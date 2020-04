10 điều khiến nam giới nhanh già trước tuổi, dễ mắc hay gặp nhưng không hề khó tránh

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, không ai muốn bước vào "lão hóa". Tuy nhiên, lão hóa là hiện tượng sinh lý bình thường không thể tránh khỏi của con người. Trong trường hợp này, cần phải giảm bớt những điều khiến chúng ta già đi trong cuộc sống hằng ngày.

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều nguy cơ khiến cánh đàn ông nhanh lão hóa, già trước tuổi. Nhiều người thường duy trì thói quen, nếp sống không tốt khiến nhanh "xuống sắc", suy cả về giảm sức khoẻ lẫn "bản lĩnh đàn ông".

Có thể xếp hạng thói quen hành vi gây lão hóa nhanh của nam giới theo nguy cơ từ thấp đến cao như dưới đây.

10. Thường xuyên ăn quá nhiều

Thường xuyên ăn quá no, quá nhiều sẽ gây hại lớn cho đường tiêu hóa của con người, và nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của đường tiêu hóa trong thời gian dài.

Nhiều nam giới thường xuyên ăn uống nhậu nhẹt với những món ăn không có lợi cho sức khoẻ. Việc này gây áp lực và làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Thói quen này kéo dài hàng ngày, hàng tuần sẽ khiến cơ thể béo bệu, sinh nhiều bệnh. Khi cơ thể to lên, béo bệu nhìn bạn sẽ già cả bên ngoài lẫn bên trong.

Nhiều người đàn ông thường ở trong tình trạng "quá no". Ảnh minh hoạ

9. Không "bảo trì", chăm sóc làn da

Hầu hết đàn ông nghĩ rằng chăm sóc da là việc của phụ nữ. Nếu những người khác biết rằng đàn ông biết chăm sóc da của mình, họ dường như càng quyến rũ.

Trên thực tế, chăm sóc da nên là việc nam giới cần quan tâm. Ví dụ, chống nắng vào mùa hè, chống da khô nứt nẻ trong mùa đông. Việc duy trì làn da mạnh khoẻ có thể giúp cánh mày râu làm chậm tốc độ lão hóa da, giảm đi sự xỉn màu và nếp nhăn. Tất nhiên, họ sẽ trông trẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn.

8. Thường xuyên lo lắng và nhăn mặt

Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết đàn ông chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, họ thường lo lắng, cau mày... Điều này thường ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nam giới, thậm chí khiến một số người trở nên hốc hác, trông già đi rất nhiều.

Vì vậy, giữ tinh thần lạc quan và mỉm cười khiến mọi người trẻ trong vài năm.

Lo lắng và hay nhăn mặt cũng khiến nam giới nhanh già. Ảnh minh hoạ

7. Tiếng cười bất thường

Mặc dù một nụ cười thích hợp là tốt cho sức khỏe của mọi người, nhưng tiếng cười bất thường thực sự có thể thúc đẩy sự lão hóa.

Khi chúng ta cười bất thường, rất dễ tạo ra nếp nhăn và vết chân chim, chưa kể còn phản ánh một sự bất ổn về mặt tâm lý rất cần được quan tâm.

6. Hút thuốc thường xuyên

Hút thuốc có hại cho sức khỏe song có rất nhiều nam giới hút thuốc hàng ngày.

Thành phần nicotine của thuốc lá có thể làm vàng mặt những người hút thuốc thường xuyên, đồng thời làm hỏng phổi và gan của họ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tuổi thọ của giới mày râu.

5. Uống rượu thường xuyên

Uống thường xuyên không chỉ gây hại cho gan mà còn đẩy nhanh sự lão hóa của con người và thậm chí rút ngắn tuổi thọ của họ.

Rượu, bia là thức uống thường hay được giới mày râu lạm dụng. Như chúng ta đã biết, uống rượu thường xuyên không chỉ gây hại cho gan mà còn tăng tốc độ lão hóa của mọi người và thậm chí rút ngắn tuổi thọ của mọi người.

Khi uống quá nhiều rượu, sẽ dễ làm tăng nguy cơ suy tim, tăng huyết áp, xơ gan và các bệnh khác.

4. Thức suốt đêm

Thức khuya rất có hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là gan.

Dù biết rằng thức khuya làm tổn thương cơ thể của mình nhưng cánh nam giới vẫn sẽ thức khuya, thậm chí thâu đêm để xem bóng đá, chơi game và thường không ngủ đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng. Thói quen này in dấu quầng thâm hoặc túi dưới mắt, khiến họ trông già hơn rất nhiều.

3. Ngủ không đủ giấc

Ngủ không đủ giấc cũng giống như thức khuya. Ngoài việc thiếu ngủ do cố tình thức khuya, còn có thể do những lý do khác, chẳng hạn như lo lắng và cáu kỉnh. Loại người này thường xuyên bị mất ngủ trên giường.

Nếu mất ngủ thường xuyên dẫn đến ngủ không đủ giấc, nó sẽ không chỉ gây rối loạn nội tiết mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

2. Quan hệ tình dục quá mức

Đàn ông phải tránh sự nuông chiều quá mức trong các vấn đề tình dục, nếu không tuyến tiền liệt sẽ bị tắc nghẽn trong một thời gian dài; đẩy nhanh quá trình lão hóa của tuyến tiền liệt và thậm chí gây viêm mãn tính.

1. Áp lực quá mức

Những người bị căng thẳng quá mức thường có tâm trạng lo lắng, trầm cảm, rụng tóc và chất lượng giấc ngủ kém. (Nguồn: Adobe Stock)

Xã hội tiếp tục phát triển, và áp lực đối với đàn ông trong công việc và cuộc sống cũng ngày càng tăng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dưới áp lực dài hạn, rất dễ kích hoạt sự giải phóng các gốc tự do. Các gốc tự do sẽ làm hỏng protein và cấu trúc của các tế bào bình thường và đẩy nhanh quá trình lão hóa của con người.

Những người bị căng thẳng quá mức thường có tâm trạng lo lắng, trầm cảm, rụng tóc và chất lượng giấc ngủ kém.

Kiểm tra những hành vi này, nếu bạn chiếm hơn 3/10 những điều vừa liệt kê, bạn phải chú ý đến việc thay đổi thói quen xấu, để duy trì được sự mạnh khoẻ, trẻ trung cả về tâm hồn và thể lực. Đàn ông mạnh khoẻ, duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn luôn trẻ trung, giàu sức sống và luôn giữ một sức hút nam tính khó cưỡng dù ở bất cứ lứa tuổi nào.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/10-dieu-khien-nam-gioi-nhanh-gia-truoc-tuoi-de-mac-hay-gap-nhung...Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/10-dieu-khien-nam-gioi-nhanh-gia-truoc-tuoi-de-mac-hay-gap-nhung-khong-he-kho-tranh-20200404231135775.htm