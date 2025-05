5 kiểu đau lưng cảnh báo vấn đề về gan, thận và phổi

Mặc dù hầu hết các trường hợp đau lưng không phải là dấu hiệu của tình trạng nguy hiểm và thường tự hết, đôi khi nó có thể báo hiệu một vấn đề y tế nghiêm trọng tiềm ẩn. Đau lưng dữ dội hoặc kéo dài, đặc biệt khi đi kèm với các triệu chứng khác như sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt, mất kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện, hoặc yếu chân, có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, khối u, chèn ép thần kinh, hoặc thậm chí gãy xương. Việc bỏ qua các triệu chứng "cờ đỏ" này có thể dẫn đến chẩn đoán chậm trễ và tổn thương không thể hồi phục. Dưới đây là 5 kiểu đau lưng có liên quan đến các vấn đề ở cơ quan nội tạng.

Đau lưng khi ho

Đau lưng trở nên tệ hơn khi bạn ho, hắt hơi hoặc thở sâu có thể liên quan đến tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng ở thận hoặc phổi. Khi phổi giãn nở, viêm phổi hoặc viêm màng phổi có thể gây viêm màng bao quanh phổi, dẫn đến cảm giác đau nhói hoặc đau buốt ở lưng. Ngoài ra, nhiễm trùng thận cũng có thể gây đau tăng lên khi di chuyển hoặc thay đổi áp lực do ho. Cần được khám y tế nếu cảm giác khó chịu này đi kèm với sốt, khó thở hoặc các triệu chứng liên quan đến hệ tiết niệu.

Đau lưng dưới

Đau lưng dưới tuy phổ biến nhưng nếu đau ở hai bên cột sống, ở mức ngang với xương sườn, thì cần chú ý.

Nguyên nhân của kiểu đau này thường là nhiễm trùng hoặc sỏi thận. Cơn đau có thể có tính chất quặn từng cơn, lan xuống bẹn hoặc bụng dưới. Các triệu chứng khác có thể bao gồm tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu buốt, có máu trong nước tiểu hoặc sốt. Khác với đau lưng do cơ xương khớp, đau liên quan đến thận thường không thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế.

Ảnh: Deposit Photos

Đau mạn sườn

Cảm giác khó chịu hoặc đau ở một hoặc cả hai bên cơ thể, giữa bụng trên và lưng được gọi là đau mạn sườn. Các vấn đề về thận như sỏi thận, nhiễm trùng (như viêm bể thận) hoặc tắc nghẽn là những nguyên nhân phổ biến của loại đau này. Cơn đau có thể lan xuống bẹn hoặc bụng dưới và có thể dữ dội hoặc âm ỉ. Các triệu chứng khác như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn hoặc thay đổi lượng và màu sắc của nước tiểu có thể cho thấy nguyên nhân đến từ thận.

Theo trường Y Keck thuộc Đại học Nam California, Mỹ, bất kỳ cơn đau mạn sườn nào kéo dài hoặc dữ dội nên được bác sĩ kiểm tra, đặc biệt nếu đi kèm với các triệu chứng toàn thân hoặc tiết niệu.

Đau lưng trên bên phải

Bệnh gan đôi khi có thể liên quan đến đau lưng trên bên phải, đặc biệt là dưới hoặc gần xương bả vai phải. Gan nằm ở phần trên bên phải của bụng, và cơn đau lan ra sau lưng có thể do viêm hoặc phì đại do viêm gan, áp xe gan, gan nhiễm mỡ hoặc u gan. Các triệu chứng đi kèm bao gồm mệt mỏi, vàng da (mắt và da vàng), buồn nôn và bụng trên to lên - thường được mô tả là cảm giác đau âm ỉ hoặc nhức nhối.

Đau từ giữa lên trên lưng

Các vấn đề về phổi có thể liên quan đến đau lưng từ vùng giữa đến vùng trên, đặc biệt ở khu vực quanh hoặc dưới xương bả vai. Các tình trạng như viêm phổi, viêm màng phổi, thuyên tắc phổi hoặc thậm chí ung thư phổi có thể gây ra đau lưng. Các triệu chứng về hô hấp như tức ngực, thở khò khè, ho ra máu, khó thở và ho mãn tính thường đi kèm với kiểu đau này.