve chứa nhiều chất xơ, magie, vitamin B12, folate. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và huyết áp, từ đó bảo vệ tim mạch. Magie giúp điều hòa huyết áp và nhịp tim. Vitamin B12 và folate giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2.3 Đậu cô ve giàu chất chống oxy hóa

Đậu cô ve chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene và lutein. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

2.4 Giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

Đậu cô ve chứa nhiều folate, một loại vitamin B có liên quan đến việc sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng. Folate thiếu hụt có thể dẫn đến nguy cơ trầm cảm cao hơn.

2.5 Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Để hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, việc bổ sung vitamin C là rất quan trọng. Vì vậy, bên cạnh các loại trái cây họ cam quýt và kiwi, nên bổ sung nguồn vitamin C bằng một khẩu phần đậu cô ve mỗi ngày. Một cốc rau xanh này cung cấp 16-18% lượng vitamin C được khuyến nghị trong chế độ ăn uống.

2.6 Cải thiện sức khỏe đường ruột

Đậu cô ve đặc biệt thích hợp cho những người muốn đường ruột dễ chịu hơn. Giàu chất xơ, chúng thúc đẩy quá trình điều hòa đường ruột và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Đậu cô ve chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

2.7 Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đậu cô ve tạo thành một chất giống như gel làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu, giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Đây là một lợi ích đối với những người mắc bệnh đái tháo đường.

Đậu cô ve giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

2.8 Cải thiện thị lực nhờ nguồn vitamin A

Đậu cô ve chứa nhiều vitamin A và lutein, hai chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực ban đêm, trong khi lutein giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

2.9 Cung cấp năng lượng

Đậu cô ve là một nguồn cung cấp vitamin B dồi dào, bao gồm vitamin B1, B2, B3 và B6. Vitamin B giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ chức năng thần kinh.

2.10 Đậu cô ve giúp giảm cân

Đậu cô ve chứa ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng thức ăn nạp vào. Chất xơ cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp kiểm soát sự thèm ăn.

3. Một số lưu ý khi ăn đậu cô ve

- Nên chọn mua đậu cô ve tươi, có màu xanh đậm và không có đốm nâu.

- Chế biến đa dạng như luộc, xào, nấu canh, salad,...

- Đậu cô ve có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vài ngày đến 1 tuần sau khi thu hoạch.

- Dù có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cũng không nên ăn quá nhiều đậu cô ve. Chỉ nên ăn lượng vừa phải, khoảng 100-200g mỗi ngày.

Đậu cô ve có thể gây đầy hơi ở một số người. Nếu bạn gặp vấn đề này, hãy thử nấu chín kỹ hơn hoặc ăn với lượng nhỏ hơn.

Một số trường hợp hiếm gặp, đậu cô ve có thể gây ra dị ứng, đặc biệt là ở những người có cơ địa dị ứng thực phẩm. Nếu bạn nghi ngờ mình bị dị ứng sau khi ăn đậu cô ve, hãy ngừng sử dụng và tới gặp bác sĩ.

Tuyệt đối không nên ăn đậu sống vì nguy cơ ngộ độc: Đậu cô ve sống có thể chứa saponin và lectin, là những chất gây ngộ độc nhẹ với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt. Do đó, không nên ăn đậu cô ve sống, mà cần nấu chín kỹ để tiêu hủy các chất độc hại này.

